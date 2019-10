Uutisraivaaja-palkinnon napannut nuorten media Rare: "Meiltä loppuu aika kesken, joten nuorten ääni pitää saada kuuluviin nyt"

– Ihanaa! Tästä tää vasta oikeasti alkaa.

Näin hihkuvat Vilma Rimpelä, Orna Ben Lulu ja Hilma Toivonen. Heidän edustamansa nuorten media Rare voitti keskiviikkona Uutisraivaaja-palkinnon. Helsingin Sanomain Säätiön media-aiheisen innovaatiokilpailun on aiemmin voittanut muun muassa hitaan journalismin palvelu Long Play.

Rare sai alkunsa pari vuotta sitten, kun joukko tamperelaisia media-alan nuoria sai idean: perustetaan oma media, jossa kuuluu nuorten ääni. Yhdeksänhenkinen ydinporukka on keski-iältään 25-vuotiaita ja he ovat tuottaneet journalismia sosiaaliseen mediaan sekä näkynyt tapahtumissa.

Median pääkanava on Instagram, missä kanavan nimi on anteeksipyytelemättä rareonkova (siirryt toiseen palveluun). Juttuaiheina on ollut esimerkiksi translaki, uskonnonvapaus, tekoäly ja aktivismi. Tapahtumatempauksissa ryhmä on esimerkiksi vierittänyt maatalouden muovijäättestä tehdyn ilmastoahdistuspallon Tampereen keskustaan.

Nuorten media Rare pyöritti ilmastoahdistuspallon Tampereen keskustaan. RARE

Nuorilta tullut palaute Raren sisällöistä on ollut positiivista mutta tarkkasilmäistä.

– He eivät purematta niele. Jos juttu on mennyt nappii, niin sitä tykkäillään, jaetaan ja kommentoidaan. Monet aiheet ovat synnyttäneet keskustelua ja lisäkysymyksiä, sanoo Vilma Rimpelä.

– Nuorilta on tullut hyvää palautetta laadusta sekä kestävän kehityksen lähtökohdasta tehdä juttuja, Orna Ben Lulu jatkaa.

Alusta nuorten sisällöille

Rare on tähän mennessä toiminut apurahojen turvin. Uutisraivaaja-palkinnon tuoma 250 000 euroa avaa nuorten medialle uudet lähtökohdat. Tekijät haluavat tehdä Raresta työllistäjän itselleen sekä muille nuorille.

– Tulevaisuudessa on tarkoitus antaa alusta nuorille eli meidän ei ole tarkoitus tehdä kaikkea sisältöä itse, Hilma Toivonen linjaa.

Jo nyt mukana on ollut tuottamassa sisältöä keski-iältään parikymppisiä.

Jatkossa tarkoituksena on laajentaa toimintaa Instagramin lisäksi Facebookiin ja YouTubeen tai mistä nuoren yleisön parhaiten muuttuvassa some-maailmassa milloinkin saa kiinni.

– Olisi hienoa, että Rare saisi vakiinnutettua paikkansa suomalaisessa mediakentässä nuorten äänitorvena, Vilma Rimpelä sanoo.

Nuorten media Rare järjesti syyskuussa Tampereella Rare X Future -tapahtuman, jossa nuoret pääsivät keskustelemaan muun muassa seksuaalivähemmistöjen asemasta. Eetu Keränen / RARE

Tekijöiden mielestä nuorten äänen pitää kuulua juuri nyt.

– Ainakin tiede povaa meille sellaisia tulevaisuudennäkymiä, että meiltä loppuu aika kesken. Tässä ajassa se on erityisen tärkeää, että nuoret saavat äänensä kuuluviin. Jos me voidaan tällä medialla olla viemässä sitä eteenpäin, niin se olisi unelma, Hilma Toivonen sanoo.