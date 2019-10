Historiallinen etappi saavutettu – Maailman terveysjärjestö WHO: kaksi kolmesta polioviruksesta on hävitetty 

Maailman terveysjärjestö WHO julisti villin poliovirus 3:n kokonaan maailmasta hävitetyksi.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan polion vastaisessa taistelussa on saavutettu historiallisen tärkeä virstanpylväs: villin polioviruksen tyyppi 3 on maailmanlaajuisesti hävitetty.

Tällä hetkellä kaksi kolmesta villin polioviruksen tyypistä on siten saatu nujerrettua. Villeistä eli luonnollisesti ihmisväestössä kiertävistä polioviruksista on jäljellä enää tyyppi 1.

– Tämä saavutus polion hävittämiseksi on virstanpylväs maailmanlaajuisen terveyden edistämisessä, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo WHO:n tiedotteessa.

WHO:n mukaan nyt on käytettävä kaikki tarvittavat voimavarat myös jäljellä olevan virustyypin hävittämiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) johtavan asiantuntijan Carita Savolainen-Kopran mukaan polion hävittämiseen tähtäävä ohjelma on ollut valtava menestystarina.

– Ihmiskunta ei ole montaakaan kertaa onnistunut virusten hävittämisessä kokonaan. Isorokkovirus oli ensimmäinen, polio 2 vuonna 2015 toinen ja tämä on nyt kolmas virus. Tämä on valtavan tärkeä askel, Savolainen-Kopra sanoo.

Poliorokotus tarvitaan edelleen

Villi poliovirus leviää tällä hetkellä vain kahdessa maassa, Afganistanissa ja Pakistanissa. Tänä vuonna tautitapauksia on ollut tähän mennessä 88.

Afrikassa villin polioviruksen tartuntoja ei ole vuoden 2016 jälkeen todettu. Ongelma on Afrikassakin kuitenkin rokoteperäisten, muuntuneiden poliovirusten leviäminen. Rokoteperäiset poliovirukset saattavat lähteä kiertämään silloin, kun käytössä on elävää poliovirusta sisältävä rokote ja väestön rokotussuoja poliota vastaan on puutteellinen.

Länsimaissa käytössä on rokote, jossa on inaktivoitua, tapettua poliovirusta. Se ei pysty aiheuttamaan tautia ihmisessä, joka rokotteen saa. Toinen rokotetyyppi sisältää elävää poliovirusta ja se on edelleen useissa maailman maissa käytössä.

– Markkinoille odotetaan uusia rokotteita, jotka tulevat auttamaan tähän asiaan, Carita Savolainen-Kopra THL:stä sanoo.

Vaikka poliovirus on käymässä maailmassa entistä harvinaisemmaksi, poliorokotus on Suomessakin Savolainen-Kopran mukaan edelleen erittäin tarpeellinen.

– Kyllä se rokotusohjelmassa edelleen säilyy, ja sitä myös WHO tulee suosittamaan. Ihan siitä syystä, että ykköstyyppiä on edelleen maailmassa ja rokoteperäisten polioepidemioiden takia ollaan myös varuillaan. Meillä käytössä oleva rokote suojaa myös niiltä, Savolainen-Kopra sanoo.