11-vuotias Alina Keski-Mäenpää kirjoittaa salapoliisiromaaneja ikäisilleen – kaksi dekkaria julkaissut koululainen on kirjamessujen nuorin kirjailijavieras

11-vuotias Alina Keski-Mäenpää kiertää kertomassa Hildan haamu -romaanistaan alakouluilla. Perjantaina hän on Helsingin kirjamessujen nuorin kirjailijavieras.

Alina Keski-Mäenpää on kirjoittanut kaksi lastenromaania yhdessä äitinsä kanssa. Helsingin kirjamessuille hänet kutsuttiin kertomaan kirjoittamisestaan.

11-vuotias Alina Keski-Mäenpää kertoilee kirjailijantyöstä tottuneesti.

Soinista Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva peruskoulun viidesluokkalainen tekee kirjailijavierailuja oman ja lähikuntien alakouluihin.

Keski-Mäenpää on yhdessä äitinsä Kati Keski-Mäenpään kanssa kirjoittanut kaksi alakoululaisille suunnattua dekkaria, joten esimerkiksi kysymykseen siitä, mikä kirjan kirjoittamisessa on mukavinta, on helppo vastata.

– Kivointa on se, kun saa keksiä hahmot ja paikat itse, Alina Keski-Mäenpää sanoo.

Kaksi julkaistua kirjaa

Äidin ja tyttären ensimmäinen lastendekkari Varastettu vaivaisakka julkaistiin viime vuonna. Etsiväkaksikko Taimista ja Lukasta kertovan sarjan toinen osa Hildan haamu julkaistiin pari viikkoa sitten. Molemmat ovat Suomen lähetysseura ry:n kustantamia.

Kirjat on suunnattu alakouluikäisille. Päähenkilötkin ovat 10-vuotiaita.

– Taimi on rohkea tyttö, joka aina menee kaikkeen mukaan. Luka on vähän epäröivä, ujompi poika. He ovat parhaita kavereita, Alina Keski-Mäenpää kertoo.

Alinan äidin, Kati Keski-Mäenpään mukaan tyttären sisäinen maailma on valtavan rikas.

– Hänellä on pää täynnä tarinoita ja juonenkäänteitä, jotka vaan odottavat, että pääsevät paperille, Kati Keski-Mäenpää sanoo.

Alina editoi äitiä ja äiti Alinaa

Kirjoittaminen on äidin ja tyttären yhteinen harrastus. Kati Keski-Mäenpään mukaan se tarjoaa isossa perheessä mahdollisuuden viettää kahdenkeskistä laatuaikaa.

– Joskus kirjoitamme kahden kahdestaan mökillä villasukat jalassa. Joskus taas Alina kirjoittaa jotain ensin ja minä jatkan siitä sitten seuraavan luvun – tai toisinpäin.

Kirjan juoni hahmotellaan ensin keltaisille tarralapuille. Joskus ideoimassa on koko Keski-Mäenpään perhe. Villeistä ja vielä villimmistä ideoista karsitaan osa, juonenkäänteiden järjestystä muokataan ja sitten alkaa itse kirjoittaminen.

Alina Keski-Mäenpään mukaan vaikeinta on tekstin muokkaaminen. Alinan tekstiä muokkaa välillä äiti, äidin tekstiä Alina.

– Välillä äiti kirjoittaa liian pitkiä lauseita ja sanon sille, että ei lapset ymmärrä noin pitkiä lauseita tai näin vaikeita sanoja.

Kati Keski-Mäenpään mukaan kirjat olisivat erilaisia, jos hän kirjoittaisi ne yksin.

– Alina on kokemusasiantuntija siitä, mitä tämän ikäisille voi kirjoittaa, Kati Keski-Mäenpää sanoo.

Alina Keski-Mäenpäälle ja Kati-äidille kirjoittaminen on yhteinen harrastus, jonka myötä he viettävät kahdenkeskistä laatuaikaa. Pasi Takkunen / Yle

Kirjamessujen selvästi nuorin kirjailija

Helsingin Kirjamessuilla vierailee noin 1000 kirjailijaa ja vaikuttajaa. Yksi heistä, selvästi nuorin, on Alina Keski-Mäenpää. Kirjamessujen ohjelmajohtaja Ronja Salmen mukaan seuraavaksi nuorin kirjailija tapahtumassa on 19-vuotias.

– Ei ole monesti tullut vastaan tämänikäistä, joka on jo julkaissut teoksia. Lastenkirjailijaa, joka on itsekin lapsi, Salmi sanoo.

Salmen mukaan kirjamessuilla on aina ollut tärkeätä, että on tarjolla ohjelmaa, jota tekevät lapset ja nuoret itse. Torstain ja perjantain aikana messuilla vierailee noin 8000 koululaista alakouluikäisistä lukiolaisiin. Heidän eteensä myös Alina ja Kati-äiti nousevat kertomaan kirjoistaan.

– Tarvitaan uusia tekijöitä, jos halutaan uusia lukijoita. Jokaisella kirjoittavalla henkilöllä on merkitystä, Salmi sanoo.

Kirjoittaminen jatkuu

Alina Keski-Mäenpää on saanut koulukierroksellaan kokemusta yleisön edessä esiintymisestä. Kirjamessuilla hän kävi äidin kanssa vuosi sitten tutustumassa tapahtumaan. Silti vähän jännittää.

Alina ja äiti ovat jo hiukan hahmotelleet kirjasarjan kolmatta osaa, mutta se, julkaistaanko sitä, riippuu kustantajasta.

– Katsotaan nyt ensin, miten tämä toinen kirja menestyy, Kati Keski-Mäenpää sanoo.

Alina on kirjoittanut viisivuotiaasta. Kotona on kymmeniä vihkoja täynnä hänen tekstejään ja esimerkiksi sukulaiset ovat saaneet Alinan tarinoita joululahjaksi.

Kirjasarjan kaksi ensimmäistä osaa ovat syntyneet äidin ja tyttären yhteistyönä. Mahdollisen kolmannen osan Alina kirjoittaa yksin, sillä äidin mukaan hän on siihen nyt valmis.

– Kyllä äiti varmaan muokkaa ja katsoo tekstiä, mutta pääasiassa kirjoitan itse.

