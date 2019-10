Tässä ovat Suomen yleisimmät katujen ja teiden nimet – yksi nimi kasvattaa suosiotaan

Äkkiseltään voisi olettaa, että Koulukatu ja Kirkkokatu ovat Suomen yleisimmät teiden nimet. Näin ei todellakaan ole, sillä Koulukatu on yleisyydessään vasta sijalla 111 ja Kirkkokatu sijalla 171.

Ylivoimaisesti yleisin on Rantatie. Niitä on Suomessa 226. Toiseksi eniten on Kirkkoteitä, joita on 180.

Suomessa on 311 kuntaa, joten useammassa kuin joka toisessa kunnassa on Rantatie tai Kirkkotie.

Aivan tämän jutun lopussa on lista, jossa on 316 Suomen yleisintä tien tai kadunnimeä, mutta 10 yleisintä ovat: Rantatie, Kirkkotie, Koulutie, Teollisuustie, Rinnetie, Myllytie, Kuusitie, Mäntytie, Välitie ja Rantalantie.

– Rantatien suosio ilmentää, että Suomessa on paljon vesistöjä, kertoo nimistönhuoltaja Tiina Manni-Lindqvist Kotimaisten kielten keskuksesta.

Rantatie on myös Lappeenrannan Joutsenossa. Kalle Purhonen / Yle

Yleisyydessään entistä korkeammalle uusimmassa yleisyyslistassa nousee Teollisuustie, joka vuonna 2010 oli (siirryt toiseen palveluun)vasta sijalla kahdeksan ja nyt se on neljäs.

– Sen täytyy liittyä uusiin teollisuusalueisiin, joita on tullut ja niihin tie tehty, pohtii Manni-Lindqvist.

Tie-loppuiset kärjessä

Suomessa katujen ja teiden nimistä päättää kunta. Jotta sekaannuksilta vältytään ja hälytysajoneuvot pääsevät varmasti oikeaan osoitteeseen, täytyy jokaisella kunnan väylällä olla eri nimi.

Katujen nimet voivat olla hyvinkin vanhoja ja kantavat omalla tavallaan mukanaan alueen menneisyyttä. Esimerkiksi Turussa on kaduilla ollut nimiä jo 1300-luvulla (siirryt toiseen palveluun).

Toisaalta uusia nimiä pitää kehittää, kun kuntaan tulee uusia asuin- tai teollisuusalueita. Myös kuntaliitosten takia katujen ja teitten nimiä on pitänyt muuttaa, jotta sama osoite ei olisi kunnassa kahdessa eri paikassa.

Koulukatu vie yleensä koululle, tai on ainakin joskun vienyt. Kalle Purhonen / Yle

Maanmittauslaitos teki Ylen pyynnöstä tietokoneajon Suomen osoitekarttaan. Kun lasketaan yhteen sekä suomen-, ruotsin- että saamenkieliset osoitteet, selviää, että Suomessa on teille, kaduille, kujille, raiteille ja muille yhteensä 139 403 erilaista nimeä.

Listan kärkipäässä on pääasiassa teitä. Sadan yleisimmän nimen joukosta 95 on tie-loppuisia. Niiden lisäksi sadan listalla ovat Koivukuja, Mäntykuja, Rinnekuja, Mäkikuja sekä Rantapolku, mutta ei yhtään katu-loppuista.

Tielle tai kadulle osuva nimi

Kotimaisten kielten keskus (siirryt toiseen palveluun) sekä Kuntaliitto (siirryt toiseen palveluun) ovat antaneet suositukset siitä, miten uusia teitä pitäisi nimetä. Nimistönhuoltaja Tiina Manni-Lindqvistin mukaan tärkeintä on paikantavuus.

– Se tarkoittaa sitä, että tien nimessä näkyy se paikka, minne tie vie, kertoo Manni-Lindqvist.

Tällaisia ovat esimerkiksi koululle vievä Koulutie, Anttola-nimiselle tilalle vievä Anttolantie tai lentokentälle vievä Lentokentäntie.

Lappeenrannassa sijaitseva Standertskjöldinkatu tuottaa monelle kirjoittajalle ja lausujalle harmaita hiuksia. Kalle Purhonen / Yle

Uusien nimien keksiminen tulee usein ajankohtaiseksi, kun kuntaan kaavoitetaan uusi asuinalue. Silloin nimistönhuoltaja Tiina Manni-Lindqvist suosittelee käytettäväksi hyväksi kyseisen alueen perinteisiä paikannimiä tai ominaispiirteitä. Perinteiset paikannimet löytyvät peruskartasta tai haastattelemalla paikallisia asukkaita.

– Silloin teiden ja katujen nimet tuntuvat ihmisistä kotoisilta, perustelee Tiina Manni-Lindqvist.

Esimerkiksi Lappeenrannan Sammonlahdessa Hopeamäenraitti on saanut nimensä Hopeamäki-nimisestä tilasta ja Kettukivenkatu alueella olleesta Kettukivi-nimisestä louhikosta.

Jos perinteisiä paikannimiä ei löydy tai ne on jo käytetty, on yksi yleinen tapa nimetä tiet jonkin tietyn teeman, esimerkiksi kalojen tai kasvien mukaan. Imatran Sienimäellä ovat muun muassa Rouskunkatu, Leppäsienenkuja ja Korvasienenkatu.

– Esimerkiksi jos alueella on ollut mylly, voi se antaa inspiraation erilaisille myllyyn liittyville nimille, sanoo nimistönhuoltaja Tiina Manni-Lindqvist.

Helppo käyttää

Kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuoltaja Tiina Manni-Lindqvistin mielestä uuden kadun tai tien nimi pitäisi olla sellainen, että sitä on mahdollisimman helppo käyttää. Se ei saa olla liian pitkä ja se pitäisi olla helppo kirjoittaa.

– Ongelmallisia ovat esimerkiksi henkilön etu- ja sukunimen sisältävät nimet, kuten Aleksi Kiven katu. Niiden kirjoittaminen tuottaa hankaluuksia.

Manni-Lindqvist kertoo, että elävien henkilöiden mukaan ei kaduille nimiä pitäisi antaa. Poikkeuksina tässä esimerkiksi Helsingissä ovat olleet ainoastaan presidentit.

Kunnan alueella olevien katujen nimistä päättää kunta. Isoimmissa kaupungeissa on erityinen nimilautakunta, joka pohtii uusien katujen tai teiden nimiä. Pienemmissä kunnissa asia hoidetaan virkamiestasolla.

316 yleisintä

Seuraavassa listassa on 316 Suomen yleisintä kadun tai tien nimeä. Järjestys perustuu Maanmittauslaitoksen 22.10.2019 Suomen kartta-aineistosta tekemään hakuun.

Ensimmäinen numero kertoo yleisyysjärjestyksen. Suluissa oleva numero kertoo, miten monta samannimistä tietä tai katua Suomessa on.

1. Rantatie (226)

2. Kirkkotie (180)

3. Koulutie (177)

4. Teollisuustie (158)

Rinnetie (158)

6. Myllytie (152)

7. Kuusitie (150)

8. Mäntytie (148)

9. Välitie (146)

10. Rantalantie (142)

11. Mäkitie (140)

Koivukuja (140)

13. Peltotie (136)

Niemeläntie (136)

15. Niementie (132)

16. Mäkeläntie (131)

17. Pajatie (128)

18. Vanhatie (127)

Koivutie (127)

20. Riihitie (123)

21. Koivulantie (120)

22. Pappilantie (119)

23. Heikkiläntie (118)

24. Aholantie (116)

25. Sepäntie (114)

26. Jokelantie (111)

27. Peltolantie (110)

28. Kuuselantie (107)

29. Opintie (105)

30. Harjutie (102)

Oikotie (102)

32. Hakatie (101)

33. Kalliotie (100)

Rauhalantie (100)

Taipaleentie (100)

36. Ojalantie (99)

37. Puistotie (98)

Kangastie (98)

39. Rajatie (97)

Katajatie (97)

Harjuntie (97)

Pihlajatie (97)

43. Anttilantie (96)

44. Niittytie (95)

Honkatie (95)

Kiviniementie (95)

Asematie (95)

Koivistontie (95)

49. Koskelantie (94)

Pajutie (94)

51. Hakalantie (93)

52. Koivuniementie (91)

Urheilutie (91)

Rajalantie (91)

55. Mäntyläntie (89)

Rantakuja (89)

57. Kivimäentie (88)

58. Seppäläntie (87)

Metsolantie (87)

Korpelantie (87)

61. Myllymäentie (86)

62. Mattilantie (85)

63. Jokitie (83)

Kanervatie (83)

Alatie (83)

Keskustie (83)

67. Lehtolantie (82)

68. Metsätie (81)

Harjulantie (81)

Haapatie (81)

71. Mikkolantie (79)

72. Leppätie (78)

Haapaniementie (78)

Kiveläntie (78)

75. Salmelantie (77)

Yhdystie (77)

Mäntykuja (77)

Järvenpääntie (77)

79. Peräläntie (76)

Uutelantie (76)

Toivolantie (76)

Koivumäentie (76)

83. Mäntyniementie (75)

Koulukuja (75)

85. Yrittäjäntie (74)

Rinnekuja (74)

Mäkikuja (74)

Korventie (74)

89. Mäntymäentie (73)

Kotirannantie (73)

91. Koivurannantie (72)

Jussilantie (72)

Kivirannantie (72)

94. Järveläntie (71)

Purotie (71)

Saarentie (71)

97. Syrjäläntie (70)

Rantapolku (70)

99. Männistöntie (68)

Kauppatie (68)

Palomäentie (68)

102. Kivitie (67)

Onnelantie (67)

Saarelantie (67)

105. Huvilatie (66)

Lepolantie (66)

Jokirannantie (66)

Kuusikuja (66)

109. Poikkitie (65)

Peltokuja (65)

111. Lehtimäentie (64)

Kuusistontie (64)

Kalliokuja (64)

Koulukatu (64)

Talvitie (64)

Kiertotie (64)

117. Paavolantie (63)

Lehtotie (63)

Kumpulantie (63)

120. Mustikkatie (62)

Ratatie (62)

Sahatie (62)

123. Leppäkuja (61)

Lahdentie (61)

Sahantie (61)

Kartanontie (61)

Kallioniementie (61)

Takalantie (61)

Koskitie (61)

130. Lähdetie (60)

Välikuja (60)

Kankaantie (60)

133. Matintie (59)

Järvitie (59)

135. Honkalantie (58)

Myllykuja (58)

Tapiolantie (58)

Kulmalantie (58)

Purolantie (58)

Alhontie (58)

Jokiniementie (58)

142. Haapalantie (57)

Mäenpääntie (57)

Kotikuja (57)

Salmentie (57)

Vuorelantie (57)

Lammintie (57)

Käpytie (57)

Laurilantie (57)

150. Antintie (56)

Haapakuja (56)

Katajakuja (56)

Metsäpirtintie (56)

Kantolantie (56)

Riihikuja (56)

156. Kotipolku (55)

Lampitie (55)

Hietalantie (55)

Päivärinteentie (55)

Kumputie (55)

Torikatu (55)

Petäjätie (55)

Peltoniementie (55)

Laurintie (55)

165. Tervahaudantie (54)

Notkotie (54)

Puolukkatie (54)

Pitkäjärventie (54)

Kallentie (54)

Saarijärventie (54)

171. Laiduntie (53)

Suotie (53)

Kaivotie (53)

Kirkkokatu (53)

Mustalahdentie (53)

Honkaniementie (53)

Ahontie (53)

Kivijärventie (53)

Torpantie (53)

Rannantie (53)

Eskolantie (53)

182. Ketolantie (52)

Linjatie (52)

Museotie (52)

Pajulantie (52)

Jussintie (52)

Tuomitie (52)

Koskentie (52)

189. Kalliomäentie (51)

Pitkäniementie (51)

Salontie (51)

Rajamäentie (51)

Mestarintie (51)

Havutie (51)

Haavistontie (51)

Arolantie (51)

Suvitie (51)

Valkamantie (51)

Katajamäentie (51)

Väinöläntie (51)

Hallitie (51)

Joensuuntie (51)

203. Särkijärventie (50)

Penttiläntie (50)

Kaarnatie (50)

Kauppilantie (50)

Tehtaantie (50)

Kesärannantie (50)

209. Mikontie (49)

Toivontie (49)

Metsäpolku (49)

Mökkitie (49)

Kaaritie (49)

Niittykuja (49)

Ahotie (49)

Sepänkuja (49)

Puutarhatie (49)

Lehtokuja (49)

Kalliontie (49)

220. Korpitie (48)

Männiköntie (48)

Kotitie (48)

Tyyneläntie (48)

Kulmatie (48)

Lepistöntie (48)

Marttilantie (48)

Metsärannantie (48)

Nikkarintie (48)

229. Lukkarintie (47)

Vainiontie (47)

Tervaniementie (47)

Jukolantie (47)

Niittypolku (47)

Heikintie (47)

Ollilantie (47)

Tammitie (47)

Kylätie (47)

Lähteentie (47)

Savelantie (47)

Satamatie (47)

241. Käpykuja (46)

Välimäentie (46)

Jaakkolantie (46)

Jäkälätie (46)

Kauppakatu (46)

Puusepäntie (46)

Lahtelantie (46)

248. Kaartotie (45)

Koulupolku (45)

Puhdistamontie (45)

Niinimäentie (45)

Uimarannantie (45)

Rinnepolku (45)

Kauppakuja (45)

Puistokuja (45)

Hietaniementie (45)

257. Pohjolantie (44)

Suvirannantie (44)

Kivistöntie (44)

Koivikontie (44)

Erkkiläntie (44)

Lehtoniementie (44)

Paloniementie (44)

Pekkalantie (44)

Murrontie (44)

Keskitie (44)

Lehmustie (44)

Kaunistontie (44)

Kotaniementie (44)

Hakakuja (44)

271. Oikopolku (43)

Kiviharjuntie (43)

Eerontie (43)

Pajukuja (43)

Laaksotie (43)

Pistotie (43)

Kanervakuja (43)

Autiontie (43)

Hautalantie (43)

Syvälahdentie (43)

Asemakatu (43)

Ratakatu (43)

283. Pellonpääntie (42)

Päivöläntie (42)

Tapiontie (42)

Ylätie (42)

Ampumaradantie (42)

Nurmelantie (42)

Myllärintie (42)

Hevoshaantie (42)

Puistolantie (42)

292. Tuomelantie (41)

Lukkarinkuja (41)

Kaskitie (41)

Koivikkotie (41)

Kalliolantie (41)

Asemantie (41)

Palokankaantie (41)

Myllypurontie (41)

Mustaniementie (41)

301. Moisiontie (40)

Välikatu (40)

Antinkuja (40)

Harjukuja (40)

Kalliorannantie (40)

Ahjotie (40)

Miilutie (40)

Kurjentie (40)

Vesalantie (40)

Keskuskatu (40)

Kelotie (40)

Kotimäentie (40)

Kujalantie (40)

Pihlajakuja (40)

Suutarintie (40)

Kankaanpääntie (40)

Jos haluat tietää, missä nämä kadut sijaitsevat tai listalta puuttu oma kotikatusi tai -tiesi, vieraile Maanmittauslaitoksen Kansalaisen karttapaikka -sivustolla (siirryt toiseen palveluun). Sieltä voit myös vaikka itse laskea, miten monta Perunakatua Suomessa on.