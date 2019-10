Koiramäen remontti alkamassa ensi vuonna Hämeenlinnassa – Poliisikoiralaitoksen peruskorjauspäätös viimeistä sinettiä vailla

Hämeenlinnan Rinkelinmäellä sijaitsevan Poliisikoiralaitoksen peruskorjaus pääsee todennäköisesti vauhtiin ensi vuonna.

Senaatti-kiinteistöjen Länsi-Suomen aluepäällikkö Pauli Rantamäki kertoo, että päätös on käytännössä tehty, ja suunnittelu parhaillaan käynnissä.

Hän arvioi remontin alkavan mahdollisesti ensi vuoden kesällä, viimeistään syksyllä.

Vuokrauspäällikkö Anneli Simola Senaatti-kiinteistöistä sanoo asian valmistelun olevan aivan loppusuoralla. Käytännössä nimet vielä puuttuvat papereista, mutta lopullinen päätös sinetöitäneen lähiviikkojen aikana.

Yksi rakennuksista on kokonaan käyttökiellossa sädesienen takia. Jouni Koutonen / Yle

Peruskorjausta on odotettu pitkään, sillä monissa Koiramäen rakennuksissa on ollut kosteus- ja homeongelmia. Seitsemän hehtaarin alueella on koulutusalueiden lisäksi harjoitusrakennus, luokka- ja majoitusrakennus, toimistotiloja sekä koiratarha.

Pitkän väännön jälkeen Poliisikoiralaitos päätettiin vuonna 2016 säilyttää Hämeenlinnassa Tampereelle siirron sijaan.

Jussi Huhtakallio Sisä-Suomen poliisista ja 2-vuotias belgianpaimenkoira malinois Jalle olivat perjantaiaamuna lähdössä harjoittelemaan. Jouni Koutonen / Yle

Rinkelinmäellä juhlitaan lauantaina poliisikoirakoulutuksen sataa vuotta avoimin ovin. Tapahtumassa voi tutustua pentujen koulutukseen sekä esimerkiksi räjähde- ja huumekoirien koulutukseen. Luvassa on myös suojelu- ja voimankäyttökoiranäytös.

Poliisikoirien ja heidän ohjaajiensa koulutus alkoi Suomessa vuonna 1919. Valtion poliisikoirasiittola ja koirankuljettajakoulu perustettiin tuolloin Imatralle.

Vuonna 1924 silloinen Valtion poliisikoiralaitos muutti Hämeenlinnaan. Koiramäeksi kutsutulla paikalla se on sijainnut vuodesta 1927.

Poliisikoiralaitos on nykyään osa Poliisiammattikorkeakoulua.

Poliisikoiralaitoksen aluetta Hämeenlinnassa. Ville Välimäki / Yle

