Bohemian Rhapsodyllä yli miljardi katselua Youtubessa – Queen julkaisi kiitokseksi kolme uutta musiikkivideota, joissa pääosassa ovat fanit

Miljardin rajapyykkiä juhlistaakseen yhtye pyysi fanejaan lähettämään videoita, joilla he esittävät Queenin kappaleita.

– Meille on suuri kunnia, että Bohemian Rhapsodyä on katsottu yli miljardi kertaa Youtubessa, sanoo Queenin harmaahapsinen kitaristi Brian May. Hänen vierellään myhäilee yhtä tyylikkäästi harmaantunut rumpali Roger Taylor.

Miljardin rajapyykkiä juhlistaakseen Queen pyysi fanejaan lähettämään videoita, jolla he esittävät Queenin kappaleita. Näistä videoista on nyt koottu kolme musiikkivideoita, joilla laulavat, soittavat ja tanssivat yhtyeen fanit eri puolilta maailmaa. Videot voi katsoa kokonaisuudessaan yhtyeen Youtube-kanavalta (siirryt toiseen palveluun).

Queenin virtuoosimainen laulaja Freddie Mercury kuoli jo lähes kolmekymmentä vuotta sitten, mutta yhtyeen musiikki elää. Mercuryn kuoleman jälkeen yhtye on keikkaillut muun muassa Idols-voittaja Adam Lambertin kanssa.

Nostetta toi myös viime vuonna ensi-iltaan tullut, hitin mukaan nimetty menestyselokuva Bohemian Rhapsody, jonka teossa May ja Taylor olivat mukana.

Aivan Youtuben katsotuimpien kärkeen Bohemian Rhapsody (siirryt toiseen palveluun) ei miljardillakaan toistolla pääse. Laulaja Luis Fonsin Despacitoa on kuunneltu ja katseltu striimauspalvelussa jo 6,5 miljardia kertaa.

