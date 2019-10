Eurooppa-kirje: Keski-Euroopassa järisee – Feministit heräsivät Sveitsissä, oppositio yllätti Orbánin

BerliiniTerveisiä Keski-Euroopasta, jossa on viime viikkoina ollut lähes vallankumouksellinen tunnelma!

Vanhat vallan linnakkeet ovat tulleet ryminällä alas niin Sveitsissä kuin Unkarin pääkaupungissa Budapestissa.

Molemmissa maissa on pidetty tässä kuussa vaalit, joissa on tehty historiaa. Vaalit todistivat, miten suuriakin muutoksia voidaan saada aikaan, kunhan muutoksen taakse osataan tehokkaasti järjestäytyä.

Tässä Sveitsin ja Budapestin oppitunnit muulle Euroopalle.

Mennään ensin Sveitsiin, joka valitsi sunnuntaina itselleen uuden parlamentin. Suurin uutinen oli kahden vihreän puolueen suurvoitto. Ne keräsivät yhteensä 20 prosentin kannatuksen (siirryt toiseen palveluun), mikä on vanhoillisessa alppimaassa erittäin suuri poliittinen järistys.

Oikeistopopulistinen ja arvokonservatiivinen Sveitsin kansanpuolue pysyi suurimpana, mutta menetti kannatustaan. Arvokonservatiivien enemmistö suli vaalitappion mukana, ja parlamentin alahuoneessa enemmistö on nyt arvoliberaaleilla.

Sveitsi tulee uudistumaan. Suunta voi olla entistä EU-myönteisempi. Jäsenyyshakemusta on silti turha odottaa.

Mutta ehkä historian mittakaavassa vielä suurempi järistys oli naisten osuuden historiallinen nousu. Sveitsi – siis maa, jossa naiset saivat äänioikeuden vuonna 1971 – äänesti parlamentin, jonka alahuoneen edustajista ennätykselliset 42 prosenttia on naisia.

Nousua viime vaaleista on kymmenen prosenttiyksikköä. Tällä tuloksella Sveitsin naiskansanedustajien osuus hätyyttelee jo Suomen ja Ruotsin lukemia.

Muutos ei ollut sattumaa. Metoo-liike on hiipinyt Alppien yli Sveitsiin. Kesäkuussa Sveitsissä pidettiin suuri naistenlakko, jossa vaadittiin lisää tasa-arvoa. Mutta suurin vaikutus oli sillä, että naiset järjestäytyivät ajamaan lisää naisia politiikkaan.

Helvetia ruft -niminen liike kannusti naisia kaikista puolueista ehdolle ja vaati puolueita pitämään huolen, että naiset saavat hyvän paikan puolueiden vaalilistoilla. Yksi Sveitsin tasa-arvokumouksen voimista oli 29-vuotias Flavia Kleiner, jonka haastattelun voi lukea täältä (siirryt toiseen palveluun).

Oppitunti 1. Jos naisia halutaan lisää politiikkaan, naisia pitää saada entistä enemmän myös ehdolle ja listavaaleissa korkeille listapaikoille. Tasa-arvo harvoin tapahtuu itsestään.

Sitten Unkarin pääkaupunkiin Budapestiin.

Olin Puolan Varsovassa reilu viikko sitten sunnuntaina seuraamassa parlamenttivaaleja (siirryt toiseen palveluun). Kesken tuloslaskennan alkoi näyttää siltä, että olin täysin väärässä kaupungissa. Puolassa parlamentin alahuoneen enemmistö pysyi niukasti jo neljä vuotta hallinneella Laki ja oikeus -puolueella, mutta Budapestissa tehtiin samana iltana nykyhistoriaa.

Jossain vaiheessa iltaa unkarilaiselta toimittajakollegalta tuli viesti, että Budapestin pormestariksi on nousemassa opposition ehdokas, vihreitä edustava Gergely Karácsony (sukunimi tarkoittaa joulua). Kollegan analyysi voiton syistä oli lakoninen.

– Seksinauhalla oli valtakunnallinen merkitys. Ja lisäksi oppositio teki ympäri maata yhteistyötä, kollega viestitti.

Seksinauha viittaa paikallisvaalien alla vuotaneeseen nauhaan, jossa valtapuolue Fideszin poliitikko viettää huvijahdilla orgioita ilmeisesti prostituoitujen kanssa. Nauhan arvioidaan syöneen valtapuolueen kannatusta ympäri maata.

Video ei kuitenkaan ole ehkä se, josta kannattaa ottaa mallia. Voittoresepti Unkarin oppositiolle oli sen sijaan voimien yhdistäminen.

Yksi Unkarin Viktor Orbánin vahvuuksia on lähes vuosikymmenen ajan ollut se, että oppositio on ollut hajanainen ja heikko. Nyt se pystyi kokoamaan voimansa yhteisehdokkaiden taakse. Voittoja tuli myös muissa Unkarin kaupungeissa.

Oppitunti 2. Jos valta on keskittynyt yhdelle puolueelle ja sen haastaminen vaikuttaa mahdottomalta, voimien yhdistäminen saattaa tehdä oppositiosta vahvan haastajan.

Toinen kysymys on se, miten eri puolueista koostuva yhteisoppositio osaa valtaan päästyään hallita.

#SOMESSA: Brexit – vaikea koota

Instagram

Etenkin Keski-Euroopan somessa on koko alkuviikon trendannut Britannian EU-ero. Jopa kuvapalvelu Instagramissa #brexit-tunnisteen käyttö on lisääntynyt selvästi viime päivinä.

Britannian parlamentin tiistai-illan äänestykset nostattivat taas enemmän kysymyksiä kuin antoivat vastauksia siitä, mihin Britannia on menossa. Twitterissä ovat yleistyneet EU:ta seuraavien asiantuntijoiden ja toimittajien usean viestin ketjut, joissa he kertovat arvioitaan Britannian tapahtumista ja niiden seurauksista EU-eron kannalta.

Jos haluat tietää missä mennään, tässä esimerkkinä muutaman twiittaajan viestiketjuja:

Mitä brittiparlamentin äänestykset voivat tarkoittaa tulevan kannalta suomalaistutkijan mielestä (siirryt toiseen palveluun)?

Tunnelmat Britanniassa ovat sekavat, maa ikään kuin roikkuu ilmassa (siirryt toiseen palveluun).

Mitä brexitiä tukeva Britannia ajattelee, jos brexit venyy? (siirryt toiseen palveluun)

Miksi Ranska vastustaa brexit-lisäajan myöntämistä tammikuun loppuun? (siirryt toiseen palveluun)

#FAKTA: Mitä saa 105 eurolla vuodessa?

Jeol Kanerva / Yle

Valtiovarainministeriö julkaisi alkuviikosta laskelman Suomen nettomaksuosuudesta EU:lle. Viime vuonna nettomaksu oli 105 euroa asukasta kohti, eli Suomi oli pienehkö nettomaksaja.

Isoin nettomaksaja asukasta kohden on Tanska, jonka asukkaat maksavat EU-jäsenyydestä keskimäärin tuplasti enemmän kuin suomalaiset. Eniten tulonsiirtoja saavat liettualaiset (609 euroa per asukas) ja unkarilaiset (533 euroa).

Pylväikkö alleviivaa rahanjakoon liittyvää pulmaa, jota Britannian ero pahentaa. Britannia on ollut iso nettomaksaja, ja sen poistuminen jättää yhteiseen budjettiin kymmenien miljardien eurojen aukon.

Suomi laatii puheenjohtajamaana parhaillaan ehdotusta EU:n budjetiksi vuosille 2021–2027. Alustava esitys sai moitteita sekä nettomaksajien että -saajien leireistä, minkä pääministeri Antti Rinne (sd.) tulkitsi jonkinlaiseksi onnistumisen merkiksi (siirryt toiseen palveluun).

ÄLÄ MISSAA NÄITÄ: Brexitin voittajat, häviäjät ja tulevat neuvottelut

Geoffroy Vander Linden muutti Lontoosta Amsterdamiin, kun työnantaja perusti toimiston Alankomaihin Antti Lähteenmäki / Yle

Britannian EU-ero eteni alkuviikosta taas aavistuksen, kun parlamentin alahuone otti ensi kertaa erosopimuksen käsittelyynsä. Moni yritys pelaa epävarmassa tilanteessa varman päälle ja on siirtänyt toimintojaan Lontoosta manner-Eurooppaan.

Heli Suominen kävi Amsterdamissa tapaamassa firmojen brexit-pakolaisia (siirryt toiseen palveluun). Ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) sanoi A-Studiossa (siirryt toiseen palveluun), että Suomessakin "on puhelin soinut" yritysten hakiessa uusia sijoittautumispaikkoja.

Myös Brysselin koneessa puhutaan siitä, minkälaiset kauppaneuvottelut ovat edessä Britannian ja EU:n välillä sen jälkeen kun erosopimus on saatu aikaiseksi.

Neuvotteluiden jännite tulee olemaan siinä, missä määrin Britannia on valmis noudattamaan EU:n taloudellista mallia eron jälkeen. Jos Britannia pitää korkean tason voimassa esimerkiksi ympäristönsuojelussa ja verotuksessa, EU on valmis hyvin pitkälle menevään kauppasopimukseen Britannian kanssa.

Haastateltavana on eurooppaoikeuden professori Jukka Snell Turun yliopistosta.

Yksi Brexitin pahin kipupiste on Pohjois-Irlannissa. Britannian eron luoma epävarmuus on avannut vanhoja haavoja protestanttien ja katolilaisten välillä. Puolisotilaalliset ryhmät ovat aktivoituneet eikä kuolonuhreilta ole vältytty.

Nyt Pohjois-Irlannissa pelätään, että vanha väkivallan kierre käynnistyy uudelleen. Minna Pyen ohjaama uusi Ulkolinja Katkera saari (siirryt toiseen palveluun).

Ja jos b-sana alkaa kyllästyttää, voi aina istahtaa muistelemaan eurokriisin myrskyisiä vuosia. Suomen pankin pääjohtaja, entinen talouskomissaari Olli Rehn käy uudessa kirjassaan läpi miten euroa pelastettiin kriisin kynsistä, ja ihmettelee Suomen hallituksen intoa samaistua ns. Hansa-liittoon.

Nuukien pohjoisten maiden liittouma on pannut hanttiin euroalueen uudistuksille, kuten yhteisbudjetille ja eurooppalaiselle talletussuojalle.

– Eurooppaa ei rakenneta kuppikunnilla ja ryhmittymillä, Rehn kirjoittaa.

ENSI VIIKOLLA: Jatkuuko Saksan laitaoikeiston voittokulku?

Saksassa suurissa vaikeuksissa oleva sosiaalidemokraattinen hallituspuolue SPD valitsee parhaillaan puolueelle uutta johtajaa tai johtajia. SPD:n kannatus on laskussa. Se yrittää nyt uutta nousua sallimalla puolueen johtoon vihreiden jo käyttämän tandemjohdon.

Valinta on monivaiheinen ja jäsenäänestys uudeksi puheenjohtajaksi päättyy tällä viikolla. Lauantaina selviää, mikä ehdokaspari tai kuka ehdokas on jäsenistön suosikki puolueen johtoon. Toinen kierros on luvassa marraskuussa.

Puheenjohtajavaalin todellinen yllätysarpa on tunnettu saksalainen tv-koomikko Jan Böhmermann, joka sinnikkäästi vakuuttaa pyrkivänsä puolueen johtoon. Vaalista saattaa siis kehkeytyä kiinnostava!

Koko syksyn kestänyt eurooppalainen vaalimaraton jatkuu sunnuntaina Thüringenin osavaltiossa Saksassa. Pienehköillä osavaltiovaaleilla on kokoaan suurempi merkitys.

Thüringen oli ennen Saksojen yhdistymistä osa DDR:ää eli Itä-Saksaa. Yksi vaalien seuratuimmista tuloksista on nationalistisen ja osin äärioikeistolaisen AfD-puolueen kannatus. Sille ennustetaan 20-25 prosentin ääniosuutta, mikä olisi suuri vaalivoitto ja jatkaisi AfD:n voittokulkua entisen Itä-Saksan alueella.

Merkittävä thüringeniläinen AfD-poliitikko on Björn Höcke, joka on puolueen radikaalisiiven Der Flügelin johtohahmo. Der Flügel on Saksan kotimaan tiedustelupalvelun tarkkailussa (siirryt toiseen palveluun) sen äärioikeistolaisuuden vuoksi.

Eikä brexitiäkään kannata unohtaa. Tätä kirjettä kirjoitettaessa on hyvin todennäköistä, että nykyisenä eropäivänä 31.10. ei tapahdu mitään, mutta viime hetken yllätyskäänteen mahdollisuutta ei tässä operetissa voi koskaan sulkea pois.

