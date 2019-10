Oletko kuullut tästä harvinaisesta henkilöstöedusta? Vastasyntyneelle tehtiin sydänleikkaus – mummo sai palkallisen isovanhempainvapaan

Mummon syli on turvallinen paikka. Vuoden ikään ehtinyt Nooa Salo on toipunut hyvin vaikeasta sydänleikkauksesta.

Palkallinen isovanhempainvapaa on edelleen erittäin harvinainen henkilöstöetu suomalaisilla työpaikoilla.

Kun vasta viikon ikäinen vauva kiidätettiin äkilliseen sydänleikkaukseen, oli mummon kotona tarjoama apu kultaakin kalliimpaa. Silloin kun vastasyntynyttä poikaa leikattiin Helsingissä huolestuneet vanhemmat vierellä, huolehti isoäiti Tuulia Tahvonen, 67, isosiskosta Hollolassa.

– Työnantajani suhtautui asiaan heti ymmärtäväisesti, vaikka en vielä varsinaisella isovanhempainvapaalla ollutkaan. Olin tytön kanssa kotona, kuljetin häntä päiväkotiin ja hoidin perheen kahta koiraa. Tein ruokaa ja siivosin. Työnantajalle oli täysin ookoo, vaikka saatoin tulla aamulla töihin myöhässä ja lähteä illalla tavallista aiemmin.

Isosisko ja mummo kävivät katsomassa pientä toipilasta sairaalassa, jossa vauva joutuikin viettämään vanhempiensa kanssa kolmisen viikkoa. Sairaalajakson loppuvaiheessa suureksi avuksi tuli Tuulia Tahvosen työnantajan henkilöstölleen tarjoama isovanhempainvapaa. Tahvonen työskentelee Lahdessa tietoliikennekonserni DNA:ssa verkon hallintakeskuksen asiantuntijana.

– Firman jousto toi turvallisen ja hyvän olon, toteaa Tahvonen.

Perheenäiti Eveliina Salo kertoo, että oman lapsen joutuminen hengenvaaraan oli suuri sokki. Salon mukaan myös vanhemmat tarvitsisivat nykyistä parempaa apua traumaattiseen kokemukseensa. Hän ehdottaa keinoksi pakollista lääkärin vastaanottoa, jossa vanhempi voisi purkaa kokemuksiaan tuoreeltaan. Lääkäri voisi sitten miettiä, tarvitseeko vanhempi selviytymiseensä esimerkiksi terapeutin apua. Janne Ahjopalo / Yle

Viitisenkymmentä työntekijää tarttunut tilaisuuteen

DNA on Väestöliiton mukaan edelläkävijä mahdollistaessaan iäkkäämmille työntekijöilleen isovanhempainvapaan. Palkallinen viikon vapaa koskee vakituisten työntekijöiden lisäksi vuokratyöntekijöitä sekä adoption kautta isovanhemmiksi tulleita. Vapaa pidetään ennen kuin lapsi täyttää vuoden.

– Isovanhempainvapaa on todella hieno viesti työnantajalta koko henkilöstölle. Organisaatio kantaa sosiaalista vastuuta ja osoittaa, että iäkkäämpikin työntekijä on arvokas, sanoo Väestöliiton erityisasiantuntija ja hankepäällikkö Anna Kokko.

Isovanhempainvapaata on käyttänyt DNA:ssa tähän mennessä viitisenkymmentä työntekijää. Vapaa on ollut käytössä 1 600 ihmistä työllistävässä yhtiössä vuoden 2017 alusta lähtien. DNA on ollut mukana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka (siirryt toiseen palveluun) -ohjelmassa.

Rintakehän leikkausarpi on pitkä, mutta kauempaa katsottuna sitä ei huomaa. Janne Ahjopalo / Yle

Kotihoidontuki suoraan isovanhemman tilille?

Mummojen ja vaarien merkitys lapsenlapsille on ollut viime aikoina laajemmassakin keskustelussa. Antti Rinteen hallitus selvittää voisiko kotihoidontuen maksaa suoraan isovanhemmille, kun nyt tuki pitää kierrättää hankalasti toisen vanhemman kautta, vaikka isovanhempi olisi hoitajana.

Esimerkiksi Väestöliitto kannattaa kotihoidontuen maksamisen yksinkertaistamista. Siitä kuinka paljon isovanhemmat käyttävät kotihoidontukea, ei ole sosiaali- ja terveysministeriöllä tietoa, koska etuus maksetaan aina ensin vanhemmalle.

Isovanhemman osallistumiseen lapsenlapsen elämään vaikuttaa persoona ja esimerkiksi se, onko hän vielä työelämässä vai eläkkeellä. Väestöliiton kokoaman tutkimustiedon mukaan 80 prosenttia isovanhemmista on jollakin tavalla mukana lapsenlapsensa perheen elämässä (siirryt toiseen palveluun).

Tuulia Tahvosen pitämästä isovanhempainvapaasta on kulunut nyt jo vuosi. Kun pojanpoika on toipunut mainiosti sydänleikkauksestaan, voi mummoiluun keskittyä rennosti oman työn ohessa.

– Isovanhempainvapaa on lähentänyt minua lapsenlapsiini. Pari kollegaani, ukki ja mummi, on käyttänyt tätä vapaata. He ovat myös olleet oikein tyytyväisiä työnantajan tarjoamaan henkilöstöetuun.

Kävelemään vastikään oppinut Nooa Salo tutkailee maailmaa innokkaasti. Janne Ahjopalo / Yle

