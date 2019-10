Pellon tuulivoimapuiston kaava sai lainvoiman – 85 miljoonan investoinnin tiellä yksi iso mutta

Pelloon on suunniteltu 21 tuulivoimalaa.

Pelloon on suunniteltu 21 tuulivoimalaa. Mirva Ekman / Yle

PelloKorkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt valituslupahakemuksen, joka koski Pellon Palovaaran tuulivoimapuiston kaavaa. KHO ei siten anna ratkaisua valitukseen.

KHO:n mukaan valitusluvalle ei ole perusteita sen perusteella, mitä muutoksenhakijat ovat esittäneet ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua haki seitsemän henkilöä.

Tämä tarkoittaa sitä, että Palovaaran tuulivoimapuiston kaava saa lainvoiman.

Vuosi sitten valitukset tuulivoimapuistosta kumottiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden mukaan kunnanvaltuuston päätös ei syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Pellon valtuusto hyväksyi Palovaaran yleiskaavan kolme vuotta sitten, lokakuussa 2016.

Kahdeksan henkilöä valitti päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valittajat muun muassa pitivät useita virkamiehiä ja päättäjiä esteellisinä sekä moittivat tiedottamista puutteelliseksi.

17 tuulivoimalaa

Tuulivoimayhtiö Wpd Finland on suunnittelut Palovaaraan 17 tuulivoimalaa. Paikka sijaitsee noin 24 kilometriä Pellon kirkonkylältä lähellä Ylitornion kunnan rajaa. Investointi on suuruudeltaan noin 85 miljoonaa euroa, mutta sen tiellä on yksi iso mutta.

– Sähkön siirtohinta Pellossa on niin kallis, että se syö hankkeen kannattavuutta. Hanke on muuten hyvä alueen tuulisuuden puolesta, Wpd Finlandin toimitusjohtaja Heikki Peltomaa sanoo.

Alueen sähkönsiirrosta vastaa Tornionlaakson Sähkö Oy.

Peltomaan mukaan investointi tehtäisiin ilman julkista tukea. Hän kertoo, että Pellon kunta saisi ensimmäisenä vuonna tuulivoimaloista satoja tuhansia euroja kiinteistöveroja.

