Äidin neuvoja noudattaen iskelmätaivaan tähdiksi — Matti ja Teppo lähtevät viimeiselle kiertueelle

– Matti, Teppo ja Seppo, syömään!

Elettiin 1950-lukua Turun työläiskaupunginosassa ja veljesten äiti Linnea Ruohonen huusi poikia syömään niin, että koko Turun Stålarminkatu varmasti sen kuuli.

Pojilla oli kiire syömään, sillä olihan perjantai. Päivä oli kuin juhlapäivä, sillä äiti oli luvannut jälkiruuaksi isot piispanmunkit.

– Saatiin ne perinteiset piispikset. Silloin ei ollut paljon valinnanvaraa eineksissä: kahdesta oli helppo valita, Teppo Ruohonen sanoo.

Kaikki peliin

Matti ja Teppo on käsite. Kaksikko on laulanut yhdessä suomalaisten sydämiin jo 50 vuoden ajan. Nyt edessä on veljesten mukaan viimeinen kiertue.

Lähipiirissä veljesten musikaalinen lahjakkuus huomattiin jo varhain. Vanhemmat panivat merkille poikiensa erinomaiset laulunlahjat. Oli ennemminkin sääntö kuin poikkeus, että veljekset viihdyttivät kotona sukulaisia ja vieraita.

Laulu raikasi Ruohosten kotona, kun he esiintyivät merimiespuvut päällä. Matin ja Tepon kotiarkisto

Linnea-äiti ohjasi hienovaraisesti poikiaan laulu-uralle.

– Meillä on kuvakin siitä, kun olemme merimiespuvut päällä. Ja laulu raikasi!

Laulamisen vastapainoksi veljekset harrastivat ahkerasti myös urheilua. Turun TPS:n kannattajien joukossa saattoi usein kuulla isän eli Teuvo Ruohosen kannustushuudot.

Matin mukaan heidän isänsä kannusti vahvasti poikia pelaamaan jalkapalloa, mutta tuki myös lasten lauluinnostusta. Poikien päivät kuluivat lähes kellon ympäri jalkapallokentällä. Murrosikäisenä piti miettiä valintoja musiikin tai jalkapallon välillä.

Lopulta musiikin opiskelu Turun musiikkiopistossa vei mukanaan.

– Lisäksi meidän äiti oli sen verran tiukka täti, että hän sanoi jalkapallovalmentajalle poikien alkavan nyt keskittyä musiikkiin, Teppo sanoo.

Hän sanoo, että hänellä on vieläkin tallessa TPS:n sarjatasolla pelaamisen ajoilta pieniä pokaaleita. Palkinnot tulivat muun muassa piirinmestaruuskisoista.

Kissankultaa

1970-luvun alussa Matti ja Teppo suuntasivat Helsinkiin suuren säveltäjämestari Toivo Kärjen puheille silloiseen Fazer-levy-yhtiöön. Poikia tietysti jännitti. Eniten se, mitä mieltä Kärki olisi veljesten omista sävellyksistä.

– Joukossa oli Kissankultaa-laulu. Siitä hän tietysti innostui, Matti Ruohonen sanoo.

Siitä tulikin Matin ja Tepon uran ensimmäinen suuri hitti. Myöhemmin äänitettiin kokonainen lp-levyllinen veljesten kappaleita.

– Ja oltiinhan me sitä mieltä, että nämä ovat maailman parhaimmat kappaleet, veljekset muistelevat.

Menneet on päivät

1975 Matti ja Teppo perustivat Turun Kaskenkadulle oman levy- ja kustannusyhtiön, MTR Music Oy:n.

Suosiosta kertovat seinille kiinnitetyt 34 kultalevyä. Matti ja Teppo ovat saaneet myös useampia tunnustuspalkintoja. Yhteensä Matin ja Tepon levyjä on myyty yli 1,5 miljoonaa.

Veljekset sanovat, että nykyään kilpailu on musiikkialalla kovaa. Se vaatii uusiltakin artisteilta monipuolisuutta ja heittäytymistä.

Yksi asiaan vaikuttavista tekijöistä on ihmisten muuttunut tapa kuunnella musiikkia. Siinä missä aiemmin ihmiset ostivat aktiivisesti c-kasetteja, lp- ja cd-levyjä, on musiikki nykyään kaikkien ulottuvilla suoratoistopalveluissa.

– Me julkaisemme levymme kuitenkin edelleen vanhan liiton meiningillä. Uskon, että meidän ostajakuntamme on edelleen sellaista, joka haluaa käsinkosketeltavaa ja pitää CD-levyjä parempana vaihtoehtona, Matti sanoo.

Kultalevyjä Matin ja Tepon perustaman MTR Music Oy:n seinällä. Dani Branthin / Yle

Mutta mitä palkinnot merkitsevät veljeksille nyt?

– Kaikkeen tottuu. Joillekin artisteille yhdenkin kultalevyn saaminen on unelmien täyttymys. Me saamme olla kiitollisia siitä, että 80-luku oli niin vahva – ja toki myös sen jälkeiset vuosikymmenet. Tämä kultalevyputki on jatkunut tähän päivään asti.

Alla olevaa kuvaa klikkaamalla pääset Yle Areenaan katsomaan Matin ja Tepon esityksen kappaleesta Kaiken takana on nainen.

Levymyynti on kuitenkin vähenemään päin. Tepon mukaan nykyään on todella kova saavutus, jos levyjä myydään 3 000 kappaletta.

– 80-luvulla esimerkiksi meidän levyjemme ennakkomyynti saattoi olla yli 50 000 kappaletta, Matti sanoo.

Mä joka päivä töitä teen

Jotkut artistit saattavat tehdä useitakin jäähyväiskiertueita. Matti ja Teppo Ruohonen sanovat painokkaasti, että heidän nyt käynnistyvä jäähyväiskiertueensa on ensimmäinen ja viimeinen.

– Meidän päätöksemme kyllä pitää. Satsaamme tälle kiertueelle paljon enemmän tekniikan ja bändin puolelta. Kovat paineet tässä ovat, mutta kun vyyhti lähtee liikkeelle, niin ihan kuin huomaamatta onkin joulukuu ja Helsinki Areenan keikka, Matti sanoo.

Veljekset työskentelevät yhdessä vuonna 1975 perustamassaan yhtiössä. Dani Branthin / Yle

Matti ja Teppo eivät ole kuitenkaan päättäneet jäädä kokonaan pois julkisuudesta ja jättää musiikin tekoa.

– Olemme kiertäneet 50 vuotta. Nyt on aika keskittyä lapsiin, lastenlapsiin ja erityisesti vaimoihin.