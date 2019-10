Kaksi opiskelijaa huolestui, kun moni kavereista uupui – nyt he haluavat muuttaa kilpailuhenkistä ajatusmaailmaa

TurkuKun Samuli Tähtinen ja Aku Lehojärvi valittiin Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitukseen, heillä oli selvä tavoite. He halusivat parantaa opiskelijoiden jaksamista ja panostaa mielenterveysasioihin.

Molemmat olivat havainneet opiskelijatovereissaan uupumisen merkkejä, vaikkei asioita usein sanottukaan ääneen.

Opiskelijoiden uupuminen on aihe, joka on ollut viime aikoina paljon esillä.

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS:n tekemästä edellisestä korkeakouluopiskelijoiden terveyskartoituksesta on jo kolme vuotta, mutta silloin lähes joka viides vastaaja koki hukkuvansa opiskelun työmäärään. Joka kolmas taas koki kovaa stressiä.

Viime vuonna (siirryt toiseen palveluun) YTHS:n kaikista vastaanottokäynneistä joka viidennen taustalla oli psyykkinen oireilu – useimmiten erilaiset masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt.

Ongelmia on edelleen ja enenevissä määrin, vahvistaa opintopsykologi, psykoterapeutti Tiina Tuominen Turun yliopistosta.

– Se on kahtiajakoista. On heitä, jotka voivat tosi hyvin, mutta on myös joukko, joka ei voi hyvin ja jolla on vaikeuksia opinnoissaan. Vastaanotollemme tulee enenevissä määrin opiskelijoita. Nyt ajan saa 2–3 viikossa, mutta päivittäin tulee paljon yhteydenottoja, Tuominen sanoo.

Puolet kokee opiskelun rankaksi

Mielenterveysasiat ovat Turun kauppakorkeakoulussa olleet esillä jo pitkään, mutta Samuli Tähtisen ja Aku Lehojärven aloitteesta niihin on nyt alettu paneutua tosissaan.

Keväällä koulussa käynnistettiin Terve mieli -hanke, jonka yhteydessä tehtiin myös mielenterveyskysely. Siihen tuli yli 300 vastausta ja lähes puolet vastaajista koki opiskelut rankoiksi ainakin ajoittain.

Tähtinen ja Lehojärvi ovat sitä mieltä, että yksi merkittävä syy opiskelijoiden uupumiseen on alalla vallitseva kova kilpailu. CV pitää saada kuntoon ja työkokemusta hankkia jo opiskeluaikana. Koulussa kilpaillaan siitä, kenellä on enemmän deadlineja ja vähiten aikaa hoitaa niitä.

Ajatusmaailma on vinoutunut.

– Luullaan, että muut tekevät enemmän, ja yritetään päästä samalle tasolle. Luulot muiden tekemisistä eivät kuitenkaan aina vastaa todellisuutta, sanoo koulutuspoliittinen vastaava Samuli Tähtinen Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:stä.

Tätä ajatusmaailmaa koulussa yritetään nyt muuttaa. Kauppakorkeakoulun 60 tutoropiskelijalle on tarkoitus järjestää koulutusta, jotta he voivat jakaa tietoa eteenpäin.

Mitä enemmän ihmisiä saadaan koulutettua, sitä nopeammin kulttuuri muuttuu. Näin toivovat ainakin Tähtinen ja Lehojärvi.

– Haluamme viestiä, että kaikki yrittävät parhaansa ja se riittää, Tähtinen sanoo.

Opintopsykologi Tiina Tuominen tietää, että varsinkin kauppakorkeakoulussa on kova kilpailu. Someaikakautena opiskelijat pääsevät helposti vertailemaan itseään muihin, kun CV:t ovat esillä LinkedInissä. Paula Collin / Yle

Lisää myötätuntoa itselle

Opintopsykologi Tiina Tuominen on iloinen, että kauppakorkeakoulussa on nostettu opiskelijoiden mielenterveysasioita aktiivisesti esille.

– Kauppakorkeakoulu on tehnyt hienoa työtä, että he ovat ottaneet asioita puheeksi ja näyttävät, että näistä asioista saa puhua ja hakea apua, jos jaksamisen kanssa on ongelmia, Tuominen sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, että ihan kaikkien ongelmien ratkomiseen pelkkä kavereiden tuki ei riitä: tarvitaan myös ammattilaisia.

Turun yliopistossa opintopsykologien vastaanotolle tullaan monista syistä. Jaksamisen ja uupumuksen lisäksi tyypillisimpiä ovat motivaatio-ongelmat, mielialaoireet ja ongelmat opiskelutaidoissa ja -kyvyssä.

Mitä neuvoja opintopsykologi antaisi heille, jotka painivat jaksamisen tai muiden ongelmien kanssa?

– Myötätuntoista otetta omaan opiskeluun. Omaan päämäärään on useita polkuja, ja kaikki pienet ratkaisut opiskeluaikana eivät tule vaikuttamaan työelämään, hän sanoo.

