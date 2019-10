Verottaja suostui salaamaan verolistalta 70:n yli 100 000 euroa tienaavan tulotiedot – taustalla ”henkilökohtainen erityinen tilanne”

Verottaja käsittelee jokaisen kieltopyynnön erikseen. Toistaiseksi kaikki pyynnöt on hyväksytty. Käytäntö alkoi tänä vuonna.

Tirkistelyä ja kateutta vai avoimen yhteiskunnan perusta? Suomessa tulo- ja verotiedot ovat poikkeuksellisen avoimia ja joidenkin mielestä liiankin avoimia. Asia on jälleen ajankohtainen, kun tuoreet verotiedot julkaistaan ensi viikon maanantaina.

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa on mahdollista kieltää omien tulo- ja verotietojen julkaiseminen listalla, jonka verottaja toimittaa tiedotusvälineille. Listalle on koottu 100 000 euroa tai enemmän ansainneiden nimi, tulot ja maksetut verot.

Verottajan uuden tulkinnan mukaan sen on annettava suomalaisille mahdollisuus saada omat tietonsa pois tältä listalta. Syynä on EU:n tietosuoja-asetus ja vuoden alussa laajennettu tietosuojalain soveltamisala. Verottaja päättää kuitenkin itse, hyväksyykö se pyynnön julkaisemiskiellosta. Pyyntö hyväksytään, jos sen taustalla on "henkilökohtainen erityinen tilanne".

Verohallinnon ylitarkastaja Noora Kontron mukaan erityinen tilanne voi tarkoittaa esimerkiksi jotakin taloudellista, terveydellistä tai turvallisuuteen liittyvää syytä.

Ylitarkastaja Noora Kontro muistuttaa, että vero- ja tulotiedot ovat edelleen saatavissa verotoimistoista, vaikka medialle toimitettavalta listalta tiedot poistettaisiinkin. Verohallinto

70 kieltohakemusta hyväksytty

Uutta mahdollisuutta on halunnut käyttää noin sata suomalaista. Kontro kertoo, että 70 hakemusta on käsitelty ja ne kaikki on hyväksytty, joskin muutamaan hakemukseen pyydettiin tarkempia perusteluja. Hän ei halua tarkentaa millaisia hyväksytyt syyt tähän mennessä ovat olleet.

Joskus sanotaan, että hyvätuloisten listalle päätyminen on omiaan houkuttelemaan rikollisuutta.

– Tämänkin tyyppisiä perusteluja on ollut, Kontro myöntää.

Huipputuloisten listalle päätyminen voi tuottaa myös henkisiä paineita esimerkiksi pienellä paikkakunnalla.

Ylekin on pyytänyt verottajalta listan yli 100 000 euroa ansio- ja pääomatuloa saaneista. Yle julkaisee kuitenkin vain tuhannen suurituloisimman tiedot, jolloin listalla ei näy aivan tavallisia palkansaajia.

Loppuuko avoimuus?

Kontro arvelee, että tulevina vuosina yhä useampi pyytää tietojensa poistamista listalta. Loppuuko siis suomalainen verotuksen avoimuus lähivuosina?

Kontro muistuttaa, että mahdollisuus kieltää verotietojensa julkaiseminen koskee vain tiedotusvälineille toimitettavaa listaa. Tulo- ja verotiedot ovat edelleen saatavissa verotoimistosta, vaikka henkilön tiedot olisi poistettu median saamalta listalta.

– Meidän näkemys on se, että tämä tiedotusvälineille tarjottava lista on ylimääräinen palvelu. Julkisuus ja avoimuus toteutuu jo sillä, että tiedot saa verotoimistosta pyytämällä.

– Kieltopyyntöjen käsittely on melko työlästä ja jos hakemusmäärät kasvavat niiden käsittelytapaa täytyy pohtia, Kontro sanoo.

Verottaja ei ole siis ratkaissut vielä sitä, miten toimitaan, jos useat sadat tai tuhannet ihmiset pyytävät tulo- ja verotietojen poistamista listalta.

Kontron mukaan jo aikaisemminkin muutamat ihmiset ovat pyytäneet tietojensa salaamista, vaikka se ei ollutkaan mahdollista.

Tietojen julkistamista rajoittavat pyynnöt on pitänyt toimittaa verottajalle viikkoa ennen tietojen julkaisemista marraskuun 4. päivänä.

