Ennen iltayhdeksää alkaa punalappujen metsästys ja liikkeellä on koko kansa: ”Ekologista ja hirvittävän helppo tapa säästää rahaa”

Erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri pitää tärkeänä, että suuret kauppaketjut toimivat hävikin vähentämiseksi. "Silloin kuluttajien on helppo ajatella, että omilla teoillakin on merkitystä. Jokainen kilo ruokahävikkiä vähemmäksi on myös työtä ilmaston eteen." Matti Myller / Yle