Poliisi pyytää havaintoja: Mihin katosi 17-vuotias rovaniemeläinen Saga Sirviö?

Poliisi pyytää havaintoja Rovaniemellä kadonneesta Saga Sirviöstä. Havainnot pyydetään soittamaan suoraan hätäkeskukseen numeroon 112.

Saga Sirviö on noin 160 senttimetriä pitkä ja hoikkavartaloinen. Hänellä on punertavat, pitkät hiukset sekä kulma- ja nenälävistykset. Päällään Sagalla on musta parkamallinen talvitakki, siniset farkut sekä Timberlandin keltaiset talvikengät.

Saga on lähtenyt asuinpaikastaan Rovaniemeltä torstaina 24. lokakuuta ja liikkuu mahdollisesti Rovaniemen, Oulun tai Kuopion alueella. Poliisin mukaan hän voi pyrkiä linja-autoon tai junaan ja saattaa myös yrittää liftata.

