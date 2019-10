Sairaalassa hoidettavana on vielä yksi Turun telakalla pneumokokkiepidemiaan sairastunut – tartuntoja todettu nyt 30

Meyer Turun telakalla todetusta pneumokokkibakteerin aiheuttamasta epidemiasta on hoidossa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa tällä hetkellä enää yksi potilas.

Loppukesän ja syksyn aikana Tyksissä on ollut bakteerin aiheuttaman keuhkokuumeen takia hoidossa parikymmentä telakan työntekijää.

Kaikkiaan tartuntoja on todettu nyt 30. Sairastuneissa on mukana eri ammattiryhmiä, eri kansallisuuksia ja eri yritysten työntekijöitä. Aikaisemmin on puhuttu paristakymmenestä sairastuneesta.

– Olemme pystyneet jäljittämään taaksepäin näitä sairastuneita, mikä takia tartunnan saaneiden määrä on noussut. Tällä viikolla ei ole enää uusia tartuntoja tullut ilmi. Viime viikolla tuli vielä muutama ilmi, kertoo Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön ylilääkäri Esa Rintala.

Pneumokokkiepidemiaa vastaan on rokotettu nyt perjantai-aamuun mennessä telakalla noin 2 000 työntekijää. Rokotetta tarjotaan työntekijöille, jotka ovat työskennelleet pitkäkestoisesti rakenteilla olevassa laivassa.

Turun kaupungin hyvinvointialan tiedotteen mukaan pneumokokkirokotuksen lisäksi tarjotaan influenssarokotetta, koska influenssa voi altistaa pneumokokkitaudille.

Rokotukset jatkuvat vielä ensi viikolla.

Lue lisää:

Pneumokokkiepidemiaa taklataan Turun telakalla rokotuksilla – yli tuhat työntekijää rokotettu jo

Meyerin telakan pneumokokkiepidemiasta sairastuneista vielä pari sairaalahoidossa – uusia tapauksia ei ole tullut ilmi

Vakava pneumokokin aiheuttama keuhkokuume-epidemia Meyer Turun telakalla – Tyksissä hoidettu parikymmentä tapausta syksyn aikana