Näin Maustetyttöjen kotipaikkakunnalla Vaalassa kommentoidaan esikoislevyä: "Sitähän ne etelän hipsterit kuuntelee"

Tänään julkaistua Maustetyttöjen uutta albumia on ehditty kuunnella myös Vaalassa.

Melankolisesta musiikistaan tunnettu, kuluvan vuoden musiikki-ilmiöksikin nostettu Maustetytöt julkaisi tänään pitkään odotetun esikoisalbuminsa Kaikki tiet vievät Peltolaan.

Vähäeleinen sisarduo on vedonnut pelkistetyillä biiseillään kotimaiseen yleisöön ympäri Suomen, sillä viime kesään mahtui jopa 40 keikkaa ja 16 000 ajokilometriä.

Kaisa ja Anna Karjalainen ovat kotoisin pienestä, vajaan 3 000 asukkaan Vaalan kunnasta Pohjois-Pohjanmaalta.

Mitä tuoreesta tuotoksesta ajatellaan siellä?

"Kuin masennuksen ja hauskanpidon väliltä"

Vaikka Maustetytöt ovatkin erityisen suosittuja Etelä-Suomen kaupungeissa, purevat teksti ja musiikki myös kotiseudulla.

Salla Leinosen mielestä Maustetyttöjen kappaleita joutuu hiukan makustelemaan ennen kuin ne avautuvat. Timo Nykyri / Yle

– Sanoista pääsee jyvälle, vaikka ensimmäisellä kuuntelukerralla mietin, minkälainen tämä oikein on. Muutaman kuuntelun jälkeen voi sanoa, että kivan kuuloista musiikkia, Salla Leinonen sanoo.

Unto Karppisen mukaan sanoilla on tärkeä merkitys kappaleissa. Timo Nykyri / Yle

Unto Karppinen on kuunnellut Maustetyttöjä netistä ja on tyytyväinen kuulemaansa. Vaikka sanoitukset ovat välillä hänen mielestään ankean puoleisia, niihin pääsee sisään, kun suhtautuu lauluihin oikealla asenteella.

– Maustetyttöjen musiikki on vähän erilaista, ja sitähän ne etelän hipsterit kuuntelee. Se on vähän kuin masennuksen ja hauskanpidon väliltä, Karppinen sanoo.

– Ja jos alkaa masentaa, voi vaihtaa toisen kappaleen.

Eino Qvist ei ole juuri kuunnellut Maustetyttöjen uutta albumia. Yhtye on kuitenkin hänelle tuttu. Timo Nykyri / Yle

Hieman varttuneempaa ikäpolvea edustava Eino Qvist sanoo, ettei esikoisalbumin musiikki oikein puhuttele häntä, mutta uskoo sen olevan nuorempien kuulijoiden mieleen.

– Aiheet ovat vähän sellaisia, etteivät ne aina sytytä. Onhan se ihan reipasta musiikkia, Eino Qvist sanoo.

Maire Karjalainen ihastui kuullessaan, että Maustetytöt ovat kotoisin Vaalasta. Timo Nykyri / Yle

Ennen uunituoretta albumia Maustetytöiltä on ilmestynyt muutama kappale, joita on ladattu myös suoratoistopalveluihin. Sieltä musiikkia on kuunnellut myös Maire Karjalainen.

– Musiikki on vetäväntuntuista ja toivon, että he pääsevät pitkälle. Se oli positiivinen juttu, kun kuulin, että Maustetytöt ovat Vaalasta, hän sanoo.

