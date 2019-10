Trumpia piinanneesta Venäjä-tutkinnasta on käynnistetty rikostutkinta – Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii itseään

Yhdysvaltain oikeusministeriö on käynnistänyt rikostutkinnan, joka kohdistuu liittovaltion poliisin FBI:n toimintaan. Asiasta kertovat The New York Times -lehti (siirryt toiseen palveluun) ja Fox News -uutiskanava (siirryt toiseen palveluun) omiin lähteisiinsä vedoten.

On toistaiseksi epäselvää, mikä rikos olisi kyseessä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miksi oikeusministeriö aloitti vuonna 2017 rikostutkinnan Donald Trumpin vaalikampanjaorganisaation ja Venäjän väitetyistä yhteyksistä. Lisäksi tutkitaan, millä tavoin tietoa on kerätty.

Oikeusministeriön erikoistutkija Robert Mueller selvitti tiiminsä kanssa Trumpin kampanjaan kohdistuvia epäilyjä perusteellisesti. Hän julkaisi raporttinsa viime keväänä.

Siinä todettiin, ettei riittäviä todisteita kampanjaorganisaation Venäjä-yhteyksistä ollut. Tutkimus kuitenkin vahvisti Venäjän puuttuneen laajasti ja systemaattisesti USA:n vaalikampanjaan.

Robert Mueller todistamassa kongressissa 24.6. 2019. Saul Loeb / AFP

Lisäksi raportissa lueteltiin kymmenen tapausta, joissa presidentin voitiin epäillä yrittäneen estää oikeuden toimintaa.

Kokenut syyttäjä asialla

Valtionsyyttäjä John Durham on selvitellyt asiaa oikeusministeriön määräyksestä toukokuusta lähtien. Durham on oikeuspiireissä hyvässä maineessa. Hän on aikaisemmin tutkinut muun muassa CIA:n harjoittamaa kidutusta ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

On epäselvää, miksi tutkinta on nyt muuttunut astetta vakavammalle tasolle. Syynä on melko varmasti oltava se, että Durham on löytänyt jonkinlaisen todisteen väitteelle.

Kynnys rikostutkinnan aloittamiselle on Yhdysvalloissa verrattain matala. Se edellyttää silti perusteltua syytä epäillä rikosta.

Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän kannalta tilanne on poikkeuksellinen. Oikeusministeriö selvittää, onko se itse tehnyt rikoksen suorittaessaan rikostutkintaa. Tutkimusta valvoo oikeusministeri William Barr.

Barr on varovainen

Presidentti Trump on kaiken aikaa pitänyt Muellerin tekemää tutkimusta "noitavainona". Hän on sanonut Fox Newsin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että FBI:n virkailijat, jotka käynnistivät Muellerin tutkimuksen, ovat syyllistyneet maanpetokseen.

Trump on vaatinut, että oikeusministeriön pitäisi käynnistää asiaa koskeva tutkinta. Hän on muun muassa erottanut James Comeyn, jonka ollessa FBI:n johtajana tutkimus alkoi.

Trumpin arvostelijat ovat huomauttaneet, että presidentti käyttää oikeusministeriötä oman poliittisen etunsa ajamiseen.

Oikeusministeri Barr on käyttänyt sanaa "vakoilu" kuvatessaan Muellerin tutkijoiden toimintaa. Hän on myös aikaisemmin kertonut haluavansa selvyyden siihen, miksi tutkimus aloitettiin.

Barr ei kuitenkaan ole suoraan ottanut kantaa siihen, onko hänen mielestään lakia rikottu.

USA:n oikeusministeri William Barr. Shawn Thew / EPA

– Kysymys on siitä, käynnistettiinkö tutkinta asianmukaisesti. En väitä, etteikö sitä olisi käynnistetty asianmukaisesti. Minun pitää selvittää asia, hän sanoi huhtikuussa.

Trump on painottanut, ettei ole antanut Barrille määräystä aloittaa tutkimusta.

Durhamin tutkimuksen käynnistyttyä Trump on kuitenkin kehunut Barria ja sanonut "olevansa erittäin ylpeä oikeusministeristämme" ja siitä "upeasta asiasta, jonka hän on tehnyt".

Epäilyksen kohteet

Yhdysvaltain tiedotusvälineet pohtivat kuumeisesti, mikä mahtaa olla Durhamin tutkinnan varsinaisena kohteena.

Yleisin arvaus on, että oikeusministeri Barr on saanut tietoonsa jotain käydessään tapaamassa Italian tiedusteluviranomaisia.

Barr on tehnyt tämän vuoden aikana kaksi matkaa Roomaan, koska Italian tiedusteluelimillä kerrotaan olevan tietoa Muellerin tutkinnan käynnistymisestä. Barrin ja Durhamin kerrotaan kuulleen Italiassa äänitetyn todistajanlausunnon, jonka on antanut maltalainen professori Joseph Mifsud.

Mifsudin väitetään kertoneen Trumpin entiselle kampanja-avustajalle George Papadopoulosille, että venäläisillä voisi olla raskauttavia tietoja, "törkyä", Trumpin vastaehdokkaasta Hillary Clintonista.

Mitään "törkyä" ei löytynyt, mutta sen sijaan maailmalle levisi käsitys, että Trumpin kampanja pyytää apua venäläisiltä.

Fox Newsin mukaan Papadopoulos olisi pitänyt mahdollisena, että Mifsudin yhteydenotto olisi voinut olla Yhdysvaltain tiedusteluelinten asettama ansa.

Fox News kertoo myös, että Durham on ollut hyvin kiinnostunut Yhdysvaltain entisen tiedustelujohtaja James Clapperin ja entisen CIA:n johtajan John Brennanin toimista.

Heidän kerrotaan olleen vastuussa siitä, että tiedustelupalvelut alkoivat seurata Trumpin neuvonantajana toiminutta Carter Pagea.

Seuraamispäätöksen taustalla kerrotaan olleen brittiläisen ex-vakoojan Christopher Steelen laatima muistio, jossa oli useita kuohuttavia väitteitä Donald Trumpista. Muistion rahoitus tuli osittain demokraattipuolueelta.

