Helpottuuko taksimatkojen hintavertailu vihdoinkin? Virasto vaatii käyttöön yhtenäistä pohjaa, jolla hinnat on ilmoitettava

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyrkii selkeyttämään taksien hintatietojen ilmoittamista. Ensi helmikuun alusta alkaen taksimatkan hinta pitäisi kertoa auton ulkopuolella yhtenäisellä tavalla.

Traficom on julkaissut Twitterissä kuvan tulevasta pohjasta, jota hintojen kertomiseen pitäisi käyttää.

Takseille tulossa yhtenäinen tapa ilmoittaa hinnoittelusta. "Haluamme parantaa matkustajien mahdollisuuksia tutustua hintatietoihin ennen matkaa”, toteaa @MarkoSillanp https://t.co/aeoyP8boZh pic.twitter.com/01rmx6tA4y — Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (@TraficomFinland) 25. lokakuuta 2019

Uudella määräyksellä halutaan selkeyttää hintojen havaitsemista tilanteissa, joissa taksi otetaan taksiasemalta tai muutoin ennalta tilaamatta tai varaamatta.

Viraston muistiossa kuvaillaan nykyisiä hintojen ilmoittamistapoja kirjaviksi.

– Määräyksellä pyritään yhtenäistämään ja selkeyttämään teknisin ratkaisuin nykyistä kirjavaa hinnoitteluilmoituskäytäntöä asiakkaan ja alan toimijoiden eduksi sekä tukemaan hinnoittelun ymmärrettävyyttä, selkeyttä ja havainnoitavuutta, muistiossa perustellaan muutosta.

Määräysluonnoksessa on yksityiskohtaisesti kuvailtu, millainen ilmoituspohjan pitää olla. Sen kooksi esimerkiksi on määritelty vähintään 20 x 15 senttimetriä. Pohjavärin täytyy olla keltainen tai musta.

– Yhtenäiset ulkoasuvaatimukset helpottavat asiakkaan hintavertailua. Asiakkaan on helpompi vertailla hintoja, kun hän tietää, missä kohdassa mikäkin tieto on ilmoitettu ja tiedot on ilmoitettu riittävän isolla kirjasinkoolla lukemisen helpottamiseksi, kertoo Traficomin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää tiedotteessa. (siirryt toiseen palveluun)

Esimerkkimatkan vertailuhinta näkyville

Uudessa hintatietopohjassa on mukana myös vertailuhinta. Kun yrityksillä on nykyisin erilaisia malleja hinnoitella matkat, halutaan vertailuhinnalla helpottaa hintaerojen havaitsemista.

Vertailuhinnaksi on laskettava hinta matkalle, jolla 1–4 aikuista matkustajaa tekee 10 kilometrin mittaisen, 15 minuuttia kestävän taksimatkan tavanomaisin käsimatkatavaroin. Hinnan tulee sisältää mahdollinen aloitusmaksu ja verot.

Traficom kuitenkin muistuttaa tiedotteessaan, että ei voida varmistaa, että edullisimman vertailuhinnan valitseva matkustaja saa aina edullisimman palvelun.

Määräysluonnos (siirryt toiseen palveluun) taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavista tiedoista ja hintatietojen esilläpidosta on lähtenyt tällä viikolla lausuntokierrokselle. Lausuntoaikaa on 21. marraskuuta saakka.

Lakimuutos vapautti hinnoittelun

Taksiala mullistui heinäkuussa 2018, kun uusi taksilaki tuli voimaan. Tuolloin kilpailu alalla vapautui ja muun muassa taksien säännellyt enimmäishinnat poistuivat.

Uudistus on kerännyt kritiikkiä siitä, ettei asiakas enää tiedä, mitä taksin hinnaksi muodostuu. Toisaalta matkan hinta voi nykyisin olla aiempaa edullisempi, jos jaksaa vertailla eri yritysten hintoja.

Jo nyt hintatieto on oltava saatavilla ennen matkaa, mutta ilmoitusmuotoiluja ei ole määrätty kovin tarkasti. Esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa taksimatka-sivuillaan (siirryt toiseen palveluun) näin: "Myös lennosta tai tolpalta taksia otettaessa hintatietojen on oltava näkyvissä helposti havaittavalla tavalla."

Poikkeuksena ovat olleet taksimatkat, joiden arvioidaan maksavan yli 100 euroa. Tuolloin taksin on sovittava hinnasta matkustajan kanssa erikseen.

Lue myös:

Uber on ajautunut vakaviin vaikeuksiin – 5 kysymystä kyytipalveluyrityksen kujanjuoksusta

Satoja taksilupia vaakalaudalla – Maksamattomia veroja tai ulosottomaksuja entistä useammalla taksiyrittäjällä

Näin taksin saaminen maaseudulla nyt sujuu – Kymmenen välitysyhtiötä maakunnista kertoo, kuinka taksilain muutos on vaikuttanut