Snapchatissa myydään viinaa ja nuuskaa, ostajina jopa 11-vuotiaita – "Uskomatonta, että aikuiset eivät tiedä tästä"

Alkoholimyynti Snapchatissa on Ylen haastattelemien nuorten mukaan yleistynyt vuoden aikana. Riskinä on, että ostajalta vain viedään rahat.

– Siideriä tai olutta ei ole näkynyt, vaan aina kirkkaita, 16-vuotias tamperelaisnuori kertoo.

Kaveriporukka ympärillä ostoskeskuksen käytävällä nyökyttelee.

– Kun liian nuoret saavat ostettua mitä vain ja menevät ihan sekaisin, onhan se väärin, toinen nuori kertoo

Nuoret ostavat nyt alkoholia ja tupakkaa Snapchatista. Nuorten itsensä mukaan somen viinanmyynti ei ole enää outoa tai uutta, vaan niin tavallista, ettei viinatarjontaa osaa edes ihmetellä. Myyjät ovat usein toisia nuoria tai nuoria aikuisia. Viina on yleensä virolaista.

"Harva alaikäinen on enää Instagramissa, koska sovellusta käyttävät niin monien omat vanhemmat. Sen sijaan Snapchat on nuorille aikuisista vapaata aluetta", nuoret kertovat. Jani Aarnio / Yle

Nuorten mukaan viinanmyynti Snapchatissa on yleistynyt nopeasti, ja viimeisen vuoden aikana alkoholimainoksia on alkanut ilmestyä sosiaalisen median julkaisuvirtaan säännöllisesti. Etenkin viikonlopun kynnyksellä Snapchat alkaa täyttyä erilaisilla tarjouksilla.

Ylen haastattelemista nuorista suurin osa ei itse juo. Silti heidänkin somensa vilisee myyntitarjouksia tuttujen tai tutun tuttujen kautta.

Yle haastatteli sovituissa tapaamisissa sekä kaduilla ja ostoskeskuksissa 12:ta tamperelaista ja helsinkiläistä 15–20-vuotiasta nuorta. Koska jutun aihe on arka, julkaisemme nuorten haastattelut poikkeuksellisesti nimettöminä.

Snapchat-myynnin kaava on usein samanlainen. Myyjät laittavat vaikkapa tietyn vodkatuotteen esille hintoineen. Sitten sovitaan kaupoista ja hausta yksityisviestillä. Yksi myynti-ilmoitus voi olla esillä samalla kertaa esimerkiksi sadoille Snapchat-käyttäjille.

Snapchatissa julkaisut näkyvät vain hetken tai enintään vuorokauden. Sitten ne katoavat. Juuri tähän perustuu se, että Snapchatissa on helppoa myydä jäämättä kiinni.

– Jos jotain tahtoo, sille löytää aina Snapchatin kautta myyjän tai vähintään jonkun, joka hakee tuotteen alaikäiselle kaupasta, 16-vuotias tyttö kertoo.

– Riskinä tietysti on, mitä vieraalta ostettu pullo oikeasti sisältää, hän lisää.

Snapchatissa kannabista kaupataan esimerkiksi vaahteranlehden kuvalla. Snapchat on suojannut käyttäjänsä eri tavoin. Jos sovelluksessa esimerkiksi ottaa ruutukaappauksen toisen tekemästä julkaisusta, julkaisun tekijä saa aina tiedon, että ruutukaappaus on otettu ja kuka sen on tehnyt. Yle

Rahat viedään, mutta mitään ei saa

Riskinä kaupoissa nuorten mukaan on myös se, että hakutilanteessa myyjä ei välttämättä odotakaan ostajaa viinapullojen kanssa, vaan vie vain rahat. Ja koska nuori on laittomilla ostoksilla, asiasta ei kerrota aikuisille.

Myynti voi olla ammattimaista ja kysyntä varmistaa tuoton. Se perinteinen hakupalkka voidaan ottaa jo tuotteen hinnasta. Ammattimaiseen myyntiin viittaa myös se, että nuorille kaupataan varsinkin Virosta tuotua viinaa. Useissa mainoksissa vodkaa myydään 15 eurolla.

Nuoret tietävät myyjiä, jotka käyvät kauppaa hyvinkin nuorten lasten kanssa. Etenkin nuuska tuntuu kiinnostavan jo alakouluikäisiä.

– Tiedän tyyppejä, joilta 11–12-vuotiaat ovat ostaneet nuuskaa. Ehkä näin pieniä pitäisikin vähän huijata, oppisivat vähän varomaan, yksi nuorista kertoo.

On ihan paskapuhetta, että nuoret eivät enää juo. 17-vuotias nuori

Suurin osa Ylen jututtamista nuorista vierastaa somemyyntiä, koska sääntöjä ei ole. Toisaalta aina joku toinen nuori Snapchatissa voi tietää myyjän jotain kautta.

– Jos viinaan vaikka sekoitettaisiin myrkyllistä ainetta, myyjä olisi helpompi saada kiinni kuin joku kadulta löydetty tyyppi, 15-vuotias nuori miettii.

Julkisuudessa ja tutkimuksissa kerrotaan usein, että nuoret eivät enää juo yhtä humalahakuisesti kuin ennen. Miten Snapchatin yleistyvä viinanmyynti sopii tähän?

– On ihan paskapuhetta, että nuoret eivät enää juo. Tai jos he eivät juo, ollaan jo siirrytty kovempiin aineisiin, 17-vuotias helsinkiläisnainen kertoo.

Hänen mukaansa etenkin pääkaupunkiseudulla kaupitellaan Snapchatin kautta myös kovia huumeita. Nainen näyttää puhelimestaan Snapchat-julkaisun, jossa myydään ekstaasia.

– Myös myyjinä toimii aivan liian nuoria tyyppejä, lähes lapsia. Kyllä tämä on asia, josta kannattaa huolestua, hän toteaa.

Päihteiden saaminen on pelottavan helppoa. 16-vuotias nuori

Nuorisoryhmä istuu sohvilla ja selaa puhelimestaan myynti-ilmoituksia. 18-vuotias nuori nainen kertoo, että myös kannabismyynti on alkanut yleistyä Snapchatin puolella. Nuorten mukaan hinta on usein 20 euroa grammalta. Kannabis on siis halpaa ja sitä on usein ja paljon tarjolla.

– Tästä on tullut meille uusi normi. Kyllähän sitä miettii, mihin se johtaa. Kun hyvin nuorten some vilisee pilveä ja viinaa, siitä tulee liian tavallista. Että miksi minä en ostaisi, kun se kuitenkin on niin perusjuttu, hän miettii.

Nuorten mukaan on erittäin outoa, etteivät vanhemmat tiedä ilmiöstä, vaikka se on nuorille jo arkipäivää.

– Uskomatonta, että aikuiset eivät tiedä tästä. Ne ajattelevat, että ei meidän kullannuppu, mutta kyllä, kaikille on tarjolla kaikkea.

Nämä nuoret toivoisivat, että vanhemmat ja opettajat tietäisivät, mitä alaikäisten arjessa tapahtuu.

– Päihteiden saaminen on pelottavan helppoa. Kyllä vanhempien pitäisi siitä tietää. Jo siinä on riskinsä, millaisiin piireihin voi päätyä, kun kaupanteossa tutustuu tietynlaisiin porukoihin, 16-vuotias tyttö toteaa.

Snapchat on onnistunut säilyttämään suosionsa alaikäisten keskuudessa, vaikka monesta muusta sovelluksesta nuoret ovatkin siirtyneet pois. Palvelu on kielletty alle 13-vuotiailta, mutta rajaa ei käytännössä valvota. Jani Aarnio / Yle

Tampereen kaupungin sosiaalityöntekijä Jenni Vadén tekee työtä alaikäisten rikoksentekijöiden parissa. Hänelle somemyynti on nuorten puheista ja rikosilmoituksista tuttua.

Aiemmin nuoren piti tuntea joku löytääkseen huumeita tai laillisia päihteitä.

– Nyt ei tarvitse kuin avata puhelin, Vadén toteaa.

Ilmiö on tuttu myös pääkaupunkiseudun nuorisotyöntekijöille.

– Snapchatin myyntitarjouksia näkyy nykyisin entistä enemmän myös pääkaupunkiseudulla eli kyllä se näyttäisi yleistyvän, projektityöntekijä Sauli Taipale Nuorisotyö raiteilla -hankkeesta kertoo.

Verkkokauppaa mahdoton valvoa

Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen Poliisihallituksesta kertoo, että poliisin on vaikea valvoa sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa alkoholikauppaa.

Snapchatissa kauppaa tehdään usein yksityisillä tileillä, eikä ulkopuolinen voi nähdä, mitä yksityisprofiilissa tai -viesteissä tapahtuu.

Hänen mukaansa poliisilla ei ole juuri Snapchat-myynnistä ja -mainonnasta tarkkaa tietoa, vaan poliisin resurssit kuluvat laajemmin esimerkiksi anonyymin verkon huumekaupan kitkemiseen.

– Sen me tiedämme, että nuoret eivät enää pörrää Alkon ympärillä etsimässä hakijaa, vaan kaiken saa verkosta jollakin tapaa, Heikkinen vahvistaa.

Myöskään Sisä-Suomen poliisilla ei ole antaa tarkkoja tietoja Snapchatin viinanmyynnistä. Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario Arto Partanen kertoo, että jo hyvin nuoret ostavat ja myyvät jo kovia huumeita pimeän verkon puolella.

– Verkko on kuin karkkikauppa huumeiden osalta. Miksei sitten alkoholinkin, Partanen toteaa.

