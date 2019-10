Tämän ajan ehkä merkittävin EU-pomo väistyy – Euroalue kävi tuhon partaalla, Mario Draghin johtama keskuspankki esti kaaoksen

Miksi Mario Draghi herättää niin paljon intohimoja?

Hänhän on ekonomisti, joka puhuu tiukkaa asiaa vaikeilla käsitteillä, esiintyy kuivakkaasti ja elehtii minimaalisesti. Riehakkaimmillaan hänen oikea suupielensä saattaa hieman kohota.

Silti Draghia vihataan ja ihaillaan. Siitä kertovat muun muassa hänen nimiinsä perustetut lukuisat Twitter-pilatilit. Samaan eivät yllä esimerkiksi EU-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk, Saksan liittokansleri Angela Merkel tai Ranskan presidentti Emmanuel Macron. EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin parodiatilejä on suurin piirtein yhtä paljon.

Draghin kahdeksanvuotinen kausi EKP:n johdossa päättyy lokakuun lopussa. Hänen läksiäisiään juhlitaan maanantaina iltapäivällä keskuspankin pääkonttorissa Frankfurtissa.

Puhumassa ovat niin Merkel ja Macron kuin Italian presidentti Sergio Mattarella ja Draghia EKP:n pääjohtajana seuraava ranskalainen Christine Lagardekin.

Pääjohtaja on tärkeä henkilö, koska hän johtaa EU:n ainoaa täysin ylikansallista instituutiota. Pankki päättää itsenäisesti meihin kaikkiin vaikuttavasta rahapolitiikasta, eikä se edes saa kuunnella päätöksissään jäsenmaiden poliitikkoja.

Eri some-kanavissa on Draghin nimiin tehtyjä parodiatilejä. Twitter

Velkaiset valtiot pelastuivat

Draghin muistetuimmaksi teoksi jäänee se, että hän muutti keskuspankin kurssin EU:n velkakriisivuosina. Hänen aikanaan EKP:n tase paisui valtavien arvopaperien osto-ohjelmien vuoksi. Euroopassa siirryttiin negatiivisiin korkoihin.

Draghi ilmoitti heti virkaanastuttuaan 2012, että EKP "tekee kaiken mitä tarvitaan" euron pelastamiseksi. Hän painotti vielä päälle, että uskokaa pois, toimia on kyllä luvassa riittävästi.

Lausunnon katsotaan vakuuttaneen markkinat, jotka alkoivat odottaa lupausten lunastamista.

Vuonna 2015 EKP käynnisti rahapoliittisen elvytyksen. Nyt pankki on ostanut arvopapereita markkinoilta liki 3 000 miljardilla eurolla. Uusi osto-ohjelma aloitetaan marraskuussa.

Keskuspankkielvytys on auttanut esimerkiksi Italiaa, jonka valtionlainojen korot laskivat. Ilman joukkovelkakirjojen ostoja kriisi olisi ollut Etelä-Euroopassa luultavasti paljon syvempi kuin se lopulta oli.

EKP:n politiikan puolustajien mielestä keskuspankki onkin antanut EU:lle ja sen jäsenmaille liikkumatilaa vaikeassa tilanteessa. Heidän mukaansa Draghi teki EKP:sta modernin pankin. (siirryt toiseen palveluun)

Italian presidentti Carlo Ciampi ja Italian keskuspankin uusi pääjohtaja Mario Draghi poseerasivat kameroille Roomassa joulukuussa 2005. Ennen pääjohtajuuttaan Draghi toimi amerikkalaisen Goldman Sachs -liikepankin johtokunnan varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Enrico Oliverio / EPA

Draghin aikana noudatettu epätavanomainen rahapolitiikka on näyttänyt, että keskuspankki pystyy vaikuttamaan euroalueen maiden tuotannon ja työllisyyden muutoksiin.

Toisaalta keinot on nyt käytetty loppuun. Koroissa alkaa olla pohja vastassa, mutta kuluttajahintojen nousu laahaa silti tavoitteista jäljessä. EKP:n päätavoite on pitää inflaatio vajaassa kahdessa prosentissa.

Draghin seuraajan pitää piristää eurotaloutta uusin tavoin. Christine Lagarde on luvannut muun muassa kansantajuistaa keskuspankin käyttämää kieltä.

Kriitikot ovat pillastuneet

Draghiin kohdistuva arvostelu on voimistunut (siirryt toiseen palveluun) hänen valtansa viimeisinä kuukausina.

Esimerkiksi kuusi entistä EKP:n johtajaa julkaisi lokakuun alussa kirjeen (siirryt toiseen palveluun), jossa he kritisoivat pankin syyskuussa aloittamaa uutta valtionvelkojen osto-ohjelmaa. Heidän mielestään päätös heikentää pankin itsenäisyyttä sen lisäksi, että se muun muassa pitää konkurssin partaalla keikkuvia yrityksiä keinotekoisesti hengissä.

Keskuspankin saksalaisia johtajia on myös marssinut Draghin johtamasta EKP:sta ulos yksi toisensa jälkeen (siirryt toiseen palveluun). Saksalaisia jurppii EKP:n muutos euron runsaan 20 olemassaolovuoden aikana.

EKP ohjaa rahan arvoa Euroalueeseen kuuluu 19 jäsenmaata. Niiden keskuspankit yhdessä Euroopan keskuspankin kanssa muodostavat eurojärjestelmän. Eurojärjestelmä hallinnoi euron käyttöä, vastaa euroalueen rahapolitiikasta ja valvoo pankkien toimintaa. Ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintatason vakautta. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kuuluu eurojärjestelmän korkeimpaan päättävään elimeen, EKP:n neuvostoon. Se päättää euroalueen rahapolitiikasta.

Saksalaisessa talousperinteessä keskuspankilla, Bundesbankilla, on ollut erittäin tarkkaan varjeltu itsenäisyys suhteessa poliittisiin päättäjiin. Itsenäisyyden katsotaan Draghin vuosina murentuneen.

Arvio on, että EKP:n antama rahapoliittinen tuki on hidastanut valtiontalouksien uudistamista. Kun keskuspankki on työntänyt talouteen rahaa osto-ohjelmiensa kautta, jäsenvaltioiden ei ole tarvinnut tehdä vaikeita päätöksiä. Keskuspankin ja jäsenmaiden välinen kytkös on vahvistunut.

"Jäsenmaiden yhteistyötä tarvitaan"

Draghi jättää paikkansa kutakuinkin samoissa tunnelmissa kuin edeltäjänsä, ranskalainen Jean-Claude Trichet – vaatien jäsenmaita tekemään syvempää yhteistyötä finanssipolitiikassaan.

Rahapolitiikan tueksi tarvitaan pitkäjänteistä talouspolitiikkaa, josta päättäminen on vaaleilla valittujen hallitusten tehtävä. Tukea ei ole juuri tullut.

Rakenteelliset uudistukset ovat jääneet jäsenmaissa tekemättä ja valtiontalouksien ylijäämiä on paisutettu sen sijaan, että niitä olisi käytetty esimerkiksi infrastruktuurin kohentamiseen tai kulutuksen elvyttämiseen.

Draghin mielestä euroalue tarvitsisikin oman budjettinsa. Euroalue on siksi erikoinen talousalue, että 19 jäsenmaalla on yhteinen valuutta, mutta kansalliset budjetit.

– Kaikkia menestyksekkäitä rahaliittoja yhdistää keskitetty rahoitusväline – tarvitaan siis yhteinen budjetti tai jonkinlainen vakuutusjärjestelmä, Draghi kannusti viimeisessä rahapolitiikan lehdistötilaisuudessaan torstaina.

Euromaille on jo suunniteltu omaa budjettia, mutta se on kutistunut selvästi alkuperäisiä suunnitelmia pienemmäksi (siirryt toiseen palveluun) jäsenmaiden erimielisyyden vuoksi.

"Draghi-Dracula imee rahamme"

EKP:n ongelma on se, että rahapolitiikka joka sopii Italialle, Espanjalle tai Kreikalle, närästää pohjoisemmassa.

Negatiivisista talletuskoroista on haittaa säästäväisille saksalaisille, joilla on tapana makuuttaa rahoja tileillään. Bild-lehti vertasikin Draghia jopa Draculaan (siirryt toiseen palveluun), joka imee saksalaisten tilit tyhjiksi.

Esimerkiksi Hollannissa eläkkeet ovat riippuvaisia korkotasosta, ja jos se on pitkään pakkasella, eläkkeet vaarantuvat (siirryt toiseen palveluun).

Tässä Suomi poikkeaa Saksasta ja Hollannista. Suomalaisille matalien korkojen politiikasta ei ole toistaiseksi koitunut harmia. Päinvastoin, meillä on nautittu halvoista asuntolainoista. Toisin kuin euroalueella yleisesti, suomalaisten käsitys EKP:sta onkin kriisivuosina eurobarometrien mukaan vain parantunut.

Draghi keskusteli Saksan Angela Merkelin ja Italian pääministerin Mario Montin kanssa EU-huippukokouksessa 2012. Asialistalla oli jo totuttuun tapaan talous- ja rahaliiton syventäminen. Olivier Hoslet / EPA

Draghin seuraaja joutuu tasapainoilemaan hyvin epävarmojen talousnäkymien kanssa.

Kauppasodat uhkaavat maailmantaloutta, Britannian EU-ero brexitistä voi seurata kaaos, ilmastonmuutos vaatii toimia ja siirtolaisuuskriisi voi pahentua milloin vain. Italian taloudessa on isoja riskejä, jotka voivat pahimmillaan aiheuttaa eurokriisin.

Ehkäpä Draghin kaudesta jää "teen mitä tahansa" -aloituslausunnon lisäksi elämään neuvo, jonka hän antoi seuraajalleen Christine Lagardelle torstain tiedotustilaisuudessa:

– Älä ikinä anna periksi.