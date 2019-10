Hiihtokeskus ei ole enää riskibisnestä – Lapissa investoidaan miljoonia hisseihin

Levi on lähes 17 miljoonan euron liikevaihdollaan Lapin suurin hiihtokeskus.

Suomen talouskasvun ennustetaan hieman hiipuvan, mutta Lapin suurilla hiihtokeskuksilla pyyhkii hyvin. Isot investoinnit syövät tulosta, mutta suurimmat keskukset tekevät päättyneellä tilikaudella voitollisen tuloksen.

Uhkakuviakin on, mutta ne ovat aivan muualla kuin Brexitissä.

Hiihtokeskukset painivat tällä hetkellä ilmastomuutoksiin liittyvien uhkakuvien kanssa, se on yrittäjien ja toimitusjohtajien ajatuksissa suurempi ongelma kuin Brexit. Toinen haaste ovat ulkomaalaiset matkailijat, jotka harvemmin laskettelevat ja käyttävät hissipalveluja.

Tilanne on havaittu myös Levillä, missä nykyisin talvimatkailijoista yli puolet on ulkomaalaisia.

– Levi kansainvälistyy kovaa vauhtia ja se on haaste rinneyhtiöille, sillä usein ulkomaalaiset asiakkaat tekevät muuta kuin laskettelevat. Meidän täytyy tässäkin vastata kysyntään, sanoo Levin hissiyhtiön toimitusjohtaja Jouni Palosaari.

Levillä hissiasiakkaiden volyymi on laskenut jonkin verran. Suurissa Lapin hiihtokeskuksissa onkin pyritty vastaamaan kysyntään laajentamalla vuokraustoimintaa kelkkoihin ja varsinkin talvipyöriin, joiden kysyntä on ulkomaalaisten keskuudessa kasvanut räjähdysmäisesti.

Lumen varastointi on hiihtokeskuksissa arkipäivää.

Lunta kerätään talven ajalta seuraavaa kautta varten, jotta uusi kausi voidaan avata varmuudella lokakuussa, jos luonnon lunta tai tykkilunta ei saada tarpeeksi. Levillä painaa harteillaan myös pujottelun maailmancupin osakilpailun järjestäminen. Kansainväliselle hiihtoliitolle FIS:lle ei haluta tarjota lumetonta rinnettä.

Levi on Lapin suurin hiihtokeskus

Levi on lähes 17 miljoonan euron liikevaihdollaan Lapin suurin hiihtokeskus. Yhtiön liikevoitto oli päättyneellä kaudella 2 miljoonaa euroa plussalla ja tilikauden tulos oli verojen jälkeen runsaat 1,5 miljoonaa. Yhtiön omavaraisuusaste on 32,7 prosenttia.

Hiihtokeskus on levittäytynyt pikkuhiljaa Levitunturin eri puolille. Läntisellä puolella otetaan käyttöön rinteiden auettua uusi, 8 miljoonaa euroa maksanut tuolihissi.

– Viimeisten kahden ison hissin rakentamisen aikaväli oli neljä vuotta ja vähintään siinä ajassa meidän täytyisi saada taas käyttöön seuraava investointi. Yksi uusi hissi on vielä tavoitteena. Vuosittaiset investoinnit keskittyvät meillä lähinnä lumetuksen laajentamiseen, kertoo Levin hissiyhtiön toimitusjohtaja Jouni Palosaari.

35 vuotta sitten Ylläksellä oli vain muutama hissi

Toimitusjohtaja Osmo Virranniemi ja hänen poikansa Mikko Virranniemi esittelevät Iso-Ylläksen hiihtokeskusta hymynkare kasvoilla. Kädet viuhuvat ja osoittavat suuntiin, jonne vuosikymmenten aikana on investoitu.

Isä Virranniemi aloitti hiihtokeskustoiminnan Ylläsjärven puolella yhtiökumppaninsa Reijo Riilan kanssa lähes 35 vuotta sitten. Ylläsjärven puolella oli tuolloin ainoastaan muutama hissi ja pieni ravintola.

– Kehittämistä on ollut koko ajan, tasaiseen tahtiin. Nyt tälle alueelle on kokonaisuudessaan investoitu noin 100 miljoonaa euroa, josta hiihtokeskuksen osuus on ollut noin 30 miljoonaa, laskee toimitusjohtaja Osmo Virranniemi.

39-vuotias Mikko Virranniemi tarttuu toimitusjohtajan kapulaan vuodenvaihteessa. Osmo Virranniemi aloitti toiminnan lähes 35 vuotta sitten. Pekka Viinikka / Yle

Hiihtokeskusbisnes ei 1980-luvulla ollut suosittua liiketoimintaa, ainakaan rahoittajien keskuudessa. Lapin hiihtokeskusyrittäjät joutuivat usein poistumaan pankinjohtajan puheilta tyhjin käsin. Samoin kävi Osmo Virranniemelle.

– Alussa tilanne oli, että tämä katsottiin riskibisnekseksi ja jopa ongelmalliseksi liiketoiminnaksi. Tänä päivänä voidaan todeta, että niistä ajoista on menty paljon eteenpäin ja nykyisin tämä on jo kannattavaa bisnestä.

Ylläkselle on suunnitelmissa isoja, miljoonien eurojen ja pitkän aikavälin investointeja.

Sukupolvenvaihdos edessä

Iso-Ylläksen rinnetoiminnan liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella yli 4,2 miljoonaa euroa. Yhtiö on ulkoistanut ravintola-, vuokraamo- ja liikekauppatoiminnan.

Vuonna 2008 valmistunut ja lähes 10 miljoonaa euroa maksanut gondolihissi on maksettu. Yhtiö tuotti voittoa päättyneellä tilikaudella vajaat miljoona euroa, joka on neljäs osa liikevaihdosta.

Yhtiön omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

– Suunnitelmissa on uusi tuolihissi, jonka kustannusarvio on noin 8 miljoonaa euroa ja siihen täytyy varautua jo pitemmällä aikavälillä. Uuden hissin osalta puhutaan noin viiden vuoden ajan tähtäimestä, miettii Osmo Virranniemi ja siirtää katseensa tulevaan toimitusjohtajaan, poikaansa Mikko Virranniemeen.

39-vuotias Mikko Virranniemi tarttuu toimitusjohtajan kapulaan vuodenvaihteessa. Hiihtokeskustoiminta on tuttua jo pienestä pojasta lähtien ja viimeiset 10 vuotta on kulunut rinnetoiminnasta vastaavana päällikkönä.

– Hyvillä mielin otan tehtävän vastaan. Tämä hiihtokeskuksen niin sanottu arki on hyvin hallussa, pystyn toimimaan täällä lähes kaikissa tehtävissä, joita eteen tulee.

Hiihtokeskusta vuodesta 1985 vetäneen kaksikon, Osmo Virranniemen ja Reijo Riilan kummankin jälkikasvu jatkaa hiihtokeskuksen kehittämistä. Mikko Riila toimii jo nyt hallituksen puheenjohtajana.

Pyhä pitkästä aikaa plussalle

Pyhän hiihtokeskus Pelkosenniemellä on paininut vuosikymmenten välillä kannattavuuden rajamailla. Liiketulos oli vielä viime tilikaudella negatiivinen, mutta tällä kaudella tulos on plussalla. Pyhän tulosta on painanut aiempina vuosina suuri hissi-investointi liikevaihtoon nähden. Pyhän hiihtokeskustoiminnan omistaa Rukakeskus Oy.

– Pyhän volyymi on kasvanut neljän viime kauden aikana 30 prosenttia ja tälle vuodelle on arvioitu kasvua kuusi prosenttia. Meillä uskotaan, että kotimaan markkinoissa on vielä kasvuvaraa, suunnittelee Rukakeskus Oy:n toimitusjohtaja Ville Aho.

Lapin hiihtokeskuksissa on meneillään myönteiset ajat ja yrittäjien mukaan tulevaisuuskin näyttää positiiviselta. Kukaan ei kuitenkaan venyttele olkaimiaan, sillä suhdanteet voivat muuttua ja toiminta on aina säiden armoilla.

Tuskin kukaan kuitenkaan iloitsee aikaisesta pääsiäisestä yhtä paljon kuin hiihtokeskusyrittäjä, aikainen loma-aika kevättalvella tietää volyymin kasvua.

