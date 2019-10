Herätys: Syrjintä työmarkkinoilla yleistä, unirytmin rukkauksessa ajoitus tärkeää, syysmyrsky katkoi sähköt tuhansilta

Miksi laiton syrjintä on niin yleistä?

Suomen lain mukaan ihmiset ovat työpaikalla tai työpaikkaa hakiessaan tasa-arvoisia. Ihmisiä kuitenkin syrjitään työmarkkinoilla iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, etnisen taustan tai vammaisuutensa vuoksi. Miksi syrjintä on niin yleistä, jos laki selvästi kieltää sen? Keräsimme viisi syytä.

Syysmyrsky katkoi sähköt tuhansilta kotitalouksilta

Matti Huutonen / Yle

Länsirannikolle illalla iskenyt syysmyrsky katkaisi yöllä sähköjä useilta tuhansilta kotitalouksilta ympäri Suomea. Pahimmillaan vailla sähköä oli yli 40 000 kotitaloutta. Syysmyrsky etenee tänään kohti itää. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia koko maahan.

Unirytmiä voi säätää myös liikunnan avulla – kaikki on kiinni ajoituksesta

Sisäistä kelloaan voi aikaistaa liikkumalla tiettyyn aikaan, esimerkiksi kuntoliikunta kello 7 aikaan aamulla auttaa tutkimuksen mukaan unirytmin aikaistamiseen. Henrietta Hassinen / Yle

Ensi yönä tehtävä kellojen siirto tuo vuorokauteen tunnin lisää. Useimmille tunnin lisäaika on hyödyksi, etenkin iltavirkuille. Iltavirkkuus tai aamuvirkkuus on osin perimän sanelemaa, mutta siihen on mahdollista myös itse vaikuttaa. Valon määrän, liikunnan ja ruokailun oikealla ajoittamisella on tutkimusten mukaan mahdollista myöhäistää tai aikaistaa vuorokausirytmiä. Asialla on merkitystä, sillä erityisestii iltavirkuille on havaittu kasaantuvan erityisen paljon terveyshaittoja.

Himoitsetko vanhaa Arabiaa? Neljän keräilijän vinkit löytöihin

Valikoima Kaj Frankin Kartio-laseja. Antti Haanpää / Yle

"Esineiden kerääminen on kuin kalastamista – koskaan ei tiedä mitä saa", sanoo konkarikeräilijä. Hänen ja muiden harrastukseen hurahtaneiden aarteita on näytteillä helsinkiläisessä Designmuseossa. Jos haaveilet arvokkaista löydöistä, varaudu opiskelemaan ja koluamaan kirpputoreja.

Chileläiset taas kaduilla vaatimassa taloudellisia uudistuksia

Ilmakuvassa näkyy tuhansia mielenosoittajia marssimassa Chilen pääkaupungissa Santiagossa perjantaina 25. lokakuuta. RODRIGO SAEZ / AOP

Sadattuhannet mielenosoittajat marssivat rauhanomaisesti Chilen pääkaupungissa Santiagossa eilen illalla. Mielenilmauksella painostettiin maan hallitusta taloudellisiin uudistuksiin ja presidentti Sebastián Piñeraa eroamaan.

Pohjoiseen lunta, etelään vettä

Seija Paasonen / Yle

Tänään sataa lunta tai räntää vielä yleisesti maan pohjoisosassa. Pohjois-Lapissa alkaa seljetä. Eteläiseen Suomeen leviää päivän kuluessa lounaasta uusia sateita, ja iltapäivän aikana vettä voi tulla hetkittäin runsaasti. Maan keskiosassa on pääosin poutaa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.