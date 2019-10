Syysmyrsky katkoi sähköt tuhansilta kotitalouksilta – eniten asiakkaita pimeänä Pohjanmaan rannikolla

Länsirannikolle iskenyt syysmyrsky on katkaissut sähköt useilta tuhansilta kotitalouksilta.

Sähkökatkot ovat pimentäneet varsinkin Pohjanmaan rannikkoa ja Etelä-Pohjanmaata. Kello 21.30:n aikoihin sähköttömiä talouksia oli noin 8 100.

Kristiinankaupungissa sähköttä oli vajaat 2 100 ja Närpiössä vajaat 1 500 asiakasta.

Sähkönjakeluyhtiö Carunan käyttötoiminnan johtaja Jörgen Dahlqvist kertoo Ylelle, että he ovat varanneet henkilöstöä kentälle, käyttökeskukseen ja asiakaspalveluun ottamaan vikailmoituksia vastaan.

Pohjanmaan vaara-alueelle yhtiö on asettanut valmiuteen vajaat 70 ylimääräistä asentajaa. Dahlqvistin mukaan tähän mennessä sähkölinjoille on kaatunut jonkin verran puita. Vikojen korjaustyöt on jo aloitettu.

Puolen yön aikoihin voi rytistä kovimmin

Sääennusteen mukaan tuulisinta on myöhäisillan ja yön aikana rannikolla ja maan keskiosissa. Kovimmat tuulet heikkenevät lauantaina aamupäivällä. Päivästä on silti tulossa kohtalaisen tuulinen.

– Se on vielä ennenaikaista ennustaa, kuinka paljon puuta johdoilla loppupeleissä on. Ennusteiden mukaan pahin tilanne on puolen yön aikaan, Dahlqvist sanoo.

Dahlqvist arvioi, että myrskyn aiheuttamia vaurioita korjataan vielä lauantaina. Hän muistutaa, että vikapaikoista on syytä pysyä riittävällä etäisyydellä. Kaatuneita puita ei pidä mennä poistamaan sähkölinjoilta omatoimisesti, vaan ilmoittaa niistä sähköyhtiölle.

Matti Huutonen / Yle

Ylen meteorologi Matti Huutonen kertoo, että tuulet ovat olleet kovimpia Vaasan eteläpuolisella alueella. Kaskisissa oli mitattu jopa 33,8 metriä sekunnissa puhaltanut tuulenpuuska. Keskimäärin puuskat ovat olleet noin 20 metriä sekunnissa.

Huutosen mukaan tuulenpuuska voi aiheuttaa laajempia vahinkoja, jos sen nopeus nousee yli 23 metriin sekunnissa.

Tallink Silja ja Viking Line kertoivat STT:lle, ettei Ruotsin- ja Tallinnan-laivojen reiteille ollut tiedossa tai suunnitteilla aikataulujen poikkeuksia. Merellä on kuitenkin lauantaina vaativat olosuhteet.

Lähteet: STT