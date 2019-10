Pekka Haavisto Ykkösaamussa: "Isiksen voimistumisen riski on todellinen ja vaara koko kansainväliselle yhteisölle"

Ylen Ykkösaamussa vieraana ollut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoo, että Turkin taannoinen isku Pohjois-Syyriaan nosti pintaan terroristijärjestö Isisin voimistumisen riskin.

– Pohjois-Syyriassa sijaitsevista vankiloista ja leireiltä vapautui tai vapautettiin Isisin taisteilijoita tai tukijoita, jotka sulautuvat sitten muuhun pakolaisvirtaan, Haavisto sanoi.

Ulkoministerin mukaan on hyvin tärkeää, että Isis-taisteilijoihin ja koko liikkeeseen on hyvin hallittu ote, sillä sen toiminnassa korostuu eräänlainen kuoleman myytti eli arvot, jotka ovat ihmiskunnalle vieraita.

– On vaarallista, jos tämä ajatustapa leviää ja nämä taistelijat siirtyvät esimerkiksi Afganistaniin tai Pohjois-Afrikkaan Libyaan Sahelin alueella. Siellä on myös tätä samaa ajattelua, eli kyllä riski on todellinen ja se on vaara koko pohjoismaiselle yhteisölle.

Pekka Haavisto katsoo, että Turkin ja Venäjän alkuviikosta sopima turvallisuusvyöhyke on onnistunut rauhoittamaan tilannetta Turkin ja Syyrian rajalla.

Haaviston mukaan tietoja uusista uhreista ei ole tullut, ja osa alueelta lähteneistä on päässyt palaamaan.

Juttu täydentyy