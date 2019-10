Kelloja käännetään taas ensi yönä – lisätunti tulee monelle tarpeeseen

Suomen ajama hanke lopettaa kellon siirtely on joutunut vastatuuleen EU:ssa.

Huomisaamuna on taas se hetki, kun kellonaika on hakusessa. Kännykkä toki on itse muuttanut numeronsa oikeaan aikaan, mutta mekaanisten kellojen viisarit täytyy muistaa kääntää käsipelillä taaksepäin.

Kelloa siirretään aamuneljältä taaksepäin aamukolmeen. Samalla päättyy kesäaika ja Suomi siirtyy taas talvi- eli normaaliaikaan.

Unitutkijan mukaan lisätunti tulee monelle tarpeeseen. Baarikärpäsille ylimääräinen tunti antaa mahdollisuuden juhlia normaalia pitempään. (siirryt toiseen palveluun)

Jokakeväinen ja -syksyinen viisarien pyörittely on kyllästyttänyt isoa joukkoa suomalaisia, ja Suomi onkin pari vuotta ajanut aktiivisesti palaamista yhden kellonajan vuosirytmiin.

Vielä keväällä näytti siltä, että koko Eurooppa seisoo Suomen kannalla. Sittemmin on selvinnyt, ettei todellisia haluja nykykäytännön muuttamiseen ole varsinkaan Keski- ja Etelä-Euroopan maissa. Esimerkiksi Irlanti ei halua riskiä joutua eri aikavyöhykkeelle kuin Britannia EU-päätöksen takia.

