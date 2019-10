Etiopian johtaja sai Nobelin rauhanpalkinnon, mutta mielenosoitukset häntä vastaan kiihtyvät – Levottomuuksissa kuollut jo 67

Etiopiassa jo 67 ihmistä on saanut surmansa pääministeri Abiy Ahmedin vastaisissa mielenosoituksissa. Paikka paikoin etnisten ryhmien välisiksi mellakoiksi äityneet mielenosoitukset ovat jatkuneet Oromian osavaltiossa jo useiden päivien ajan.

Mielenosoittajat ovat aktivisti Jawar Mohammedin tukijoita, jotka arvostelevat kaksi viikkoa sitten Nobelin rauhanpalkinnon voittanutta Abiy'ta uudistuksien puutteesta, vallan kahmimisesta itselleen sekä opposition vaientamisesta.

– Suuri osa kansasta uskoo, että uudistukset ovat jumissa ja olemme luisumassa takaisin itsevaltaiseen järjestelmään, Jawar sanoi poliisien piirittämästä kotitalostaan pitämässään puheessa.

Etiopian puolustusministeriö kertoi lähettäneensä armeijan rauhoittamaan tilannetta yhteensä seitsemässä kaupungissa.

Etiopia on liittotasavalta, joka koostuu eri etnisten ryhmien hallitsemista alueista. Abiy on vapauttanut aikaisemmin kovalla kädellä johdettua maata, mutta vapaampi poliittinen ilmapiiri on samalla lisännyt eri etnisten ryhmien vaatimuksia.

Lähteet: Reuters, AFP, AP