Herätys: Leskeneläke muuttumassa, Yhdysvallat surmasi Isis-johtajan, etelässäkin voi tulla räntää

Kun eurooppalainen pakolaiskriisi rantautui Suomeen vuonna 2015, Hamy Ramezan lannistui. – Yhtäkkiä koko pakka oli taas sekaisin. Luin, miten alaikäisiä turvapaikanhakijoita kohdellaan. Se ymmärrys, että tämä on valekuva. On vain imago, että me olemme demokraattinen hyvinvointivaltio. Antti Haanpää / Yle