Chilen presidentti ilmoitti erottavansa maansa hallituksen – 20 kuollut mellakoissa

Reutersin mukaan ainakin yhdeksän ministeriä on saamassa lähtöpassit.

Chilen presidentti Sebastián Piñera ilmoitti varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa laittavansa maansa hallituksen uusiksi, kertovat uutistoimistot.

– Olen varoittanut kaikkia ministereitäni hallituksen uudelleenjärjestelyistä uusiin vaatimuksiin vastaamiseksi, Piñera sanoi BBC (siirryt toiseen palveluun):n mukaan.

Presidentti ei kuitenkaan kertonut yksityiskohtia siitä, kuinka tai milloin hänen mainitsemiaan uudelleenjärjestelyitä tullaan tekemään.

Uutistoimisto Reutersin saaman asiakirjan mukaan Piñeran suunnitelmissa on erottaa ainakin yhdeksän ministeriä, joiden mukana ovat sisäministeri, puolustusministeri, valtiovarainministeri, liikenneministeri ja ympäristöministeri.

Lisäksi presidentti kertoi, että ympäri Chileä määrätty öistä liikkumista rajoittava ulkonaliikkumiskielto on peruttu ja maahan julistetun hätätilan on määrä peruuntua myös.

– Jos olosuhteet sen mahdollistavat, minun on tarkoitus poistaa hätätila sunnuntaina puolenyön aikaan.

Perjantaina sadattuhannet mielenosoittajat marssivat rauhanomaisesti Chilen pääkaupungissa Santiagossa vaatien uudistuksia maan sosiaalipolitiikkaan ja taloudenhoitoon. Mielenosoittajat vaativat esimerkiksi parannuksia palkkoihin, terveydenhuoltoon ja koulutukseen.

– Näimme eilen valtavan ja rauhaisan marssin. Olemme kuulleet viestin. Meidän on kaikkien muututtava, Piñera sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Hän lupasi "uuden hallituksen kohtaamaan nämä uudet vaatimukset ja ottamaan uudet ajat haltuunsa".

20 kuollut mellakoissa

Mielenosoitukset alkoivat viime perjantaina, kun metrolippujen hintaa korotettiin pääkaupunki Santiagossa.

Valtaosa protesteista on sujunut rauhallisesti, mutta myös mellakoita, ryöstelyä ja tuhopolttoja on nähty. Poliisi on hajottanut mielenosoituksia kyynelkaasulla, kumiluodeilla ja vesitykeillä.

Maan hallituksen mukaan ainakin 20 ihmistä on kuollut mellakoiksi yltyneissä mielenosoituksissa. Sairaaloissa on hoidettu lähes 600 loukkaantunutta. Poliisi on ottanut kiinni ainakin 5000 ihmistä.

Lue myös:

Katso video satojen tuhansien marssista Santiagossa – Pormestari: “Koko Chile marssii täällä”(26.10.)

Miksi Chilessä on puhjennut rajuja mielenosoituksia? Tässä 100 ja 400 sanan vastaukset(24.10.)