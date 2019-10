Herätys: Pankit jalkautuvat maatiloille, uusi opetussuunnitelma pöyristyttää Virossa, talvikelit tulevat eteläänkin

Maatilojen miljoonainvestoinnit saavat pankinjohtajat katsomaan velallisten elämää

Pankit haistelevat tilannetta maatiloilla nyt aiempaa tiiviimmin, ja myös mahdollisiin ongelmiin puututaan entistä herkemmin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pankkien työntekijät vierailevat maatiloilla. Pankit antavat maatiloille ohjausta, jos luotonsaaja alkaa lipsua sovituista asioista. Pankin tavoitteena on varmistaa, että pankin lainaamilla rahoilla tehdään juuri sitä, mistä on sovittu.

Viron uusi opetussuunnitelma on suututtanut kasvatusammattilaiset

Lokakuussa julkaistu opetussuunnitelman työversio on suututtanut koulutusalan ammattilaiset Virossa. Suunnitelmassa korostetaan tyttöjen ja poikien erilaisuutta ja todetaan muun muassa, että kaksi- ja monikieliset perheet ovat lapsen puheen kehityksen kannalta maailmanlaajuinen ongelma.

Siilit-ryhmän lapset Saskia Helena, Lennart, Andra-Grettel ja Emili leikkivät tallinnalaisen Tammetõrun päiväkodin pihalla. Stanislav Moškov

Kaliforniaan hätätila maastopalojen vuoksi

Kaliforniassa riehuu laajoja maastopaloja. Peter Dasilva / EPA

Kalifornian koko osavaltioon on julistettu hätätila, kun voimakkaat tuulet ovat entisestään pahentaneet eri alueilla riehuvia maastopaloja. Paloja on käynnissä ainakin 12:lla eri alueella. Lähes 200 000 asukasta on määrätty jättämään kotinsa pahimmilla paloalueilla. Kymmenet tuhannet kodit ovat vaarassa palaa.

Argentiinassa opposition ehdokas voitti presidentinvaalit

Alberto Fernandez puhui tukijoilleen Buenos Airesissa sunnuntaina 27. lokakuuta. Fabian Mattiazzi / EPA

Argentiinassa keskusta-vasemmistolainen peronisti Alberto Fernandez on voittanut maan presidentinvaalit suoraan ensimmäisellä kierroksella. Fernandez peittosi vaaleissa istuvan presidentin Mauricio Macrin. Vaaleja edeltävät mielipidemittaukset povasivat Fernandezille selvää voittoa. Argentiinan yhä syvenevä talouskriisi on syönyt Macrin kannatusta.

Kylmää ja liukasta koko maassa

Seija Paasonen / Yle

Lumi- ja räntäkuuroja tulee varsinkin Pohjanlahden rannikolla ja maan itäosassa suurempien vesistöjen äärellä sekä paikoin etelässä. Ajokeli on paikoin huono sateiden ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. Varoitukset ovat voimassa etelästä alkaen aina Keski-Pohjanmaalle, Keski-Suomeen, Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan saakka. Päivän lämpötila vaihtelee etelän muutamasta plusasteesta Pohjois-Lapin jopa 15 pakkasasteeseen.

