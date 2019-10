Oikeus antaa tänään ratkaisun HOK-Elannon ex-kiinteistöjohtajan lahjusjutussa

Oikeusprosessi esitutkinta mukaan luettuna on kestänyt yli seitsemän vuotta. Kuva on käräjäoikeuden istunnosta elokuussa 2017.

Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tänään ratkaisu HOK-Elannon entisen kiinteistöjohtajan epäillyssä lahjusjutussa.

Syyttäjien mukaan vuosina 1994-2012 kiinteistöjohtajana toiminut mies otti lähes 800 000 euron edestä lahjuksia muun muassa rakennusyhtiöiltä suosiakseen niitä työssään. Rahat menivät tytärten kilparatsastuskuluihin, syytetyn mukaan täysin laillisesti.

Ex-kiinteistöjohtaja Jari Leivoa syytetään lahjuksen ja törkeän lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa vuosina 2005-2012. Hänen työhönsä kuului esimerkiksi uusien liikepaikkojen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen.

Leivo on ollut epäilyn alaisena jo hyvän aikaa, sillä oikeusprosessi esitutkinta mukaan luettuna on kestänyt yli seitsemän vuotta.

Syyttäjän mukaan lahjojia olivat HOK-Elannon kiinteistöyksikön kumppanit. Syytteessä lahjomisesta on yhteensä 13 ihmistä. Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syytteet.

Leivo kertoi oikeudessa lokakuussa 2017 käyttäneensä suhteitaan hyväkseen pyytäessään sponsoreita tyttäriensä kilparatsastukseen, mutta hän kiistää syyllistyneensä mihinkään rikolliseen. Hänen mukaansa asiat on käännetty täysin päälaelleen.

Teko on syyttäjän mukaan erityisen raskauttava epäillyn laittoman menettelyn pitkän keston takia ja siksi, että Leivo on pyytänyt ja vastaanottanut etuja lukuisia kertoja eri tahoilta ja samalta taholta vuodesta toiseen. Leivon toiminta on syyttäjän mukaan horjuttanut elinkeinoelämän tervettä kilpailua.

Syyttäjä vaatii Leivolle noin kolmen ja puolen vuoden vankeutta.

