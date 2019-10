Nurmijärven Perttulassa paloi lähes 100-vuotias koulu – Poliisi epäilee jo toista tuhopolttoa

Nurmijärven Perttulassa Valkjärventiellä on palanut vuonna 1922 valmistunut koulurakennus. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Poliisi tutkii tulipalon syttymissyytä, mutta epäilee tuhopolttoa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan jälkisammutus- ja raivaustyöt kestävät maanantaina pitkälle iltapäivään.

Valkjärven koulu on hirsirakenteinen puukoulu, joka sijaitsee Valkjärven kylässä, Nurmijärven Perttulan eteläosassa. Päivystävän päällikön Yrjö Jalavan mukaan noin 300–400 neliötä.

– Tuho on niin suuri, että koulu on käyttökelvoton. Sitä ei saa pelastettua, eivätkä oppilaat voi sinne enää mennä, päivystävä päällikkö Jalava kertoo Ylelle.

Valkjärven koulu koostuu kahdesta rakennuksesta. Toinen rakennuksista on vaurioitunut tulipalossa käyttökelvottomaksi. Kunnan tilakeskus ei osaa vielä sanoa, voiko toista koulukiinteistöä käyttää jatkossa.

Sammutustyöt jatkuvat pitkälle maanantai-iltapäivään Nurmijärvellä. Iiris Arjanne / Yle

Koulussa opetetaan vuosiluokkia 1–6. Valkjärven koulussa on esiopetus mukaan lukien noin 70 oppilasta. Opetus järjestetään tällä viikolla läheisessä Uotilan koulussa.

Sivistysjohtaja Tiina Hirvosen mukaan opteuspaikan jatkosta päätetään tämän viikon aikana. Kunta tiedottaa lisää kotisivuillaan (siirryt toiseen palveluun) sekä suoraan oppilaiden huoltajille myös Wilman ja Päikyn välityksellä.

Hirvonen kertoo, että kouluille on järjestetty kriisiapua sekä lauantaina palaneen Lepsämän koululle että Valkjärven sijaiskouluna toimivaan Uotilaan. Lisäksi oppilasterveydenhuollon henkilöstöä on molemmilla kouluilla opetushenkilöstön apuna.

Kunnan johto tapaa molempien koulujen henkilökunnan maanantaina iltapäivällä koulupäivän jälkeen.

Valkjärven koulu palaa Nurmijärven Perttulassa 28. lokakuuta. Markku Ulander / Lehtikuva

Poliisi epäilee paloa tahalliseksi

Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja tutkii Valkjärven koulun paloa tuhotyönä.

– Nimike voi myöhemmin täsmentyä törkeäksi tuhotyöksi, kertoo rikoskomisario Markku Lylykangas STT:lle.

Lauantaina aamuyöstä paloi Nurmijärvellä Lepsämän koulu. Poliisi epäilee, että myös Lepsämässä kyseessä oli tuhopoltto.

STT kertoo, että tulipalossa kärsi vahinkoja uusi L-kirjaimen muotoinen puukoulurakennus, joka on valmistunut vuonna 2002.

Lepsämän koulussa on noin 260 oppilasta ja heidän opetuksensa järjestetään tällä viikolla koulun toisessa rakennuksessa.

Poliisi kaipaa molempiin koulupaloihin vihjeitä ja mahdollisia silminnäkijähavaintoja. Kaikki tapauksiin liittyvä tieto pyydetään ilmoittamaan vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun) tai vihjenumeroon 0295 413 636.

Nurmijärvi lisää vartiointia kaikilla kouluilla

Nurmijärven kunta tehostaa vartiointia kaikilla kouluilla maanantaista alkaen. Kunnan mukaan kouluille tulee tehostettu vartiointi. Lisäksi kunta tekee yhteistyötä poliisin kanssa.

Kunta lisäsi vartiointia kouluilla jo viikonloppuna Lepsämän lauantaisen tulipalon jälkeen.

– Suojausta on kahdella tavalla, palovaroitinjärjestelmät ja lisäksi on kiertävä vartiointi. Vartiointiliikkeet kiertävät meidän rakennuksia ja tilanteen mukaan vartijoita on yksi tai useampia, sanoo kunnan Tilakeskuksen päällikkö Ville Könönen.

Kunnan koulut sijaitsevat laajalla alueella, mutta vartiointia on lisätty kaikkialla ja osassa kohteissa laitetaan Könösen mukaan jatkuva vartiointi päälle.

Kunnalle palo on myös rakennushistoriallinen tappio.

– Aina tällainen vanha hirsikoulu on osa kunnan historiaa ja myös Suomen historiaa. Totta kai siinä on yhtä aikaa kulttuurihistoriallinen vahinko. Rakennus oli kohtuullisen hyvässä kunnossa, siitä on pidetty huolta ja siihen oli tehty korjauksia, eikä siinä ei ollut mitään ongelmia, Könönen kommentoi.

