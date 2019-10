Mitä kannabiksen dekriminalisointi tarkoittaisi Suomen tapauksessa? Asiantuntija pitää keskustelua tervetulleena

2000-luvulla maa ja osavaltio toisensa jälkeen on joko laillistanut kannabiksen tai luopunut sen rangaistavuudesta. Maailman maista huumelakejaan on viimeksi höllentänyt muun muassa Kanada, ja keskustelua käydään myös Norjassa.

Nyt meillä kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi avattu kansalaisaloite menee eduskunnan käsittelyyn.

Aloitteessa ehdotetaan lakimuutosta, jonka myötä 18 vuotta täyttäneellä voisi olla 25 grammaa kannabista ilman, että siitä rangaistaisi. 25 grammaa perustuu yhden kannabiskasvin laskennalliseen tuottoarvoon, kertoo Radio Suomen päivän haastattelussa EHYT ry:n projektipäällikkö ja kannabisasiantuntija Kim Kannussaari.

– Se on todella iso määrä, jos sen päivässä polttaisi, Kannussaari toteaa ehdotetusta sallitusta määrästä.

Hänen mukaansa syyt kannabiksen käytön taustalla ovat hyvin moninaiset; joku haluaa päihtyä, joku käyttää itselääkinnällisesti, kuka mihinkin.

– Vertaan sitä usein koulutuksissa puhuessani alkoholiin: joku hakee hyvää oloa, arjen ylittämistä, sosiaalisuutta tai muuta, ja sama juttu on kannabiksessa. Näistä pitää keskustella, ja sitten vasta lähdetään puhumaan niistä haittavaikutuksista. Molemmat puolet pitää ottaa esiin etenkin ehkäisevässä päihdetyössä, Kannussaari kertoo.

Aloitteen puuhamies uskoo syrjäytymismekanismien vähenevän

Miten aikuisen kannabiksen käyttäjän elämä muuttuisi, jos kansalaisaloitteen ajamat uudistukset menisivät läpi? Kansalaisaloitteen taustalla ollut Turun seudun kannabisyhdistyksen Tapani Karvinen uskoo, että moni asia paranisi.

– Kun rangaistavuus poistuisi, poistuisi moni syrjäytymistä ja työttömyyttä aiheuttava tekijä. Siirtyisimme sellaiseen asenneilmapiiriin, jossa hyväksyttäisiin se että ihmiset viikonloppuisin käyttävät kannabista, hän kuvailee.

EHYT ry:n Kim Kannussaari muistuttaa, että kannabislakejaan höllentäneessä Yhdysvalloissa on tullut esiin negatiivisiakin vaikutuksia, kuten lasten myrkytystapauksia. Myöskään huumeiden laittomat markkinat eivät ole poistuneet siinä määrin, kuin ennen lakimuutosta toivottiin. Yhdysvalloissa kannabiksen käyttö on sallittu yhdeksässä osavaltiossa ja maan pääkaupungissa.

Kannussaaren mielestä on hyvä asia, että kannabiskansalaisaloite tulee eduskunnan käsittelyyn.

– Mielestäni on äärimmäisen hyvä, että asia tulee päättäjien keskusteltavaksi, sillä viime kädessä tämä on poliittinen päätös. Toivon että asia tulisi avoimeen käsittelyyn ja siihen perehdyttäisiin kunnolla. Keskustelu aiheesta on tarpeellista, samoin kuin sen selvittäminen, mitkä ovat ihmisiä syrjäyttävät mekanismit nykyisessä lainsäädännössä ja miten niihin voidaan puuttua. Tämä olisi yksi osa isoa kokonaiskuvaa tarkasteltaessa, Kannussaari pohtii.

Hän huomauttaa, että keskustelu on myös vapautunut huomattavasti siitä, mitä se on aikaisemmin ollut.

Kuuntele koko haastattelu Yle Areenasta.

Lue myös:

Hyödyt ja haitat eduskunnan puntariin ennen pitkää – Oikeusministeri Henriksson kannabisaloitteesta: "Vaikea kysymys, erittäin vaikea"

50 000:n allekirjoituksen raja ylittyi – Kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi etenee eduskunnan käsittelyyn

Lapin poliisi ennakoi ennätysvuotta – huumeiden käyttörikoksia kirjattu jo neljännes enemmän kuin vuosi sitten