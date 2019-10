“Eihän tässä ole mitään tolkkua, että me lähdetään Kiinaan keikkumaan” – Näin Jokereiden bisneshankkeesta tuli osa Suomen ulkopolitiikkaa

Jokereiden rooli Suomen Kiinan suhteissa juontaa juurensa vuoteen 2016, kun Kiinan urheiluministeri Liu Peng vieraili Rovaniemellä helmikuussa.

Vierailusta kuuli tuolloin valtion vientiorganisaatiossa Finprossa Kiinassa työskennellyt Kimmo Siira, joka kutsuu itseään “Saipan vanhaksi pojaksi”. Siira oli aikoinaan Lappeenrannan Saipassa lähinnä kolmantena maalivahtina.

– Kun kuulin vierailusta, otin kopin Helsingin päästä ja yhdessä OKM:n Hannu Tolosen kanssa järjestimme Pengin Helsingin ohjelman.

Urheiluministeri Liu Peng Jokereiden ottelussa

Kiinan urheiluministeri tapasikin Helsingissä silloisen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.), vieraili Jokerien ottelussa sekä illasti olympiakomitean kanssa.

– Koska olen vanha saipalainen, tunsin ihmisiä Jokereista. Hjalliksen (liikemies Harry “Hjallis” Harkimo) ja Paanasen Kaitsun. Kaitsun kautta vein urheiluministerin Jokereiden ja Pietari Skan KHL-matsiin Hartwall-areenalle vieraaksi.

Kai Paananen on venäläisen miljardöörin Gennadi Timtšenkon luottomies Suomessa. Hän on myös tiettävästi ainoa vain Suomen kansalainen, joka on joutunut koskaan Yhdysvaltain talouspakotteiden kohteeksi. Syynä ovat juuri Paanasen tiiviit välit Timtšenkoon.

Urheiluministeri Peng avasi Jokereiden ja Pietari Skan KHL-pelin tiputtamalla aloituskiekon jäähän Jokereiden silloisen pääomistajan Harkimon kanssa.

Silloinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ei ole unohtanut ministeri Pengin vierailua.

– Se oli Suomen ja Kiinan talviurheiluyhteistyön kannalta tärkeä tapaaminen. Mutta en muista, että Jokerit olisivat mitenkään liittyneet tähän tapaamiseen, Grahn-Laasonen kirjoittaa Yle Uutisille.

Jokerit saivat oman sopimuksen Kiinaan

Vain pari kuukautta Kiinan urheiluministerin vierailun jälkeen Jokerit oli vastavierailulla Kiinassa. ”Saipan poika” Siira auttoi Jokereita, Jokerit auttoivat Siiraa.

Jo huhtikuussa 2017 Jokerit tiedotti solmineensa yksinoikeudella yhteistyösopimuksen jääkiekon kehittämisestä kiinalaisen jääkiekkojoukkue Kunlun Red Starin kanssa.

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Kiinan presidentti Xi Jinping allekirjoittivat huhtikuussa 2017 yhteistyöjulistuksen Helsingissä. Tapaamisen yhteydessä syntyi yhteisymmärrys vuonna 2019 järjestettävästä talviurheilun teemavuodesta. Henrietta Hassinen / Yle

Samaan aikaan Kiinan ja Suomen valtiojohdot tapasivat Helsingissä ja tekivät sopimuksen talviurheilun teemavuodesta.

Valtiollinen talviurheilun teemavuosi sovittiin presidenttien välillä presidentinlinnassa, Jokereiden ja Kunlun Red Starin välinen sopimus allekirjoitettiin muiden yrityssopimusten kanssa korttelin päässä Ritarihuoneella.

Siiran mukaan syy eri paikkoihin oli se, että Kiinan protokolla sanoi niin.

– Kun se ei ollut valtion sopimus, niin se tehtiin samaan aikaan, mutta eri paikassa. Paikalla oli kuitenkin valtion hallinnon edustajia molemmista maista, Siira kertoo.

Pyysivätkö Jokerit, että he pääsevät mukaan talviurheilun teemavuoden viralliseen ohjelmaan?

– Ei kukaan pyytänyt mitään. Se oli luonnollista yhteistyötä meidän ja Jokereiden välillä. Mukaan tuli nopeasti myös Vierumäki ja heidän valmennus ja yleinen lajiosaaminen, Siira sanoo.

Näin Jokerit olivat päässeet osaksi Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuotta.

Talviurheilun teemavuosi syntyy

Kun tieto tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Kiinan presidentti Xi Jinpingin huhtikuun 2017 tapaamisesta Helsingissä alkoi kiertää, eri tahot alkoivat miettiä, mistä tapaamisessa kannattaisi puhua.

Kimmo Siira kertoo käyneensä pohdintoja työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoministeriön virkamiesten kanssa.

– En muista kuka se oli, joka sanoi, että mitä jos tehtäisiin jotain talviurheilusta. Taisin tarttua siihen, ja sanoin, että joo. Se tuli tämmöisenä yhteistyönä meidän välillä se ehdotus, Siira kertoo.

Siitä syntyi talviurheilun teemavuosi.

– Totta kai ne ehdotukset kävivät vielä ministeriöissä ja valtioneuvoston kansliassa, jossa ne hyväksytään. Tämähän on ulkopolitiikkaa. Mutta jossain vaiheessa pienikin ihminen on päässyt tähän valtiolliseen päätöksentekoon, Siira nauraa.

Siira kertoo, että hän innostui asiasta senkin takia, että jääkiekkovaikuttaja Kalervo Kummola oli ohjeistanut Siiraa ennen Kiinaan lähtöä tarkkailemaan Kiinassa jäähallirakentamista. Siiran isä on Kalervo Kummolan vanha kaveri.

– Kummolan Kale sanoi minulle, että katso jäähalliprojektien perään. Kummola tiesi jo siinä vaiheessa, että Kiinassa oli puhuttu erilaisista jäähallihankkeista.

Jokerit osana virallista ohjelmaa

Jokerit ehtivät viedä Kiinaan kymmeniä suomalaisia yrittäjiä yhteyksiensä avulla muutaman vuoden aikana. Seura markkinoi itseään ohituskaistana Kiinan markkinoille ja järjesti useita yritysvaltuuskuntia Kiinaan.

Lisäksi Jokereiden juniorit edustivat suomalaista jääkiekko-osaamista Kiinan ja Suomen välisen talviurheilun teemavuoden avajaistapahtumassa tämän vuoden tammikuussa Kiinassa Pekingissä.

Jokerit lennätti pikku-Jokerit Kiinaan itse. Opetusministeriö antoi Jokereille pienen avustuksen kuluihin.

Talviurheilun teemavuoden avajaisissa, ja yleisesti koko vuodessa, on mukana muitakin urheilulajeja, mutta jääkiekolla ja Jokereilla oli siinä merkittävä panos ja lähtölaukaus.

Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuoden avajaisissa tammikuussa 2019 nähtiin, kun Jokereiden juniorit ja Kunlun Red Star -juniorit luistelivat yhdessä esityksen aluksi. Koko muu spektaakkeli avautui yleisölle vasta, kun Jokeri-junnu ja Kunlun-junnu laittoivat jääkiekkomailansa yhteen - kuin pelatakseen peliä. Shen Hong / AOP

Paikalla tammikuussa katsomossa oli niin tasavallan presidentti Sauli Niinistö, kuin silloinen urheiluministeri Sampo Terho (sin.) että ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.).

Mukana oli myös kaupunkien johtoa kuten Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) ja apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.).

Kaikki paikalla olleet Suomen valtion ja kaupunkien johtajat todistivat, kun pikku-Jokerit luistelivat kiinalaisten Kunlun Red Starin pikku-junioreiden kanssa.

Lisäksi kulttuuriministeri Terho ja Helsingin apulaispormestari Razmyar pitivät puheet Jokereiden yritystapahtumassa, joka oli avajaisten virallista ohjelmaa.

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Kiinan presidentti Xi Jinping lanseerasivat Suomen ja Kiinan välisen talviurheilun teemavuoden tammikuussa 2019 Pekingissä. Ajajaistilaisuus oli erikseen. Andy Wong / EPA

Alkuun Kiina oudoksutti

Jokereiden ex-toimitusjohtaja Jukka Kohonen oudoksui aluksi Kiina-yhteistyötä. Kohosen mukaan joku Pengin delegaatiosta teki Helsingin vierailun yhteydessä ehdotuksen, että Jokerit tulisivat vastavierailulle Kiinaan.

– Muistan, kun itse ajattelin, että eihän tässä ole mitään tolkun häivää, että me lähdemme Kiinaan keikkumaan.

Ministerin vierailun jälkeen Jokerit tekivät selvityksiä ja huomasivat, että asiaan kannatti suhtautua vakavasti. Kiinaan oli tulossa talviolympialaiset vuonna 2022 ja se janosi talviurheilun osaamista. Kiina tarvitsi kipeästi apua jäähallien rakentamisessa, valmentamisessa ja monessa muussa asiassa.

Kiinan tavoite oli, että maahan tulisi 300 miljoonaa uutta talviurheilijaa. Jokerit äkkäsi tilaisuuden.

Kiina oli Jokereille "pelastus"

Jokerit oli siirtynyt venäläiseen KHL-liigaan vuonna 2014. Taloudellisesti KHL:ään siirtyminen on ollut Jokereille katastrofi. Seura on tehnyt vuosittain jopa 15 miljoonan euron tappioita. Krimin sota oli saanut aikaan Kohosen mukaan sen, että Jokereilla oli hankaluuksia löytää suomalaisia rahoittajia.

Tappiokierteessä kyntävälle Jokereille Kiinan markkinat ja jääkiekko-osaamisen vienti näyttäytyivät pelastuksena.

Kimmo Siiran avulla Jokerit tutustui Pekingin jääkiekkoliiton ja Pekingin liikuntaviraston porukoihin, sekä yksityisiin toimijoihin, jotka olivat aloitelleet junioritoimintaa jääkiekossa. Kesällä 2016 Jokerit lähetti jo junioripelaajiaan kahteen eri turnaukseen Kiinaan.

Kohosen mukaan Jokerit olivat kiinalaisille ”top of the world” –joukkue: suomalainen ammattilaisseura, joka pelasi KHL-liigassa. Jokerit saivat Kohosen mukaan ”järjettömän hyviä yhteyksiä”.

– Päästiin tapaamaan sellaisia ihmisiä, joita oli hankala päästä tapaamaan. Aloitimme aika huipulta. Varmaan juuri sen takia, että meillä oli se urheiluministerin vierailu juuri alla.

Yhteistyötä erityisesti Kunlunin kanssa

Jokereiden pääyhteistyökumppaniksi valikoitui Kiinassa Kunlun Red Star. Joukkue perustettiin vuonna 2016 kesällä.

Kunlunin tarkoituksena oli alusta alkaen pelata KHL-sarjassa. Brittiläinen laatulehti The Financial Times pitää vuonna 2017 julkaistussa artikkelissaan (siirryt toiseen palveluun)seuraa osana Venäjän presidentti Vladimir Putinin jääkiekko-diplomatiaa. Lehden mukaan Kunluneiden omistajiin lukeutuu myös Jokereiden taustalla toiminut Gennadi Timtšenko.

Kiinalainen joukkue sai vetoapua Helsingistä. Osa Ylen lähteistä kertoo, että Venäjältä tuli kehotus auttaa kiinalaisia KHL-taipaleen alussa.

Jukka Kohosen mukaan Jokerit teki kiinalaisjoukkueen kanssa valmennusyhteistyötä. Kunlun jopa käytti aluksi Jokereiden varusteita, koska seura ei ollut ehtinyt hankkia omia välineitä.

Lisäksi Jokerit auttoivat Kunluneja esimerkiksi jään jäädyttämisessä.

– He eivät saaneet jäätä jäätymään. Hallissa oli ihan helvetinmoinen sumu, Kohonen kertoo.

Jokereiden kautta hallin järjestyi jäädytyskalustoa, jonka avulla sumu saatiin häviämään. Kunlunit saivat aloitettua ensimmäisen KHL-kautensa.

Suomesta Kunluneille lähti myös kaukalo.

Talviurheilun avajaisissa Pekingissä tammikuussa 2019 vieraili myös joulupukki Suomesta. Ng Han Guan / EPA

Jokereiden tausta ei häirinnyt virallista Suomea

Virallinen Suomi on vaitonainen Jokereiden roolista talviurheilun teemavuodessa. Kukaan teemavuodessa mukana olleista ministeriöistä ei antanut kommentteja asiaan liittyen.

Avajaisten aikaan, tammikuussa 2019, Jokereiden pääomistaja oli vielä 51 prosentin osuudella Hjallis Harkimo. Seuran rahat tulivat kuitenkin venäläisiltä vähemmistöosakkailta Gennadi Timtšenkolta ja Roman Rotenbergilta.

Timtšenko on tuntenut Venäjän presidentti Vladimir Putinin jo 1970-luvulta. Roman Rotenbergin setä Arkadi Rotenberg ja isä Boris Rotenberg harjoittelivat yhdessä judoa tulevan presidentin kanssa.

Miehet ovat keränneet miljardiomaisuuden Vladimir Putinin aikakaudella.

Vuonna 2014 Timtšenko ja Roman Rotenberg asetettiin Yhdysvaltain pakotelistalle. Pakotteiden taustalla on Venäjän tekemä laiton Krimin niemimaan valtaus. EU:n pakotelistalla he eivät ole joutuneet, koska heillä kummallakin on myös Suomen kansalaisuus. Samalla myös Jokerit päätyivät idän ja lännen välisen pakotenokittelun keskelle.

Ylen tietojen mukaan Jokereiden läsnäoloa ja viennin edistämistä ei pidetty kuitenkaan Suomessa negatiivisena asiana.

Suomen Olympiakomitean entisen puheenjohtajan Risto Niemisen mukaan suomalaiset viranomaiset ottivat Jokereiden panokset kiitollisena vastaan.

"Venäläisiltä miljoonia Suomen pk-sektorille"

Myöskään Siira ei muista, että Jokereiden roolissa olisi nähty minkäänlaista ongelmaa.

– Totta kai siitä keskusteltiin, että miten asia hoidetaan. Mutta ei se ollut ongelma. Toiminta nähtiin kuitenkin järkevänä. Jokereilla oli kuitenkin yhteydet Kiinaan Kunlunien kautta.

Siiran mukaan venäläinen raha onkin tehnyt hyvää Suomelle.

– Jos asiaa katsoo puhtaasti rahan kannalta, niin venäläiset oligarkit on työntäneet kymmeniä miljoonia suomalaiseen pk-sektoriin. Koska he ovat maksaneet tämän kaiken, mikä taas on edistänyt suomalaista jääkiekkoa.

Myöskään Jokereiden ex-toimitusjohtaja Kohonen ei ymmärrä kategorisesti, mitä väliä sillä on kuka kenetkin omistaa.

– Mikä olisi Suomen kannalta parempi keissi, kuin että venäläinen tai joku muu ulkomaalainen rahoittaa Suomen vientiä. Ei tarvita yhtään valtion rahaa. Ei tarvita Finprota, eikä tarvita mitään fyrkkaa, Kohonen kysyy.

– Tietysti, jos se tuntuu happamalta, sitten ei voi tehdä sellaista yhteistyötä. Ja kyllä minä tiedän, että se oli jonkinlainen henkinen taakka Suomen päässä.

Mikä oli henkinen taakka Suomessa?

– Venäläinen rahoitus. Totta kai se näkyi Suomessa. Mutta ei se Kiinassa vaivannut. He ajattelivat, että me olimme suomalainen jengi.

Viennin edistäminen ei innostanut Venäjällä

Kohosen mukaan KHL:ssä venäläiset eivät aina olleet niin kovin iloisia, että Suomesta tuli kilpailua Kiinan markkinoille. Jokerit veivät suomalaisia kaukalonvalmistajia, valmentajia, urheiluteknologiaa ja muuta.

– Kyllä se tuli sivulauseissa. Ei sitä suoraan koskaan sanottu tai paperille pantu, mutta välillä tuli ehkä tunne, että Jokereiden ei pitäisi viedä Kiinaan, Kohonen kertoo.

Kohosen mukaan KHL:stä annettiin ymmärtää, sivulauseissa, että joukkueen tehtävä on pelata jääkiekkoa niissä peleissä, jotka joukkueelle annetaan. Ei tehdä omia itsenäisiä päätöksiä brändillään.

Poro ja panda ovat Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuoden viralliset maskotit. Kuva avajaisista Pekingistä tammikuussa 2019. Shen Hong / AOP

Keväällä 2019 Jokerit vaihtoi omistajaa. Suomalaisen jääkiekon legenda Jari Kurri osti kaikki Jokereiden osakkeet. Pian mukaan tuli kuitenkin harjavaltalainen Norilsk Nickel Harjavalta, jonka taustalta löytyy venäläinen liikemies Vladimir Potanin.

Yle uutiset yritti tavoitella nykyistä Jokereiden johtoa. Jari Kurri ei kuitenkaan vastannut. Yle uutiset yritti tavoitella myös KHL:n edustajaa Roman Rotenbergia, mutta hän ei myöskään vastannut yhteydenottoon.

Yle uutisten tietojen mukaan Jokerit eivät tällä hetkellä enää ole mukana talviurheilun teemavuodessa. Kun talviurheilun teemavuosi huipentuu joulukuussa Rovaniemellä, siellä tuskin nähdään Jokereita.