Nuoret valitsivat vuoden parhaan kotimaisen kirjan: "Koskettava kasvutarina poikkeavuudesta ja normaaliudesta"

Kirjailija Annamari Marttisen teos Korsetti on kertomus naiseksi pukeutuvasta Paulista.

Lappeenrantalainen kirjailija Annamari Marttinen on saanut tämän vuoden Nuori Aleksis -kirjallisuuspalkinnon teoksestaan Korsetti. Palkinto myönnettiin Marttiselle lauantaina Helsingin kirjamessuilla.

Nuori Aleksis -palkinnon myöntää Äidinkielen opettajain liitto, joka valintaa varten oli koonnut toisen asteen opiskelijoista erityisen lukijaverkoston eli Nuori Aleksis-raadin. Sen jäsenten oli tarkoitus lukea mahdollisimman monta vuonna 2018 julkaistua kotimaista kaunokirjallista teosta. Kirjalistassa teoksia oli kaikkiaan 168.

Loppuraatiin pääsi viisi eniten kirjoja lukenutta nuorta, jotka tekivät lopullisen valinnan palkinnon saajasta.

Palkintoperusteissaan raati sanoo, että Annamari Marttisen Korsetin aihe on poikkeuksellinen ja samalla kaivattu.

– Kirjan päähenkilö on naiseksi pukeutumisesta pitävä Pauli. Teos on koskettava kasvutarina poikkeavuudesta ja normaaliudesta, ja siitä kuinka tulla kaiken tämän kanssa sinuiksi. Kirja avaa erilaisia näkökulmia transvestiitin elämään, ja on avarakatseisellekin lukijalle valaiseva kokemus, sanotaan raadin perusteluissa.

Kuvassa voittajan ympäröimänä loppuraatilaista Taru Mäkelä (Saarijärven lukio), Pinja Nieminen (Tampereen lyseon lukio), kirjailija Annamari Marttinen, Venla Pohjoisvirta (Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukio) ja Inka Illukka (Savitaipaleen lukio). Raadissa oli myös Lotta Yli-Hukkala-Siira Kempeleen lukiosta. Petri Kivimäki/Yle

Ei helppo valinta

Yksi raadin jäsenistä oli Savitaipaleen lukion abiturientti Inka Illukka. Hän luki kaikkiaan 132 viime vuonna ilmestynyttä teosta.

Marttisen kirjan Korsetti hän kuunteli äänikirjana.

– Siitä jäi tosi hyvä fiilis. Silmät avautuivat sitä kuunnellessa, kertoo Inka Illukka

Illukka kertoo, että voittajan valinta ei ollut raadille helppo ja valinnasta keskusteltiin raadissa pitkään.

– Korsetin nosti voittajaksi aihe. Se oli sellainen, jota ei ole aiemmin nähty, kertoo Inka Illukka.

Kirjailija Annamari Marttinen on iloisesti yllättynyt palkinnosta ja antaa erityisen suuren arvon sille, että valitsijoina olivat nimenomaan nuoret lukijat.

– Nuoret ovat lahjomattomia lukijoita. He valitsevat juuri sen, minkä he haluavat valita, sanoo Marttinen.

Viime vuonna ilmestynyt korsetti oli Annamari Marttisen yhdeksäs romaani. Pari kuukautta sitten häneltä ilmestyi teos Tässä meillä on kaikki nyt.

– Uutta kirjoitan jo täyttä päätä, kertoo Marttinen.

Annamari Marttisen Korsetti-romaanin lisäksi Nuori Aleksis -finaaliin pääsivät Jukka Behmin Eikä yksikään joka häneen uskoo, Olli Jalosen Taivaanpallo, Tommi Kinnusen Pintti sekä Saara Turusen Sivuhenkilö.

Palkinnon arvo on 1 500 euroa.

Kuuntele Annamari Marttisen ja Inka Illukan haastattelu. Toimittajana Helsingin kirjamessuilla on Petri Kivimäki.

