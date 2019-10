10 kysymystä asiantuntijoille auton hankinnasta – "Epätodennäköistä, että liikenteen verotukseen olisi tulossa dramaattisia muutoksia"

Yle kysyi viime viikolla verkon lukijoiltaan, mistä tiedosta heille olisi hyötyä auton hankinnassa.

Kokosimme yleisökeskustelusta kymmenen kysymystä, joihin ovat sähköpostitse vastanneet liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Autoalan Tiedotuskeskuksesta sekä johtava tutkija Juhani Laurikko Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä.

Jos ajaa autolla vain hyvin vähän, onko ympäristölle ystävällisempää ajaa vanha auto elinkaarensa loppuun verrattuna uuden ostamiseen?

Laurikko: Ei ole. Auton valmistuksen vaatima energia on noin kymmenen prosenttia koko elinkaaren energiasta, ja käyttö on 90 prosenttia. Jos ajatellaan, että autolla ajetaan Suomessa 20 vuotta ja vajaat 300 000 kilometriä, alkaa uusi auto, jolla on esimerkiksi kymmenen prosenttia pienemmät päästöt kuin vanhalla, vähentää päästöjä jo toisena käyttövuotena.

Miten ajokilometrit vaikuttavat siihen, mikä käyttövoima tulee edullisimmaksi?

Laurikko: Osa ajokustannuksista on ajokilometreistä riippuvia, kuten polttoainekustannus, mutta osa on taas kiinteitä, kuten käyttövoimaverot. Kaasun ja dieselin polttoainehinnat ovat halvempia kuin bensiini, mutta kaasu- ja dieselauto maksavat käyttövoimaveroja. Tässä vertailua. (siirryt toiseen palveluun)

Millaiset ovat sähköauton sähkökustannukset 100 kilometrillä?

Laurikko: Vaikea sanoa, koska sähköllä on niin monenlaista hintaa, mutta noin ”hihavakiona” voisi sanoa 3 euroa/100 kilometriä.

Mitkä ovat juuri nyt tärkeimmät asiat, jotka pitäisi huomioida auton hankinnassa, jos ajattelee auton ostamista vähintään kymmenen vuoden investointina?

Kalenoja: Autoa valittaessa kannattaa aina lähteä siitä, mihin tarpeisiin auto tulee, sillä eri käyttövoimien taloudellisuus ja ominaisuudet palvelevat eri tavoin erilaisia käyttötarpeita. Auton kulutus on tärkeä tekijä, sillä käyttökustannuksilla on suuri merkitys autoilun kokonaiskustannusten kannalta. Auton valintaa tehdessään kannattaa punnita muun muassa taajama- ja maantieajon osuutta sekä sitä, paljonko autolla vuosittain ajetaan. Paljon ajaville ja pitkiä matkoja kulkeville diesel ja kaasu ovat taloudellisia vaihtoehtoja, taajamassa paljon ajavalle sähkö- tai bensiiniauto voi olla taloudellisin.

Onko vaaraa, että vanhoille autoille mätkäistään rajut rangaistusverot?

Kalenoja: On epätodennäköistä, että liikenteen verotuksessa tehtäisiin mitään nopeita ja dramaattisia muutoksia, koska Suomessa on liikennekäytössä paljon vanhoja autoja. Autokanta on melko iäkäs ja meillä on liikennekäytössä vielä yli 800 000 yli 15-vuotiasta autoa. Liikenteen verotuksen muutokset ovat todennäköisimmin pieninä portaina tapahtuvia muutoksia ja ne koskevat ensisijaisesti uuden auton hankintaa. Vuosittaisten verojen ja polttoaineverojen suuret äkilliset korotukset johtaisivat hankaliin tilanteisiin, joissa iäkkäillä suuripäästöisillä autoilla ajavien liikkumisen kustannukset kasvaisivat kohtuuttomasti. Lähtökohtana verotuksen suunnittelussa on, että verotuksen tulee olla ennakoitavaa siten, että kotitaloudet ehtivät varautua tuleviin muutoksiin jo ennalta autohankinnoissaan.

Auton ostamista koskevaan Ylen keskusteluun osallistuneista monet nostivat tärkeimmäksi auton valintaperusteeksi hinnan. Myös jälleenmyyntiarvon säilymisestä oltiin kiinnostuneita. Antti Haanpää/Yle

Minkä tekniikan auton ostaisi, jotta myös jälleenmyyntiarvo säilyisi kohtuullisen hyvin ja kokonaiskustannukset olisivat kohtuullisia?

Laurikko: Tähän ei ole yhtä ainoaa ”oikeata” vastausta, vaan jatkossakin markkinavoimat tulevat hinnoittelemaan käytettyjen autojen arvon, enkä oikein jaksa uskoa, että Suomessa alettaisi rajoittaa minkään käyttövoiman autojen käyttöä. Eräs tapa on hankkia auto yksityisleasingillä, jolloin jälleenmyyntiarvo määrittyy jo sopimuksen tekohetkellä, ja riski siirtyy rahoittajalle. (Toimituksen lisäys: Yksityisleasingissä yksityishenkilö vuokraa auton omaan pitkäaikaiseen käyttöön. Tyypillinen leasausaika on 2–4 vuotta.)

Mitä kautta ulkomainen auto kannattaa hankkia, jos ei itse ole valmis lähtemään sitä hakemaan?

Kalenoja: Käytetty auto kannattaa ostaa kotimaisesta autoliikkeestä, sillä jos matkan varrella ilmenee ongelmia, kotimaiselta yritykseltä hankitun auton ostaja on kotimaisen kuluttajansuojan piirissä. Ulkomailta ostetun auton osalta mahdolliset ongelmatilanteet joudutaan selvittämään ulkomaan myyjäliikkeessä. Ulkomailta ostetuissa autoissa on melko usein matkamittariväärennöksiä, sillä matkamittaritietojen manipulointi ei ole vielä laitonta läheskään kaikissa EU-maissa. EU-komission tutkimuksen mukaan esimerkiksi Saksasta ulkomaille myytävän auton matkamittarimanipuloinnin riski on kolminkertainen siihen nähden että auto myytäisiinkin Saksan markkinoille.

Lisääkö hybridi kaksine ohjausjärjestelmineen vika-alttiutta?

Kalenoja: Erilaisia hybridijärjestelmiä on ollut markkinoilla jo viime vuosikymmeneltä asti. Hybridijärjestelmät parantavat auton energiatehokkuutta, sillä ne avustavat polttomoottoria ja ottavat talteen muun muassa jarrutusenergiaa. Hybridiautoista on paljon hyviä kokemuksia myös Suomen talvisissa olosuhteissa eikä niiden huolto- ja korjaustarpeessa ole merkittävää eroa perinteisiin bensiini- ja dieselautoihin nähden. Myös hybridiautojen ajovoima-akkujen on havaittu kestävän hyvin pitkäaikaista käyttöä.

Millainen on käytettyjen sähköautojen akkujen varauskyky?

Kalenoja: Akkujen käyttöikään vaikuttavat monet tekijät kuten latausvälit ja ajokilometrien määrä. Sähköauton akkujen onkin todettu kestävän varsin hyvin pitkäaikaistakin käyttöä, ja vain harvoin akkuja joudutaan vaihtamaan ennenaikaisesti. Karkeasti ajovoima-akkujen elinkaaren arvioidaan olevan keskimäärin yli kymmenen vuotta. Ikääntyneen akun kapasiteetti voi olla joitakin kymmeniäkin prosentteja alempi kuin uuden akun, mutta akku toimii yleensä silti vielä hyvin ajoneuvokäytössä. Käytetyn auton kaupan yhteydessä akun kunnon voi tarvittaessa käydä tarkistuttamassa merkkihuollossa.

Miten taloyhtiössä voi estää sen, ettei joudu maksamaan naapurin sähköauton latauspaikan asennuskustannuksia?

Laurikko: Taloyhtiöiden parkkipaikkojen sähköistäminen on iso työsarka, mutta välttämätön, jotta sähköautot voivat yleistyä. Useissa yhtiöissä joudutaan vahvistamaan kaapelointeja, ja tähän on saatavissa avustuksia (siirryt toiseen palveluun). Myös säädöksissä on kehittämisen varaa, mutta se on tiedossa, ja esimerkiksi asunto-osakeyhtiölakia voidaan joutua muuttamaan siihen suuntaan, että ”vastarannan kiisket” eivät voi estää asioiden eteenpäin viemistä.

