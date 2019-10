"Se on niin rakas, että itku pääsi" – järkyttyneet nurmijärveläiset kokoontuivat suremaan tuhopoltossa palanutta kyläkoulua

Valkjärven kylässä Nurmijärven Perttulassa herättiin maanantaiaamuna suureen järkytykseen. Viikonloppuna paloi ensin koulu Lepsämässä ja nyt liekeissä oli kylän oma koulu.

– Aamulla pyöräytin facebookia pikaisesti ja huomasin uutisen, että koulu palaa. En uskonut millään vaan ajoin tähän paikan päälle ja tulin katsomaan, mikä on tilanne, kertoi Valkjärven koulun vanhempainkerhon aktiivi Marko Tähtikumpu savuavien raunioiden viereltä.

– Eihän tällaista voi ymmärtää, että kuka on niin paha. Miten se on mahdollista edes? Hän jatkaa.

Tuhoja saapui aamupäivän aikana ihmettelemään suuri joukko nykyisiä ja entisiä kyläläisiä. Monessa perheessä lähes 100-vuotiasta koulua on käyty useassa sukupolvessa.

– Tuntuu tosi pahalta, ei vain voi ymmärtää, miten tällaista voi sattua, totesi Christa Kaltiokumpu yhdessä tyttärensä Kiia Kaltiokummun kanssa.

Lähes satavuotias hirsikoulu paloi korjauskelvottomaksi maanantaina aamuyöllä. Se joudutaan purkamaan. Poliisi tutkii paloa törkeänä tuhotyönä. Matti Myller / Yle

"Kyläläisten henki ja elämä"

Koulu on ollut hiljenevän Valkjärven kylän keskus ja moni suri palon vaikutusta yhteisöllisyyteen.

– Kyllä se niin rakas on, että kun sen kuuli, niin itku pääsi. Tämä on ollut kaikille kyläläisille iso juttu eikä vähiten siksi, että me aikoinamme taistelimme tämän koulun säilyttämiseksi ja tämä oli asia joka yhdisti kyläläiset, nuoret ja vanhat, kertoi niin ikään paikalle tullut Jukka Salmi.

Hänen kaikki viisi lastaan ovat käyneet koulun.

– Täällä on 5-vuotiaasta 70-vuotiaaksi pelattu pesäpalloa pihalla. Kylällä tavallaan ei ole ollut mitään muuta jäljellä kuin tämä koulu ja se on ollut äärimmäisen tärkeä kaikille.

Myös Kiia Kaltiokumpu puhuu entisestä opinahjostaan lämpimästi.

– Olihan se ihanaa, oli niin helppoa olla pienessä koulussa. Kun ei ole niin paljon ihmisiä ympärillä, niin ei koe itseään kiusatuksi. Sinua autetaan ja saat tukea.

Jukka Salmen viisi lasta kävivät kaikki aikoinaan Valkjärven koulussa. Marko Tähtikummun poika aloitti kyläkoulun ensimmäisellä luokalla tänä syksynä. Matti Myller / Yle

Mikä on kyläkoulun kohtalo palon jälkeen?

Marko Tähtikummun poika aloitti koulun Valkjärvellä vasta tänä syksynä ja isän toive jatkosta onkin selvä.

– Me kaikki toivomme, että siihen tulee uusi koulu, se on ihan selvä asia.

– Suuri suru on siitä, että miten jatkossa, säilyykö kylällä ylipäänsä koulu. On vaikea ajatella, että kunta tässä taloustilanteessa rakentaisi uutta koulua, toteaa puolestaan Jukka Salmi.

– Siinä meni meidän Valkjärven keskus. Tässähän oli kaikkea ihanaa, toivottavasti edes tuo luistelukenttä laitettaisiin edelleen kuntoon, Christa Kaltiokumpu sanoo.

Kaikki toivovat myös, että palon sytyttäjä saataisiin mahdollisimman nopeasti kiinni, sillä he kantavat huolta kunnan muista kouluista ja rakennuksista.

Onko palojen takana sama tekijä?

Nurmijärven kunta on lisännyt vartiointia kiinteistöjensä ympärillä.

Lepsämän ja Valkjärven koulut sijaitsevat ilmateitse vajaan viiden kilometrin päässä toisistaan. Tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Markku Lylykankaan mukaan mahdollista on, että palojen takana on sama tekijä.

– On syytä epäillä, että kohteet on sytytetty tahallisesti tuleen. Yhtäläisyyksiä siis on, että molemmat on tahallaan sytytetty ja ne ovat puurakenteisia rakennuksia. Onko mahdollisesti sama tekijä? Ei voi poissulkea sitä mahdollisuutta, Lylykangas toteaa.