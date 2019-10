Kirjeenvaihtajan analyysi: Saksassa kysytään, juhliko fasismin polunraivaaja eilen Thüringenin osavaltiovaaleissa

BerliiniBerliinin muuri kaatui kohta päivälleen 30 vuotta sitten ja Saksa yhdistyi. Nyt Saksassa piirretään taas uusia poliittisia jakolinjoja.

Eilen sunnuntaina aiemmin Itä-Saksaan eli DDR:n kuulunut pienehkö Thüringen äänesti osavaltiovaaleissa. Voittajaksi nousi laitavasemmistoa edustava Die Linke 31 prosentin kannatuksella.

Osin äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle (AfD) oli toiseksi suurin 23,4 prosentin kannatuksella. Se kaksinkertaisti kannatuksensa verrattuna vuoden 2014 vaaleihin. Alle 60-vuotiaiden äänestäjien parissa AfD oli suosituin. Die Linken veikin voittoon yli 60-vuotiaiden äänet.

Politiikan tekeminen on Saksassa vaali vaalilta vaikeampaa

Poliittinen keskusta, vanhat kansanpuolueet kristillisdemokraattinen CDU ja sosiaalidemokraattinen SPD hävisivät. Osavaltion hallituksen muodostaminen on vaikeaa, sillä perinteisiä koalitiohallituksia ei tällä tuloksella saada muodostettua.

Politiikan tekeminen on Saksassa vaali vaalilta vaikeampaa, mikä heijastuu koko liittovaltion politiikkaan.

Thüringenin kohdalla ei kuitenkaan voi puhua kahden ääripään voitosta. Die Linkeä johtaa Thüringenissä yli puoluerajat arvostusta keräävä pragmaattinen Bodo Ramelow, joka on koko osavaltion pääministeri.

AfD on sen sijaan Thüringenissä selvästi muun maan AfD:tä äärioikeistolaisempi.

Pragmaattinen Bodo Ramelow johti Die Linken voittoon Thüringenin osavaltiovaaleissa. Hayoung Jeon / EPA

AfD:n kärkiehdokkaana osavaltiovaaleissa oli Björn Höcke, joka on yksi Saksan ristiriitaisimmista poliitikoista. Hän on AfD:n radikaalisiiven Der Flügelin johtohahmo. Der Flügel on äärioikeistolaisen politiikan vuoksi Saksan kotimaantiedustelun eli Verfassungschutzin tarkkailussa.

Höckeä on arvosteltu häntä ympäröivästä henkilökultista, fasistisen kielenkäytön viljelemisestä ja Saksan natsiajan historian vähättelystä. Entinen historianopettaja Höcke on muun muassa paheksunut holokaustin muistomerkin pystyttämistä Berliinin paraatipaikalle.

Aina hänen omatkaan puoluetoverit eivät erota Höcken kirjoituksia Hitlerin kirjoituksista. Aiemmin syksyllä saksalaiskanava ZDF pyysi (siirryt toiseen palveluun) AfD:n poliitikoita tunnistamaan, ovatko tietyt siteeraukset Hitleriä vai Höckeä. Tehtävä osoittautui vaikeaksi.

Vertailun seurauksena Höcke keskeytti haastattelun ja uhkaili toimittajaa seurauksilla

– Ehkä olen jokin päivä kiinnostava poliittinen henkilö tässä maassa, kuka tietää, Höcke sanoi ja lähti haastattelusta.

AfD:n Björn Höckeä on syytetty Saksan natsiajan vähättelystä. Ronald Wittek / EPA

Süddeutsche Zeitungin haastattelema äärioikeistotutkija Matthias Quent kuvaa (siirryt toiseen palveluun)Höckeä sanalla Prä-Faschist eli esifasisti. Nimityksen voi selventää vaikka fasismin polunraivaajaksi.

– He olivat ihmisiä, jotka avasivat tien kansallissosialismille, puhuivat turmiosta ja tuhosivat luottamuksen liberaalia demokratiaa kohtaan. Aivan kuten Höcke ja hänen puolueensa.

Tästä arviosta voi olla montaa mieltä, mutta Thüringenissä äänestäjille oli päivänselvää, että kärkiehdokas Höcke edustaa puolueen oikeaa äärilaitaa. Se ei kuitenkaan tee kaikista thüringeniläisistä AfD:n äänestäjistä radikaaliäärioikeistoa.

Puolue kerää kannatusta erityisesti niiltä, jotka kokevat jääneensä jalkoihin nyky-Saksassa muurin murtumisen jälkeen. AfD lupaa nimittäin Saksan nykydemokratian “korjaamista” ja puolueen nimen mukaisesta vaihtoehtoa Angela Merkelin Saksalle.

Aiemmin Itä-Saksaan kuuluneissa osavaltioissa on vielä 30 vuotta muurin murtumisen jälkeen paljon tunnetta toisen luokan kansalaisuudesta ja epävarmuutta tulevaisuudesta.

Kyselyn (siirryt toiseen palveluun)mukaan AfD:n äänestäjät kokivat toisen luokan kansalaisuutta muita enemmän. He myös kokivat muiden puolueiden kannattajia enemmän, ettei asioista saa puhua vapaasti, ja että DDR:n aikana valtio teki enemmän kansalaisten eteen kuin nyky-Saksan.

Syyskuussa niin ikään DDR:n kuuluneissa Brandenburgin ja Saksin osavaltioissa AfD sai myös noin neljänneksen äänistä samoista syistä. Ehkä tulos olisi ilman Höckeä ollut Thüringenissä vielä parempi. Ei ole täysin selvää, onko hän puolueen nousun moottori vai jarru.

Alun perin professorien perustamasta talouskritiikkipuolueesta on tulossa aiempaa äärioikeistolaisempi.

AfD-puolueen johtohahmo Alexander Gauland sanoi vaalien jälkeen, että Höcke edustaa puolueen “keskustaa” poliittisesti.

Arvio kertoo kristallinkirkkaasti ainakin sen, miten AfD on puolueena muuttunut. Alun perin professorien perustamasta talouskritiikkipuolueesta on tulossa aiempaa äärioikeistolaisempi ja vaalitulos vahvistanee entisestään Höcken hengenheimolaisten asemaa puolueen sisällä.