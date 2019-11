Naisia houkutellaan missikisoihin voimaannuttavalla koulutuksella – Mitä nykymissin työ on? Seurasimme Laura Lahtisen, 20, päivää

Lahtelainen Laura Lahtinen osallistui tänä syksynä Miss Suomi -kilpailun finaaliin. Kuukausi missimittelön jälkeen hän on työkeikalla uudessa ostoskeskuksessa Pasilassa. Lahtinen vetää päälleen punaisen collegepuseron, jonka selässä lukee Info.

Mall of Triplan kerrosoppaiden sosiaalitila on tyhjä myymälä, jonka ostoskeskuksen käytäville antavat ikkunat on peitetty.

– Vielä vähän huulipunaa, sanoo Lahtinen ja astelee pieneen vessaan, jonka lavuaarin yläpuolella on peili.

Taukotilassa on viisi kerrosopasta. Neljä nuorta naista ja yksi mies. Työhön kuuluu ostoskeskuksen käytävillä kiertely ja asiakkaiden opastaminen.

Nerokasta sitouttamista

Miss Suomi -kilpailun brändi julistaa, että nykymissi on kauniisti itsevarma. Kilpailijan tulee olla helposti lähestyttävä, lämminhenkinen ja edustava.

– Sieltä valmistuu juuri sellaisia ihmisiä, jotka osaavat edustaa itseään ja erilaisia yrityksiä.

Hetkinen! Valmistuu? Kilpailussa on kyse missikisasta, ei oppilaitoksesta.

Lahtisen mielestä kyse on nimenomaan koulutuksesta. Kaikki finalistit käyvät kilpailuorganisaation oman More than Beauty -akatemian, jonka markkinoidaan kohottavan itsetuntoa. Muotisana voimaantuminen on vahvasti esillä.

Käytännössä koulutus on Miss Suomi -finaalikiertue, jonka aikana naiset edustavat kilpailun yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa. Syyskuun aikana missikandidaatit vierailivat vaatekaupoissa ja esittäytyivät hotelleissa sekä ruotsinlaivalla. Esiintymisten välillä heille opetettiin puhumista ja kerrottiin kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Missit saivat lopuksi suorituksesta todistuksen. Missipolku sitouttaa taittavasti finalistit kilpailuorganisaatioon pitkäksi aikaa. Ainakin Laura Lahtiselle brändilähettiläänä toimiminen on yhä todella tärkeää.

Harri Mero (vas.), Emmi Näykki, Patricia Mesa, Laura Lahtinen ja Meiju Kahila neuvovat ihmisiä hissiin ja vessaan. Parin viikon työkomennus tuli Lahtiselle Helena Riihitupa Oy:n kautta. Johanna Talasterä / Yle

Rohkea hyppy missiputkeen

Pikkutyttönä Lahden Kytölässä Laura Lahtinen fanitti missejä. Tammikuussa 2012 hän oli 12 -vuotias ja istui kotinsa olohuoneessa lattialla mahdollisimman lähellä televisiota. Äiti ja isä istuivat sohvalla.

– Missien glamour oli minusta pikkutyttönä kuin sadusta. Etenkin iltapuvut olivat niin hienoja.

Kuvaruudulla kimalsi ruskeasilmäinen kaunotar kiiltävän sinisessä iltapuvussa. Helsinkiläinen Sara Chafak, 21, oli juuri saanut kutreilleen Miss Suomen timantein koristellun tiaran. Vaaleatukkaisten perintöprinsessöjen keskellä loistava Miss Suomi oli ruskeahiuksinen kaunortar.

Sara Chafakia sanottiin yllätysvoittajaksi, mutta hän oli Laura Lahtisen suosikki jo kilpailun karsintavaiheista asti. Lempimissin voitto ei ollut hänelle yllätys.

- Samastuin Sara Chafakiin, koska minullakin oli ruskeat hiukset. Sillä hetkellä en vielä silti ajatellut, että itsekin voisin joskus olla tuolla lavalla.

Laura Lahtinen valmistui keväällä 2018 matemaattisluonnontieteelliseltä linjalta Lahden lyseon lukiosta. Biologian opiskelu kiinnostaa, mutta hän päätti pitää välivuoden pohtiakseen mitä oikeasti elämältä haluaa.

Ajatus missikisoista oli lähtenyt itämään tammikuussa Lahtisen katsoessa Miss Universe -kilpailuja televisiosta.

– Tittelin voittanut Catriona Gray sanoi haluavansa voittaa siksi, että hänellä on sanottavaa. Tämä ajatus kolahti minulle.

Filippiinejä edustanut kaunotar puhui missikilpailuissa lasten oikeuksien puolesta. Lahtiselle tärkeä asia on luonto, joka on entistä pahemmin uhattuna ilmastonmuutoksen vuoksi.

Päätös lähteä keväällä mukaan Miss Suomeen alkoi itää sillä hetkellä. Ajatus herätti pientä jännityksen kutinaa. Lahtinen oli etukäteen ottanut selvää kilpailusta.

– Pian ajattelin, että minulla ei ole tässä mitään hävittävää ja lähetin hakemuksen.

Kahdeksan tunnin työpäivä on kiertelyä ostoskeskuksen käytävillä. Johanna Talasterä / Yle

Häntä kiehtoi se, että missiputkesta putkahtavia kaunottaria kutsutaan edustaviksi brändilähettiläiksi. Kauneusalalle töihin tähtäävä nuori nainen ajatteli, että kilpailu tuo kokemusta ja sitä kautta lisää mallin tai juontajan töitä.

Sähköposti Miss Suomen alkukarsintaan hyväksymisestä tuntui uskomattomalta. Ensin Lahtinen laittoi viestin parhaalle ystävälleen. "Katso, mitä on tapahtunut! Pääsin mukaan missikisoihin." Sen jälkeen tietoa piti hetki sulatella.

Vasta sitten hän paljasti asian vanhemmilleen. Vanhemmat tointuivat pian hämmästyksestä. He ovat aina tukeneet tytärtään tämän ratkaisuissa.

– Äiti ja iskä kysyivät tahdonko tätä todella. Kun sanoin haluavani, he totesivat, että selvä juttu.

Kilpailu eteni ja Lahtinen pääsi 50 missikandidaatin joukosta 20 parhaan joukkoon. Silloin heräsi tunne, että tähän täytyy panostaa nyt täysillä. Jännittävin hetki missimatkalla oli kun semifinalisteista valittiin loppukilpailijat.

Laura Lahtisen nimi sanottiin seitsemäntenä.

– Videolla näkyy kuinka sillä hetkellä kaikki minussa pysähtyy, suu loksahtaa auki ja kädet putoavat sivuille.

Miss Suomi 2019 finalistit, Laura Lahtinen on kuvassa toinen vasemmalta. Timo Korhonen / AOP

Joululauluja missibussissa

Missikiertueen parhaiden muistojen joukkoon kuuluu finalistien yhteinen matka Turkkiin. Lahtinen ei ole matkustellut kovin paljon, joten ulkomaille pääsy oli hauskaa. Alanyassa naiset esiintyivät upeissa vaatteissa.

– Jokainen sai loistaa kimaltavassa iltapuvussa ja kertoa miksi juuri minut pitäisi valita missiksi.

Pääasiassa karavaani kiersi Suomessa, isompien kaupunkien lisäksi missit piipahtivat esimerkiksi Vaasassa, Rantasalmella ja Vuokatissa.

Peruspäivä alkoi kahdeksan aikaan aamulla riippuen siitä, oliko ohjelmassa kuvauksia vai sponsoreiden tapaamisia.

- Laittauduimme äkkiä valmiiksi. Sitten pakkauduimme missibussiin, joka oli ihan täysi kymppi.

Linja-autossa sai kihartimiin virtaa ja puhelimet lataukseen. Misseillä oli sama kuljettaja koko kiertueen ajan. Tutusmisen jälkeen naisten oli helppo esittää toiveitaan kuskille.

Missibussissa meikattiin ja tehtiin kampauksia.

– Laitoin tytöille kiharoita, koska minulla pysyy puikko hyvin kädessä.

Kerrosoppaan työkeikan jälkeen odottaa myyjän pesti vaatekaupassa kotikaupungissa Lahdessa. Johanna Talasterä / Yle

Aikaa kulutettiin laulamalla joululauluja, vaikka meneillään oli syksyn hellejakso. Lähes kaikki tutut kappaleet ehdittiin kahlata läpi useampaan kertaan.

– Kaikki osasivat joululauluja, siksi valitsimme ne.

Tilausajon mikrofoni oli ahkerassa käytössä, kun kukin vuorollaan harjoitteli esiintymistä. Leikittiin matkaopasta ja kerrattiin omaa missipuhetta, jonka joutui pitämään lähes jokaisella vierailulla.

Pisin linja-autossa kerrallaan vietetty aika oli kuutisen tuntia. Silloin ajettiin Vuokattiin. Jokaisen kiertuepäivän päätteeksi oli illalliset yhteistyökumppaneiden seurassa. Kiertueen yhdessä vaiheessa päädyttiin usein yöksi kylpylään.

– Joka toinen ilta pysähdyimme johonkin ihanaan spa-hotelliin. Se oli yhtä kylpemistä.

Päivät olivat pitkiä, mutta innostuneen nuoren naisen mielestä kiertäminen ei tuntunut raskaalta.

Lahtisen mukaan kaikki tsemppasivat toisiaan. Kilpailuhenkeä toki oli, mutta hän koki sen enemmän kannustavana.

– Tunnelma oli, että hei jees, nyt kisataan! Jos joku uhkasi jäädä piiloon ryhmäkuvassa, hänet vedettiin iloisesti nauraen eturiviin.

Katseet eivät häiritse

Kauneuteen liitetty kaupallisuus on raadollista. Laura Lahtinen hyväksyy kaupallisen pintakiillon mutkattomasti osana työtä. Tulot kertyvät pienistä puroista ja työkomennukset ovat lyhyitä.

Laura Lahtisella on reipas asenne ja kova tahto paiskia töitä. Työnantajan mukaan muut kerrosoppaat ovat muutaman vuoden vanhempia. Johanna Talasterä / Yle

Työelämän silppuisuus ei vaivaa parikymppistä. Hän asuu kotona vanhempien luona Lahdessa, joten tauot työpätkien välissä eivät johda taloudelliseen ahdinkoon.

Hän odottaa missikisojen avaavan monia ovia, vaikka ei sijoittunut perintöprinsessojen joukkoon. Ainakin ovet Triplaan aukenivat osittain juuri siksi, että Lahtinen oli mukana kisaamassa valtakunnan kauneimman naisen tittelistä.

Juuri nyt uuden ostosparatiisin kolmas kerros on Laura Lahtisen valtakuntaa. Hän pujottelee käytävillä ihmisten joukossa kädessään tablettitietokone ja nippu esitteitä.

– Mistä löytyisi hyvä ruokaravintola, pohtii vanhempi rouva, joka on ystävänsä kanssa pysähtynyt kysymään neuvoa.

Lakattu etusormen kynsi liikkuu tottuneesti tabletin ruudulla, kun Lahtinen selaa ostoskeskuksen liikkeitä. Nopeasti hän suosittelee muutamaa paikkaa.

Rouvat kiittävät ja kävelevät eteenpäin. Kerrosopas jatkaa loputonta kierrostaan käytäviä kellertävällä hohteella valaisevien pyöreiden lamppujen alla.

– Hissit ja vessat ovat ihmisiltä useimmin hukassa.

Reipas ja välitön nuori nainen saa joskus ehdotuksia. Hänelle ei ole sanottu mitään todella törkeää, mutta on pyydetty puhelinnumeroa ja esitetty treffipyyntöjä. Kaunis kerrosopas torjuu ihailijat ystävällisen päättäväisesti.

– Sanon, että tällaiset asiat eivät kuulu työajalle.

Hän suhtautuu huomion kohteeksi joutumiseen luontevasti. Sekin kuuluu työhön.

Triplan käytävillä Lahtinen poseeraa tottuneesti television malliohjelmista tutuissa asennoissa aina huomatessaan toimittajan ottaneen hänet kameran tähtäimeen.

Viime aikoina hän on ollut mallina muun muassa Jyväskylässä häämessuilla. Päivät venyvät usein pitkiksi ja kunnon lounastaukoja ei ole. Missifinalistin keikkaraiderissa on yksi toive.

– Pyrin siihen, että saatavilla on paljon ruokaa. Tarvitsen reilusti syötävää pysyäkseni virkeänä.

Kiistaa bikineissa sipsuttelusta

Perinteiseksi missiksi melko lyhyt Laura Lahtinen on tyytyväinen, ettei missikisoissa ole enää pituus tai painorajoja. Hänen mielestään nykyajan mittelö on erilainen kilpailu kuin 1970 -luvulla – hyvässä mielessä. Kyse ei ole enää perinteisestä kauneuskisasta. Nyt etsitään edustavinta nuorta naista.

Imagopesusta huolimatta osa ihmisistä pitää Miss Suomi -kisoja vanhanaikaisina. Ennen television pääkanavilla pyörinyt missikisa nähdään nyt AlfaTV:llä Tangomarkkinoiden kanssa. Jotkut kutsuvat missimittelöä naureskellen jääkiekkoilijalle morsian -ohjelmaksi.

Missifinalistit saivat urakastaan todistuksen. Laura Lahtinen

Entä mitä tekemistä lavalla bikineissä tepastelulla on naisen itsetunnon kohottamisen kanssa?

Yhdysvaltain johtavan kauneuskilpailun Miss USA:n kanssa taistelevan Miss Amerikka -kilpailun järjestäjät luopuivat viime vuonna uimapukukierroksesta (siirryt toiseen palveluun). Tilalle otettiin keskustelutuokio tuomareiden kanssa. Se kieltämättä sopii ajatukseen, että Me too -ajan kauneuskilpailussa etsitään edustavaa nuorta naista, työntekijää pr -alalle.

Bikinivartaloiden esittelystä luovuttiin myös meillä Suomessa, kun kisoja alettiin markkinoida edustavuuskilpailuna. Tänä syksynä uimapukukierros palautettiin Miss Suomi -finaalin suoraan televisiolähetykseen.

Bikineissä posaaraaminen on Lahtiselle yhtä luontevaa kuin farkuissa ja t -paidassa.

– Kansallispuku tai bikinit, me missit rokkaamme ne molemmat yhtä lailla.

Hän uskoo vankasti, että kriittisyys alkaa karista kun More than Beauty -akatemiasta valmistuu lisää edustavia kauneuden lähettiläitä.

– Missit ovat sekä kauniita että fiksuja. Siksi missikisat ovat myös tätä päivää.

Oma perhe ja lähimmät ystävät eivät kyseenalaistaneet nuoren naisen päätöstä lähteä missikisoihin. Lahtinen ei ole joutunut kuuntelemaan ilkeitä lohkaisuja. Hän ei välitä siitä, jos ventovieras ihminen naureskelee missimittelöön lähtemiselle hänen selkänsä takana.

Kuplivan iloisesta parikymppisestä hehkuu lähes viaton positiivisuus ja innostus. Elämä ei ole näyttänyt raadollista puoltaan. Hän osaa myös viisaasti suojella itseään ja ensi töikseen poisti älypuhelimestaan Jodelin.

Miss Suomi -kilpailun järjestäjät neuvoivat kokelaita heti taipaleen alussa jättämään lehtijuttujen kommenttipalstat rauhaan.

– En koskaan lue itseäni koskevia somekommentteja tai nettikeskusteluja.

Useiden muiden kauniiden ihmisten tapaan Lahtinen korostaa hyvän ulkonäön olevan hänelle sisäistä hyvää olo ja hehkua.

– Kauneus ei ole kiharoita ja kimaltavaa luomiväriä.

Laura Lahtisen mielestä kauneus on sitä, että hyväksyt itsesi. Johanna Talasterä / Yle

Kuplivan iloinen kaksikymppinen

Kruunajaishetki Miss Suomi -finaalin lopussa meni silmänräpäyksessä. Suoran televisiolähetyksen jännitys ja vauhdikkuus vei mukanaan. Yhtäkkiä kaikki oli ohi. Miss Suomeksi 2019 valittiin tamperelainen Anni Harjunpää, 23. Lahtista ei palkittu, mutta ilo toisten puolesta meni oman pettymyksen yli.

– Siinä he yhtäkkiä hymyilivät tiarat päässään. Olin tutustunut kaikkiin tyttöihin hyvin matkan aikana ja minulle tuli tunne, että juuri nämä naiset ovat ansainneet kruununsa.

Laura Lahtinen puhuu paljon siitä kuinka hyvät teot tuottavat lisää hyvää maailmaan.

– Hyvien tekojan avulla nallekarkit voivat jakautua paljon tasaisemmin ihmisten välillä.

Hän sanoo inspiroituvansa muista ihmisistä. Hän on jopa niin myönteinen, että osa puheesta kuulostaa opetellulta sanahelinältä. Voiko hän todella rehellisesti olla näin valoisa ihminen?

– Kyllä tämä on minua. Minä olen tällainen, nauraa Lahtinen.

Hiukan vakavoituen hän myöntää, että tähän asti elämässä on käynyt todella hyvä tuuri. Isoja vastoinkäymisiä ei ole ollut.

Herttaisuuden alla on määrätietoisuutta. Lahtinen ei aio rakentaa koko elämäänsä ulkonäön varaan. Tavoitteena on lähteä jossain vaiheessa opiskelemaan. Mutta ensin hän aikoo ottaa ilon irti missikisojen jälkimainingeista.

Haaveena on joskus tulevaisuudessa yhdistää kauneusalan töihin oma kiinnostus biologiaan ja rakkaus luontoon.

– Haluaisin olla mukana kehittämässä ekologista luonnonkosmetiikkaa.

Ehkä Triplan käytävillä ihmisiä nyt opastaa tuleva luonnontieteilijä. Kaunis tutkija, joka mullistaa meikkibisneksen.