Ranskassa kaksi haavoittui ampumisessa moskeijan läheisyydessä – epäilty ampuja pidätetty

Epäilty ampuja on poliisin mukaan yli 80-vuotias mies.

Ranskassa kaksi ihmistä on haavoittunut Bayonnen kaupungissa lähellä moskeijaa sattuneessa ampumisessa, kertoo paikallinen media. Uutistoimistojen mukaan epäilty 84-vuotias ampuja on pidätetty. Poliisin mukaan miehellä on kytköksiä äärioikeistoon.

Poliisin mukaan ampuja avasi tulen kahta miestä kohti sen jälkeen kun he yllättivät hänet moskeijan polttoyrityksestä. Poliisin mukaan 74- ja 78-vuotiaat miehet haavoittuivat vakavasti.

Ampuminen sattui vain tunteja sen jälkeen kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron kehotti maan muslimiyhteisöä vastustamaan "separatismia". Lokakuun alussa neljä ihmistä puukotettiin kuoliaaksi Pariisin pääpoliisiasemalla. Poliiseja puukottanut mies oli ollut yhteyksissä radikaaleihin islamisteihin.

Moskeijoita vastaan on hyökätty toistuvasti Ranskassa. Kesäkuussa Brestissä maan lounaisosassa ammuttiin imaamia, mutta poliisin mukaan kyseessä ei ollut terroriteko. Maaliskuussa moskeijaa rakentamassa olleet työläiset löysivät sian pään ja eläimen verta työmaalta Bergeracista.

Vuonna 2015 satiirilehti Charlie Hebdoon tehdyn terrori-iskun jälkeen kymmeniä moskeijoita yritettiin vahingoittaa muun muassa palopommeilla ja kranaateilla. Terrori-iskussa kuoli 12 ihmistä.

Uutistoimistolähteiden mukaan Bayonnen kaupungissa moskeija-ampumisesta epäilty mies on ollut Marine Le Penin oikeistopopulistisen Kansallisen liittouman ehdokkaana vuonna 2015.

Lähteet: AFP, Reuters, STT