Euran perusturvalautakunta sai potkut – suurin osa jäsenistä sai silti jatkopestin

Euran kunnanvaltuusto erotti odotetusti kokouksessaan maanantaina luottamuksensa menettäneen perusturvalautakunnan.

Ongelmat tulivat julkisuuteen kesän alussa Euran valtuustoryhmien yhteisessä aloitteessa.

Euran kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen ( sd. ) korosti kriisin alkuvaiheessa toimintakykyisen lautakunnan tärkeyttä, koska perusturva vie noin 60 prosenttia kunnan budjetista.

Sisäistä eripuraa, kitkaa yhteistyössä

Tämän jälkeen Euraan valittiin tilapäinen valiokunta Pertti Suden ( sd. ) johdolla selvittämään tulehtunutta tilannetta.

Valiokunta päätyi esittämään lautakunnan erottamista.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti erottamisen, jota valiokunta perusteli näin:

"Perusturvalautakunta on menettänyt valtuuston luottamuksen johtuen lautakunnan sisäisistä konflikteista, lautakunnan johtamisongelmista sekä lautakunnan jäsenten ja viranhaltijoiden välisistä konflikteista ja lautakunnan jäsenten puuttumisesta operatiiviseen toimintaan lautakunnan jäsenelle epäsopivalla tavalla."

Uudeksi puheenjohtajaksi Ari Reunanen

Valtuusto valitsi heti uuden perusturvalautakunnan. Sen puheenjohtajaksi valittiin Ari Reunanen ( sd. ). Hän pyytää tämän vuoksi eroa sivistyslautakunnan johdosta.

Suuri osa erotetun perusturvalautakunnan jäsenistä valittiin uuteen lautakuntaan.

Varapuheenjohtajana jatkaa Juha Kallio (kesk.) sekä jäseninä Kirsti Arvola (sd.), Terhi Salonen (sd.), Juhani Vihervuori (kesk.) ja Ari Saarenmaa (kok.). Uusina jäseninä lautakuntaan valittiin Timo Nurminen (sd.), Kaija Lammila (kesk.) ja Mia Hanhinen (vas.).

Erotetusta lautakunnasta jäivät ilman jatkopestiä lautakuntaa johtanut Hannu Paavilainen (sd. ) sekä jäsenet Hannu Mattila ( sd. ), Maija Uusitalo ( kesk. ) ja Eija Kuusisto ( vas. ).

"Meitä on heitelty kuin heinäsäkkejä sontareessä"

Erotetun lautakunnan jäsen Hannu Mattila arvioi viime viikolla, että lautakunta joutui epäsuosioon muun muassa sen takia, että se puuttui muutamiin asioihin vanhustenhuollon puolella.

– Esille on tullut asioita, joita virkamiehet eivät olisi halunneet esille päästää. Tästä tämä ristiriita on kenties syntynyt. Meitä lautakunnan aktiivijäseniä, jotka olemme kuntalaisten etuja ajaneet, on heitelty kuin heinäsäkkejä sontareessä, hän totesi.