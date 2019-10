Herätys: Haku ammattikorkeakouluihin mullistuu, hoivayhtiöt huonomaineisimpia yrityksiä, kilpailutus sotki koulukuvausten hinnat

Haku ammattikorkeakouluihin muuttuu täysin

Ammattikorkeakouluihin haetaan nyt ensimmäistä kertaa valtakunnallisella, yhteisellä valintakokeella. Esimerkiksi sairaanhoitajaksi ja insinööriksi voi hakea samalla valintakokeella. Koe on digitaalinen, ja hakijat tekevät sen omalla kannettavalla tietokoneella. Ammattikorkeakoulujen valintakokeet järjestetään tällä viikolla eri puolilla Suomea.

Ryvettynyt kuva näkyy nopeasti huonomaineisten yritysten listalla

Veronkiertosotkuissa esillä ollut Danske Bank. Valda Kalnina / EPA

Median ryöpytykseen ja huonoon valoon joutuneita yrityksiä on päätynyt mainetutkimuksen huonomaineisimpien yritysten listalle. Listan häntäpäästä löytyvät kaivosyhtiö Terrafamen lisäksi muun muassa hoitoskandaalissa ryvettynyt Esperi Care, veronkiertosotkuissa esillä ollut Danske Bank ja kyseenalaisesta hyväksikäytöstä syytetty Facebook. Myös Posti ja sähköverkkoyhtiö Caruna ovat listalla. Hyvien joukkoon pääseviä yrityksiä yhdistää omistajuus. Niistä moni on perheyritys.

Koulu- ja päiväkotikuvien kilpailutus sai aikaan hurjat hintaerot Helsingissä

Kuvaverkon toimitusjohtajan mukaan melkein jokainen perhe ostaa luokkakuvan. Kaj Rehnman / Yle

Helsingin kaupungissa kilpailutettiin koulujen ja päiväkotien kuvaukset. Kilpailutus sai aikaan erikoisen tilanteen. Helsinkiläisissä kouluissa ja päiväkodeissa maksetaan nyt hyvin erilaisia hintoja täysin samasta kuvapaketista. Perheiden maksama hinta riippuu täysin siitä, millä alueella he sattuvat asumaan. Erikoista on myös se, että useissa tapauksissa varakkailla alueilla hinnat ovat alhaisimmat. Yle selvitti, mikä kilpailutuksessa meni mönkään.

Ennenaikaisten vaalien läpimeno on nyt lähellä Britanniassa

Britannian pääministeri Boris Johnson maanantaina parlamentin istunnossa. UK Parliament / EPA

Britanniassa pääministeri Boris Johnson toivoo parlamentin myöhemmin tänään päättävän ennenaikaisista parlamenttivaaleista, jotka avaisivat brexit-umpisolmun. Eilen yritys sopia ennenaikaisista vaaleista epäonnistui. Britannian EU-eroa on nyt lykätty ensi vuoden tammikuun loppuun. Mikäli Johnsonin vaalisuunnitelma hyväksytään, Britanniassa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit 12. joulukuuta. Jos Johnsonin konservatiivit saisivat enemmistön parlamenttiin, EU-erosopimus voitaisiin hyväksyä ilman muutosvaatimuksia, kirjoittaa toimittaja Pasi Myöhänen Lontoosta.

Poutaista mutta viileää lähes koko maassa

Kerttu Kotakorpi / Yle

Sää on suurelta osin poutaista. Lähinnä läntisillä merialueilla ja idässä tulee paikoin lumikuuroja. Öisin on pakkasta kautta maan, ja päivisinkin lämpötila on etelää lukuun ottamatta nollan tienoilla tai pakkasella.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.