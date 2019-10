Kekripukki ilmestyi savolaiselle pellolle ja odottaa nyt polttamista

Kekripukki on osa vanhaa perinteistä sadonkorjuujuhlaa.

Ilmestys on melkoinen. Keskellä pohjoissavolaista peltoa kököttää iso, oljista tehty pukki, sarvineen ja partoineen. Kyseessä on kekripukki, jonka säkäkorkeus on lähes neljä metriä.

Pukkia on rakennettu Tervon Haapamäen kylän pellolle talkoilla jo parin viikon ajan. Ajatuksena on herättää henkiin vanhaa kekriperinnettä, mutta uudella tavalla.

Riitta Raatikaisen mukaan kyläläisten tarkoituksena on tehdä asioita yhdessä, nyt myös perinteen vaalimisen merkeissä.

– Me haluamme tällä pukilla nostaa esille vanhaa ja hienoa kekri- ja köyriperinnettä, vuoden jakoaikaa, jolloin satokausi päättyy ja syksy muuttuu talveksi.

Riitta Raatikaisen mukaan olkipukin avulla tuodaan esille vanhaa suomalaista kekriperinnettä. Toni Pitkänen / Yle

Vastaisku Halloweenille?

Kekriä on perinteisesti vietetty suomalaisella maaseudulla sadonkorjuun juhlana, mutta viime vuosina sen tilalle on tullut amerikkalaisperäinen Halloween.

Tervossa Halloweenia ei vastusteta, mutta omasta, sukupolvelta toiselle kulkeutuneesta perinteestä halutaan pitää kiinni.

– Se on meille edelleen arvokasta perinnettä. Me haluamme, että meidän lapsemme oppivat tuntemaan sen, Raatikainen muotoilee.

Tervon kekripukin säkäkorkeus on runsaat kolme metriä. Toni Pitkänen / Yle

Tervon ensimmäinen kekripukki pystytettiin vuosi sitten, joten nyt kyseessä on jo alkava perinne. Raatikaisen mukaan pukkeja rakennetaan niin kauan kuin se tuntuu hyvältä ja intoa riittää.

– Emme haluta sitoutua pukkiperinteeseen ikuisesti, mutta toivotaan, että niin kauan kuin pukki elää, se toisi valoa ja iloa ja lämpöä ympärilleen.

"Puolessa tunnissa ohitse"

Kekripukin rakentamisella on Kajaanissa jo parinkymmenen vuoden perinne. Ilmiö on levinnyt sieltä muutama vuosi sitten myös Ouluun, ja nyt vuorossa on Tervo.

Pyhäinpäivän aattona kekripukille käy Tervossa samoin kuin kaikille muillekin kekripukeille: se poltetaan.

Tervolaisen talkooporukan joukossa on eläkkeellä oleva palomies Seppo Matilainen, jota omin käsin rakennetun pukin polttaminen hieman pohdituttaa.

– Tuntuu joskus ihan hullulle, että me teemme tätä viikon, kaksi, ja sitten se on puolessa tunnissa ohitse, hän virnistää.

Matilaisen mukaan säästä riippuu, kuinka nopeasti pukki lopulta palaa. Jos tuulee, se voi palaa hyvinkin nopeasti, mutta jos ei tuule, palo hidastuu ja muuttuu kytöpaloksi.

Eläkkeellä oleva palomies Seppo Matilainen saattaa päästä sytyttämään pukin palamaan pyhäinpäivän aattona. Toni Pitkänen / Yle

Ei nauloja eikä rautalankaa

Pukin olkien alla on hirsistä tehty kehikko, jonka on suunnitellut hirsiä jo kymmenkunta vuotta veistänyt Jukka Korhonen.

Hänen mukaansa polttaminen on otettu jo alun perin huomioon. Pukin rakentamisessa ei ole käytetty lainkaan rautalankaa eikä nauloja, vaan runko on koottu tappiliitoksilla.

– Kun se palaa tähän pellolle, niin ei tarvitse ruveta etsimään nauloja tuhkan seasta, että eivät olisi traktorin renkaissa, hän selittää.

Jukka Korhonen on suunnitellut kekripukin rungon siten, että se pysyy koossa ilman rautalankaa ja nauloja. Toni Pitkänen / Yle

Olkipukin rakentaminen on perinteenä myös Ruotsin Gävlessä, jossa pukki on lähes yhtä perinteisesti tuikattu tuleen ilkivaltaisesti.

Tervossa pukin palaminen ennen aikojaan ei talkooväkeä pelota.

– Ei pelota. Tervo on hyvien ihmisten kylä, vakuuttaa Riitta Raatikainen.

Kyläläiset kokoontuvat pyhäinpäivän aattoiltana kekrikekkereihin, joissa kekriperinteisen mukaisesti syödään ja juodaan. Ei kuitenkaan lammasta, kuten satoja vuosia sitten, vaan lähilihaa sämpylän välissä. Juomaksi puolestaan kelpaa puolukkamehu.

