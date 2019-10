Lontoon kerrostalopalon tutkinta: Ihmishenkiä olisi todennäköisesti säästynyt, jos palokunta olisi toiminut toisin

Lontoon pelastuslaitos oli huonosti valmistautunut Grenfell Towerin kaltaiseen tulipaloon, ja palopäällystö reagoi hitaasti tulipalon aikana. On todennäköistä, että nämä virheet maksoivat ihmishenkiä, jotka olisi muuten voitu pelastaa. Näin todetaan suurpalosta tehdyssä tutkintaraportissa, joka on vuodettu lukuisille brittimedioille kuten The Telegraphille (siirryt toiseen palveluun) ja The Guardianille (siirryt toiseen palveluun).

Mediat kertovat raportin sisällöstä yhdenmukaisesti. Noin tuhannen sivun pituinen raportti on määrä julkaista huomenna keskiviikkona, mutta uhrien omaiset ja palosta selvinneet ovat saaneet tutustua siihen jo maanantaina.

Pohjois-Kensingtonissa sijaitsevassa Grenfell Towerin tornitalossa syttyi tulipalo aamuyöllä 14. kesäkuuta 2017, ja erittäin nopeasti levinneessä palossa kuoli yhteensä 72 ihmistä. Palo on suurin Lontoossa tapahtunut onnettomuus toisen maailmansodan jälkeen.

Alkoi jääkaappipakastimesta

Palo alkoi neljännen kerroksen asunnosta, jääkaappipakastimen sähköviasta. Raportissa tämän asunnon asukas todetaan syyttömäksi paloon.

Tutkintaa johtanut Sir Martin Moore-Bick toteaa The Telegraphin mukaan raportissa, että palon tarkka alkusyy ei edes ole niin tärkeä kuin sen selvittäminen, miten tavallisen keittiökoneen viasta saattoi aiheutua niin katastrofaalisia seurauksia.

Raportin mukaan keittiöpalo levisi pvc-ikkunankarmin kautta ulkoseinän päällystelevyjen ja lämpöeristeiden väliin, The Telegraph kirjoittaa.

Grenfell Tower oli vastikään päällystetty alumiinikomposiittilevyillä, joiden sisällä oli syttymisherkkää muovia. Tutkintaraportin mukaan juuri nämä päällystelevyt olivat suurin syy siihen, miksi palo levisi niin nopeasti ja niin tuhoisin seurauksin. Myös lämpöeristeet olivat palavaa materiaalia.

Moore-Bickin mukaan todistusaineisto osoittaa vakuuttavalla tavalla, että rakennuksen ulkoseinät eivät olleet paloturvallisuusmääräysten mukaisia.

Joukko palosta selviytyneitä ja kuolleiden omaisia on haastanut seinäpäällysteen valmistajan Arconicin Yhdysvalloissa oikeuteen, samoin kuin jääkaappivalmistaja Whirlpoolin sekä lämpöeristeet tuottaneen Celotexin.

Grenfell Towerissa palo-osastoinnin piti estää se, että tulipalo pääsisi leviämään asunnosta, jossa se on syttynyt. Tutkintaraportin mukaan osastointi oli nopeasti mennyttä: kuumuus rikkoi asuntojen ikkunoita eivätkä palo-ovet pystyneet pidättämään savua. Will Oliver / EPA

Palokunta ei ollut valmistautunut

Moore-Bick kiittää raportissa Grenfell Towerissa työskennelleiden palopelastajien rohkeutta ja omistautumista tehtävilleen. Heidän esimiehensä sen sijaan saavat jyrkkäsanaista kritiikkiä.

Pelastuslaitoksen ennakkovalmistautuminen oli ollut riittämätöntä, vaikka vastaavantyyppisiä tornitalopaloja oli aiemmin tapahtunut ulkomailla ja mahdollisuus olisi pitänyt huomioida.

Syttymisherkkään seinäpäällysteeseen ei ollut varauduttu. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, että paikalle hälytetyillä palopelastajilla ei ollut koulutusta siihen, miten tilanteessa kannattaa toimia. Varasuunnitelmaa Grenfell Towerin evakuointia varten ei ollut.

Evakuointi olisi pitänyt määrätä aiemmin

Moore-Bickin arvio palopäällystön toiminnasta palon ensi tuntien aikana on erityisen musertava.

– Kun oli selvää, että palo ei ollut hallinnassa ja palo-osastointi oli epäonnistunut, olisi pitänyt päättää tornitalon evakuoinnista, kun se vielä oli mahdollista, hän kirjoittaa raportissa The Telegraphin mukaan.

– Päätös olisi voitu tehdä ja se olisi pitänyt tehdä kello 1.30–1.50, ja se olisi todennäköisesti tarkoittanut pienempää kuolonuhrien määrää.

Hätäkeskus sai ensimmäisen ilmoituksen palosta kello 0.54. Evakuointikäsky annettiin vasta kello 2.47. Siihen saakka hätänumeroon soittaneita asukkaita kehotettiin pysymään asunnoissaan, mikä onkin normaalitilanteessa oikea tapa toimia kerrostalopalossa.

Grenfell Towerin palossa viranomaisten olisi kuitenkin pitänyt ymmärtää jo aiemmin, että palo leviää hallitsemattomasti seinäpäällysteen lietsomana.

Suurin osa kuolleista asui tornitalon ylimmissä kerroksissa, joista he eivät enää päässeet pois palon levittyä.

The Telegraph / Kensington & Chelsea TMO, Harri Vähäkangas / Yle

Palopäällikölle erityishaukut

Lontoon palopäällikköä Dany Cottonia arvostellaan raportissa "huomattavasta ymmärtämättömyydestä". Cotton oli sanonut syksyn 2018 kuulemisessa, että hän ei muuttaisi mitään siinä, miten palolaitos toimi Grenfellin paloyönä.

Hän oli myös verrannut Grenfellin tapaisen palon todennäköisyyttä siihen, että avaruusalus laskeutuisi Lontooseen tarkoittaen, että katastrofiin ei olisi voinut valmistautua.

Lontoon pelastuslaitoksen insinöörit olivat kuitenkin valmistelleet paloa edeltävänä syksynä esityksen, jossa oli käyty läpi muualla maailmassa tapahtuneita tornitalopaloja, joissa päällyste oli syttynyt.

Raportin mukaan Cottonin asenne merkitsee riskiä siitä, että Lontoon pelastuslaitos ei kenties ota Grenfellin palosta opikseen.

Palon jälkeen Englannissa selvitettiin laajasti tornitalojen paloturvallisuutta ja havaittiin, että samaa herkästi palavaa seinäpäällystettä oli käytetty Grenfell Towerin lisäksi 400 muussakin talossa.

Moore-Bickin johtaman tutkinnan toisessa osassa on tarkoitus keskittyä Grenfell Towerin julkisivuremonttiin, josta syttymisherkät materiaalit olivat peräisin. Sen odotetaan valmistuvan ensi vuonna.