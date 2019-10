Juna lentoasemalta Helsinkiin on pian nykyistä halvempi – Kuten myös muut pidemmät matkat HSL-alueella: katso uudet lippujen hinnat täältä

HSL:n hallitus päätti tiistaina tulevan vuoden matkalippujen hinnoista. Tällä kertaa korotuksia ei ole luvassa, vaan matkustaminen muuttuu entistä edullisemmaksi erityisesti pitkämatkalaisilla.

Alennuksia tehtiin nimittäin varsinkin kolmen ja neljän vyöhykkeen lippuihin. Esimerkiksi matka Helsingin keskustasta C-vyöhykkeellä sijaitsevalle lentoasemalle maksaa vuodenvaihteen jälkeen 50 senttiä nykyistä vähemmän.

Muutoksen tarkoituksena on edistää joukkoliikenteen houkuttelevuutta heikoimman palvelutason alueilla, kertoo osastonjohtaja Mari Flink HSL:ltä.

– Hintataso pidemmissä matkoissa on nyt selvästi korkeampi kuin kahden vyöhykkeen matkoissa. Kun katsoo, mikä on ollut taloudellinen maksukyvykkyys näissä kehyskunnissa, niin hintataso on ollut vähän liian korkea, Flink toteaa.

Alennettujen hintojen arvioidaan vähentävän lipputuloja 6,9 miljoonaa euroa. Tästä huolimatta kokonaispotti jää useita miljoonia korkeammaksi kuin alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa keväällä arvioitiin.

Vyöhykeuudistuksen yhteydessä porua herätti se, että edullinen raitovaunulippu poistui valikoimasta ja halvimman kertalipun hinta nousi 2,8 euroon. Lyhyisiin matkoihin Flink ei kuitenkaan lupaa ainakaan pikaista alennusta.

– En uskalla luvata, että niitä hintoja voitaisiin laskea. Meillä edelleenkin hintaero kahden vyöhykkeen ja pidempien matkojen välillä on korkea, hän sanoo.

Kertaliput

Matkustusalue Nykyinen hinta Hinta 1.1.2020 alkaen AB 2,80 2,80 BC 2,80 2,80 ABC 4,60 4,10 BCD 5,40 4,10 CD 4,20 3,20 D 2,80 2,80 ABCD 6,40 5,70

Kausiliput

Matkustusalue Nykyinen hinta Hinta 1.1.2020 alkaen AB 59,70 59,70 BC 59,70 59,70 ABC 107,50 96,70 BCD 115,80 96,70 CD 98,00 77,60 D 59,70 59,70 ABCD 156,40 139,70

Kaikki uudet lippujen hinnat voit tarkastaa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Aiemmin kuntarajoja noudattaneet lippualueet korvattiin uusilla vyöhykkeillä. HSL

Tarkastusmaksu nousisi ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen

HSL:n hallitus esittää myös tarkastusmaksun korotusta nykyisestä 80 eurosta 100 euroon. Lopullisen päätöksen asiasta tekee liikenne- ja viestintäministeriö.

Maksu on pysynyt ennallaan vuodesta 2007.

Tarkastusmaksun korottamisen tekee mahdolliseksi halvimman linja-autoliikenteessä käytössä olevan kertalipun hinnankorotus vyöhykeuudistuksen yhteydessä. Sanktio liputta matkustamisesta saa nimittäin lain mukaan olla korkeintaan 40 kertaa niin suuri, kuin tuo halvin kertalippu.

HSL:n hallituksen mukaan maksu olisi korotettunakin kohtuullinen verrattuna muihin pohjoismaisiin pääkaupunkiseutuihin.

