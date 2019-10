"Kysymys oli henkisestä nujertamisesta" – entinen Yle-pomo kertoi oikeudessa hetkestä, jolloin MV-lehden vihakampanja "nousi uudelle tasolle"

Helsingin hovioikeus jatkoi tiistaina MV-lehden ympärille kytkeytyvän rikosjutun käsittelyä todistajien kuulemisella.

Ylen entinen vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen palasi puheenvuorossaan vuosiin, jolloin häirintäkampanja toimittaja Jessikka Aroa kohtaan alkoi.

Aro alkoi raportoida Venäjän informaatiovaikuttamisesta vuosina 2014–2015. Yksi näkyvimmistä artikkeleista oli niin sanottua Pietarin trollitehdasta koskeva paljastusjuttu.

Jääskeläisen mukaan vaikuttaminen Aroa kohtaan alkoi kuitenkin jo aikaisemmasta artikkelista, jossa Yle pyysi ihmisiltä havaintoja informaatiovaikuttamisesta netissä. Paine kasvoi sitä mukaa kun aiheen käsittely eteni.

Toimittajasta julkaistiin juttuja venäjänkielisissä medioissa ja hän sai yöllisiä puhelinsoittoja, joista yhdessä kuului vain konekiväärin ammuntaa.

Erityisesti Jääskeläinen muistaa hetken, kun MV-lehti oli julkistanut Aron yli kymmenen vuotta vanhan huumetuomion.

Jääskeläisen mielestä kävi täysin selväksi, että jutun tarkoitus oli vaikuttaa Aroon leimaamalla hänet huumeidenkäyttäjäksi ja kyseenalaistaa hänen ja Ylen uskottavuus asiassa.

– Todettiin, että häirintäkampanja on nyt siirtynyt seuraavalle tasolle. Yritin rauhoittaa Aroa ja keskustelun päätteeksi totesin, että tämäkin täytyy vain kestää, Jääskeläinen muisteli oikeudessa.

“Ei voinut ymmärtää, miten tälle ei voi saada loppua”

Jessikka Aron sisko kertoi oikeudessa vedonneensa MV-lehden lukijoihin avoimella kirjeellä, joka julkaistiin huumetuomiojutun kommenttipalstalla.

Lopputulos oli, että hänestäkin julkaistiin juttu sivustolla. Hänen joutumisensa häirintäkampanjaan mukaan aiheutti suurta surua Jessikalle.

– Uhkauksia tuli ovista ja ikkunoista. Jessikka ei voinut ymmärtää, miten tälle ei voi saada loppua ja miten hänen kaikki aikansa menee rikosilmoitusten tekemiseen, sisko kertoi.

Jääskeläisen tulkinnan mukaan häirintä yltyi entisestään, kun Jessikka Aro ei antanut sille periksi. Joskus ryöpytyksen kohteeksi joutunut päätyy pienemmän pahan tielle ja alkaa vältellä kiistanalaista aihetta. Tämä on myös vastapuolen tarkoitus.

– Minusta tässä on ollut kyse yksiselitteisesti kyse Jessikka Aron henkisestä nujertamisesta ja pyrkimyksestä vaikuttaa laajemminkin journalisteihin antamalla opetus siitä, että jos käyttäytyy niin kuin hän käyttäytyy, joutuu tällaisen kampanjan kohteeksi.

Jääskeläinen arvioi, että Ylellä eriasteisten häirintäkampanjoiden kohteeksi joutui hänen päätoimittajuutensa aikana 6–12 toimittajaa. Aron tapaus on Jääskeläisen mukaan näistä selkeästi pahin.

– Hän on ollut aivan äärirajoilla. En sanoisi, että hän on romahtanut, mutta kyllä hän erittäin kovilla on ollut. Pidän henkilökohtaisesti suorastaan ihmeenä, että hän on niinkin hyvässä kunnossa kuin on.

“Täälläkin tilassa on ihmisiä, jotka pilkkaavat tuskaa”

Jääskeläinen oli Ylen vastaava päätoimittajana aikana, jolloin Aroon kohdistuva häirintäkampanja alkoi. Nykyään Jääskeläinen ei ole Ylen palveluksessa, vaan hänellä on oma media-alan konsultointiin liittyvä yrityksensä.

Jessikka Aron siskon mukaan heihin kohdistuva häiriköinti on jatkunut aina hovioikeuden käsittelyyn saakka.

– Täälläkin tilassa on ihmisiä, jotka pilkkaavat tuskaa, jota olemme joutuneet käymään läpi. He saavat iloa tuskasta, sisko sanoi ja viittasi oikeudenkäyntiä seuranneisiin MV-lehden tukijoihin.

Oikeudessa nousi puheeksi myös viikonloppuna Helsingin kirjamessuilla tapahtunut välikohtaus. Reformi-studion toimittajat poistettiin paikalta, kun he olivat lähettäneet suoraa YouTube-lähetystä uutta kirjaansa markkinoineesta Jessikka Arosta.

Ilja Janitskinin asianajaja tahtoi tietää, onko välikohtaus yhteydessä oikeudessa nyt käsiteltäviin tapahtumiin. Aron siskon mukaan asiat ovat suoraa jatkumoa keskenään.

– Viesti on edelleen täysin sama. Siellä mustamaalataan, häväistään, häiriköidään ja käytetään täysin samaa kieltä ja tismalleen samanlaisia valheita, Aron sisko kertoi.

Panu Huuhtanen Reformi-studiosta kiistää häirinnän ja mustamaalauksen. Hänen mukaansa kirjamessujen tapahtumista on tehty ilmoitus poliisille.

Tästä jutussa on kyse

Hovioikeuden käsittelyssä on kyse laajasta ja poikkeuksellisesta rikosjutusta, jonka avainhenkilöitä ovat MV-lehden perustaja Ilja Janitskin ja dosentti Johan Bäckman.

Janitskin tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen muun muassa törkeästä kunnianloukkauksesta. Bäckman sai puolestaan yhden vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen.

Lisäksi MV-lehdessä toiminut nainen tuomittiin kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Kaikki tuomitut hakevat hovioikeudesta muutosta tuomioihinsa ja vahingonkorvauksiin, jotka heidät velvoitettiin maksamaan.

Oikeusjutussa asianomistajan asemassa oleva Jessikka Aro on Ylen toimittaja. Yle ei kuitenkaan ole yhtiönä jutun osapuoli.

Tapausta on käsitelty käräjäoikeudessa ja nyt hovioikeudessa pitkään, ja aikataulut ovat venyneet. Loppulausunnot annetaan aikaisintaan perjantaina.

Juttua täydennetty 29.10.2019 kello 17.35, lisätty Reformi-studion kommentti.

