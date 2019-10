JHL:n ja Turun Arkean väliset neuvottelut poikki – lakkoon valmistautuminen alkaa uudelleen

JHL:n mukaan liitto ei voi suostua ehtoihin, joita Arkea on neuvotteluissa esittänyt.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL valmistautuu ratkomaan Turun kaupungin omistaman Arkean kanssa syntynyttä kiistaa lakolla. Liiton hallitus kokoontuu keskiviikkona iltapäivällä, jolloin kerrotaan tarkemmin jatkotoimista.

JHL ja Arkea ovat neuvotelleet työehdoista 15. lokakuuta alkaen, mutta keskustelut eivät ole edenneet. JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kertoo, että neuvottelut menivät poikki tiistaina. Hänen mukaansa JHL ei voi suostua ehtoihin, joita Arkea on neuvotteluissa esittänyt. JHL kritisoi voimakkaasti myös Arkean tapaa salata päätöstensä taustoja.

Arkea ilmoitti syyskuussa, että se aikoo vaihtaa henkilöstönsä työehtosopimuksen halvempaan. JHL arvoi, että pienipalkkaisten työntekijöiden kokonaisansiot heikentyvät tuntuvasti, jos muutos toteutuu. Varovainen arvio on, että ansiot tippuvat noin 15–30 prosenttia työsuhteen kestosta, tehtävistä ja työajoista riippuen.

Arkea on kiinteistö- ja ruokapalveluyhtiö, jonka Turun kaupunki omistaa miltei kokonaan. JHL katsoo, että yhtiö on tehnyt vuodesta 2012 alkaen miljoonaluokan voittoa ja ennusteen mukaan yhtiö on voitollinen myös vuonna 2019.

Lue nämäkin:

Turun Arkea ja JHL etsivät nyt yhdessä säästöjä – Turkuun tulossa paikallisesti sovittu työehtosopimus tuhannelle työntekijälle

JHL lopetti työtaistelutoimien valmistelun – JHL ja Arkealle halvempia työehtoja ajava Turun kaupunki palaavat neuvottelupöytään maanantaina

Kiista tuhannen työehtosopimuksen muuttamisesta – JHL syyttää Turun kaupungin Arkeaa työntekijöiden painostuksesta, toimitusjohtaja kiistää