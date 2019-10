Kuusi kysymystä kilpailu- ja kuluttajavirastolle Helsingin koulukuvien kilpailutuksesta: "Tämä on hyvä opetus myös muille"

Helsingin kaupunki kilpailutti viime vuonna koulujen ja päiväkotien kuvaukset. Lopputuloksena oli, että kilpailutettujen kuvien hinnat vaihtelevat erittäin paljon koulujen ja päiväkotien välillä.

Useissa tapauksissa hinnat ovat alhaisimmat alueilla, joissa on paras ostovoima.

Yle kysyi Kilpailu- ja kuluttajaviraston näkemystä asiaan tutkimuspäällikkö Max Janssonilta.

1. Mitä mieltä olette Helsingin kaupungin koulu- ja päiväkotikuvien kilpailutuksesta?

On positiivista, että on hyödynnetty markkinoilla olevaa kilpailua ja saatu kokemuksia kilpailutuksesta

Tärkeintä on huomata, että hintoja on kilpailutuksella paikoin saatu hyvinkin alas ja se on hyvä. On mahdollista, että kalleimmat hinnat ovat tippuneet.

On myös positiivista, että moni yritys on saanut sopimuksen. Koska koulukuvauksia ei ole aiemmin hirveästi kilpailutettu, voi tulla sudenkuoppia. Tämä on hyvä opetus myös muille. Parhaat käytännöt muotoutuvat hiljalleen

2. Onko kilpailutuksen tulos reilu?

Vastausta siihen pitää kysyä kaupungilta. Meidän tehtävämme on puuttua lainvastaisuuksiin ja lisätä kilpailua markkinoilla.

3. Millä muulla tavalla kilpailutus koulu- ja päiväkotikuvista voitaisiin tehdä?

Se voitaisiin toteuttaa niin, että kaupunki vaatisi sopimusehdoissa kilpailuun osallistuvia yrityksiä antamaan tiedot. missä kouluissa kuvia ostetaan paljon ja missä vähän.

Kaupunki voisi sitten yhdistää esimerkiksi muutaman koulun Etelä-Helsingistä ja muutaman Itä-Helsingistä samaan koriin. Ostovolyymi olisi näin joka korissa suunnilleen samaa luokkaa.

On vaikea sanoa, voidaanko tällainen malli käytännössä toteuttaa, mutta se olisi yksi mahdollisuus.

Kun on tehty vasta ensimmäisiä kilpailutuksia, vaihtoehtoisia malleja ei ole hirveästi ollut.

4. Milloin tällainen muutos, jos se on mahdollinen, voitaisiin tehdä?

Sitä ei voi tehdä kesken sopimuskauden. Se voidaan tehdä vasta seuraavan kilpailutuksen yhteydessä.

5. Mitä pitäisi tehdä, että kilpailutus onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla?

Ensin kartoitetaan markkinat ja mietitään sen perusteella, mikä menettely ja millaiset ehdot tilanteeseen sopivat. Mietitään myös sitä, minkälaisia yrityksiä ja ratkaisuja löytyy ja olenko iso vai pieni ostaja.

On paljon kilpailutuksia, joissa tarjoajia tulee vain hyvin vähän, kun kilpailutetaan suuri kokonaisuus. Tässä tapauksessa mahdollisuus annettiin useammalle.

Tärkeintä on, että on kunnollinen järjestelmä. Tällöin ei tule kiire uusia sopimuksia vanhojen päättyessä ja sopimukset voidaan tehdä huolellisesti.

Pahimmassa tapauksessa ostetaan kiireessä suoraan joltakin kilpailuttamatta.

6. Kuinka paljon kilpailutuksista tehdään valituksia?

Normaali muutoksenhakutie on valitus markkinaoikeuteen, joka ratkaisee yli 400 juttua vuodessa.

Meille tulee erilaisia yhteydenottoja toistasataa vuodessa ja ne ovat hyvin kirjavia.