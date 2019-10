Hallitus patistaa asuintalojen energiaremontteihin – tukea myös kerrostaloyhtiöille

Hallitus haluaa ottaa pikavauhtia käyttöön energia-avustukset, jotka voivat olla tuhansia euroja asuntoa kohti. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) pitää suunniteltua tukea mahdollisuutena jokaisen omaan ekotekoon.

– Moni miettii, mitä minä itse voisin tehdä. Mikä olisi sellainen konkreettinen ilmastoteko, mitä voisin tehdä. Tällainen energiaremontti on hyvä konkreettinen tapa miettiä omia ilmastovaikutuksiaan ja tähän me myös haluamme kannustaa sillä, että siihen saa tukea, Mikkonen perustelee.

Asetusluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella, mutta avustukset on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden alusta. Ensi vuoden budjettiin on varattu 20 miljoonaa ja kahdelle seuraavalle vuodelle kummallekin 40 miljoonaa eli yhteensä 100 miljoonaa euroa.

Aiemmin myönnetyistä energia-avustuksista poiketen nyt tukea voi saada myös myös kerrostaloyhtiö.

Ei vain öljylämmitystaloille

Energia-avustusta voi saada öljylämmityksestä luopuva, mutta myös moni muu. Energiatehokuutta voi parantaa esimerkiksi ikkunaremontti, eristysten lisääminen tai aurinkopaneelit.

Mikkonen korostaa, että nyt ehdot on laadittu niin, että korjaukset tehdään suunnitelmallisesti alusta loppuun.

– Jotta vältytään sen tyyppisiltä virheiltä, joita aikaisemmin on ollut. On panostettu vain yhteen kohtaan energiatehokkuudessa ja sitten on huomattu, että on tullut ilmanvaihtoon tai muuhun liittyviä ongelmia.

Käytännössä suunnitelmallisuus tarkoittaa sitä, että avustuksen hakuvaiheessa on oltava rakennusalan ammattilaisen

Energia-avustuksen ehdot energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosina 2020–22

tavoitteena vähentää asumisen ilmastopäästöjä

tukea omakoti- ja paritaloille, kerros- ja rivitaloyhtiöille, valtion tukemille vuokra-asunto ja asumisoikeusasuntoyhteisöille

tuki 20 % korjaustyön arvonlisäverottomista suunnittelu- , korjaus- ja säätötöistä

ehdot: ammattilaisen korjaussuunnitelma ja kustannusarvio.

remontin valmistuttua energiatodistus, joka osoittaa vähintään 20 % parannuksen nykyisiin energiamääräyksiin

allekirjoittama suunnitelma ja kustannusarvio. Remontin onnistuminen pitää puolestaan osoittaa energiatodistuksella.

Avustusta viidennes remonttikuluista

Avustus on pääsääntöisesti 20 prosenttia remontin arvonlisäverottomasta loppusummasta. Kustannuksiksi lasketaan nyt myös ennakkoon tehtävät suunnittelutyöt ja jälkeenpäin tehtävät säädöt ja tasapainotukset.

Remontissa kerros- ja rivitalojen energiatehokkuuden pitää nousta 20 prosenttia nykysäädöksiä paremmaksi, omakoti- ja paritalossa parannusprosentin on oltava 30.

Enimmillään avustus voi olla 4 000–6 000 euroa asuntoa kohti.

Mikkonen: Avustusrahoilla työtilaisuuksia

Onko viidenneksen remonttiavustus sitten paljon vai vähän?

– Me olemme ajatelleet niin, että tämä luo uutta työtä ja saa sitä kautta yhteiskunnan pyöriä pyörimään. Aika iso osa rahoista palautuu valtiolle verotulojen kautta ja toimeliaisuuden lisääntyessä, Mikkonen uskoo.

Valmistelijoiden arvio on, että ensi vuonna tukea saisi noin 5 000 asuntoa, seuraavina vuosina tuplasti enemmän.

Avustuksia myönnettäisiin tämän kuun alusta tehtyihin suunnittelumenoihin ja ensi vuoden alusta lähtien korjauskustannuksiin.