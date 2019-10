Tjäreborgin uudeksi omistajaksi norjalainen hotellimoguli Petter Stordalen: "Olen tehnyt monta kauppaa elämässäni, mutta tämä on erityinen"

Norjalainen sijoittaja Petter Stordalen on Suomessa entuudestaan tunnettu hotellimiljardöörinä.

Norjalainen sijoittaja Petter Stordalen on Suomessa entuudestaan tunnettu hotellimiljardöörinä. Robert Eklund / AOP

Norjalaisesta sijoittajasta Petter Stordalenista tulee yksi matkanjärjestäjä Vingin uusista omistajista, kertoo uutistoimisto TT.

Ving-konserniin kuuluvat Suomessa toimivan Tjäreborgin lisäksi matkanjärjestäjät Spies Tanskassa, Ving Norjassa ja Ruotsissa sekä lentoyhtiö Thomas Cook Airlines Scandinavia.

Yrityskauppa tapahtuu konkurssin kautta eli ensin Ving ajetaan alas, jotta uudet omistajat voivat sen sitten ostaa.

Stordalen on 56-vuotias norjalainen hotellimoguli ja miljardööri. Hän omistaa muun muassa Nordic Choice Hotels -ketjun. Hänen omaisuutensa on vajaa 1,2 miljardia euroa.

Stordalen oli otsikoissa loppukesästä, kun hänen ilmoitettiin ostaneen kotimaisen, kymmentä hotellia pyörittävän Kämp Collection Hotelsin. Niistä tunnetuin on Helsingin ydinkeskustassa Pohjoisesplanadilla sijaitseva Hotel Kämp.

Myös Helsingin Jätkäsaaren Clarion-tornihotelli on Stordalenin omistuksessa.

Tjäreborgin emoyhtiö, brittikonserni Thomas Cook Group meni konkurssiin syyskuussa. Tjäreborgin tulevaisuus oli tuolloin hetkellisesti hämärän peitossa, mutta pian yhtiö tiedotti jatkavansa toimintaa yhdessä Thomas Cookin muiden pohjoismaisten tytäryhtiöiden kanssa.

Muita Ving-konsernin uusia omistajia ovat Altor ja TDR Capital. Stordalenin yritys Strawberry Group ja Altor ostavat molemmat Vingistä 40 prosenttia ja TDR Capital 20 prosenttia.

Henkilöstö otti Stordalenin vastaan kuin rokkistaran

Stordalen puhui medialle ja Ving-konsernin henkilöstölle tiedotustilaisuudessa Tukholmassa. Henkilöstö otti uutisen pohjoismaisesta pääomistajasta vastaan aplodein. Tunnelma oli katossa ja Stordalen nauratti yleisöä vitseillään.

– Olen tehnyt monta kauppaa elämässäni, mutta tämä on erityinen, Stordalen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Peter Stordalen on kapitalisti, mutta outo kapitalisti. Hän ottaa kantaa kestävän kehityksen puolesta ja rahoittaa perheensä säätiön kautta ilmastonmuutoksen vastaista työtä. Hän puhuu myös oikeudenmukaisesta verojen maksusta.

– Kyllä, olen kapitalisti, mutta kapitalismin pitää muuttua. Siitä pitää tulla paljon kestävämpää tämän lyhytjänteisyyden sijaan, koska ilmastonmuutos on valtava uhka. Ei voi olla niin, että kapitalismi palkitsee toiminnasta, joka on haitallista ympäristölle, Stordalen kertoi ajatuksistaan keväällä 2017 Ylelle Helsingissä.

Altor on Ruotsissa Tukholmassa päämajaa pitävä pohjoismaisiin yrityksiin keskittynyt pääomasijoitusrahasto. Se omistaa noin 30 yritystä ja niiden palveluksessa on noin 60 000 työntekijää. Altor omistaa valmiiksi Suomesta Realia Groupin ja Rengas Duon.

TDR Capital taas on Lontoossa päämajaa pitävä kahdeksan miljardin euron pääomalla jylläävä sijoitusrahasto. Se on perustettu vuonna 2002. Yksi sijoitusrahaston tunnetuimmista omistuksista on Hurtigruten-yritys, joka järjestää maailmanmaineeseen nousseita laivamatkoja Norjan rannikolla.

Ving-konsernin toimitusjohtaja Magnus Wikner kertoi tiedotustilaisuudessa, millaisen tunnelman konkurssin varjo laittoi yhtiön ylle.

– Täällä oli käynnissä erittäin mittava kaaos sekä iso huoli. Sunnuntaina [päivää ennen konkurssi-ilmoitusta] emme tienneet, selviäisimmeko siitä ja maanantaina kaikki lennot lähtivät normaalisti, sanoo Wikner.

Wiknerin mukaan Ving-konsernille alettiin etsiä uutta omistajaa heti samalla viikolla, kun tieto konkurssista tuli. Winker kuvailee prosessin olleen monimutkainen ja kiinnostuneita olleen todella monia.

Uutinen päivittyy.

Lue lisää:

Alfaurosten ja yltiökapitalismin aika meni, kuuluvat miljardöörin teesit Jätkäsaaren kattobaarista