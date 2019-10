Rautatieaseman alle pyöräparkki jopa tuhannelle fillarille – kaupunki yrittää hillitä polkypyöräkaaosta asemalla

Helsingin päärautatieaseman polkupyöräkaaosta suitsiakseen kaupunki on muuttanut suunnitelmiaan pyöräparkin koosta.

Jos uudet suunnitelmat toteutuvat, päärautatieaseman alittavan pyörätunnelin yhteyteen rakennetaan lähes tuhannen pyörän pysäköintitila. Aiemmin parkkitilaa suunniteltiin parille sadalle pyörälle.

Nyt suunnittelijat ehdottavat, että Kansalaistorilta Kaisaniemeen johtavaan alikulkutunneliin rakennettaisiin pyörille samantien tilavampi pysäköintitila.

Katettu ja turvallinen pyöräpysäköinti on sitä, mitä ihmiset kaipaavat. Helsingin liikenneinsinööri Teppo Pasanen

Kaupungin liikenneinsinööri Teppo Pasanen perustelee pyöräparkin laajennusta tulevaisuuden kysynnällä.

– Radan alle kun rakennetaan, se ei ole kovin helppoa, ja kustannukset ovat korkeat. Kun kerran tehdään, on järkevää yrittää saada sen verran paikkoja, että ne riittävät myös tulevaisuudessa. Sijainti on hyvä, koska siitä on kaikkiin joukkoliikennevälineisiin lyhyt matka.

Pasasen mukaan maan pinnalle lisätyt pyörätelineet täyttyvät tihenevään tahtiin.

– Etenkin katettu ja turvallinen pyöräpysäköinti on sitä, mitä ihmiset kaipaavat. Ulkomailla on paljon hyviä esimerkkejä, ja miksei tämä Triplan uusi pyöräpysäköintihallikin toimi esimerkkinä, Pasanen sanoo.

Pysäköintihalli sijoittuisi ratojen alle uuden alikulkutunnelin keskivaiheille.

Triplassa on upouusi pyöräparkki. Henrietta Hassinen / Yle

Aseman ympäristöön tarvittaisiin jopa 4000 fillariparkkia

Rautatieaseman polkupyöräparkin maksaisi Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL, koska sen kontolla on liityntäpysäköinnistä huolehtiminen.

Toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski uskoo, että poliittisista päättäjistä koostuva HKL:n johtoryhmä hyväksyy marraskuun kokouksessaan pyöräparkin laajentamisesityksen.

Lehmuskosken mukaan Rautatieaseman ympäristössä tarvittaisiin pitkällä tähtäimellä arvioituna jopa neljätuhatta parkkipaikkaa polkupyörille.

– Me pystymme tällä pyöräpysäköintilaitoksella tuottamaan tuhat pysäköintipaikkaa, mikä on aika hyvin, Lehmuskoski perustelee pyöräparkin tarvetta.

Hän arvioi tuhannen pyörän parkin kustannuksiksi noin 4,5 miljoonaa euroa.

– Ilmaista se ei ole, mutta suhteessa hyötyihin tuo kustannus on kohtuullinen ja tarkoituksenmukainen.

Vaikka HKL pyrkii pyöräparkilla houkuttelemaan lisää käyttäjiä julkisiin kulkuvälineisiin, pyöräparkkia saisivat käyttää kaikki pyöräilijät eli myös ne, jotka eivät jatka matkaansa junalla tai muilla julkisilla kulkuvälineillä.

– Pysäköinnin lisäksi sinne tulee todennäköisesti myös huoltamo- ja korjaamopalveluita pyöräilijöille. Jos on jotain säädettävää pyörässä, sen voi päivän aikana säätää siellä.

Sittenkin suora ramppi spiraalin sijaan?

Helsingin päärautatieaseman alittavan pyörätunnelin läntinen Kansalaistorin puoleinen sisäänkäynti aiotaan toteuttaa sittenkin suorana eikä spiraalin muotoisena, kuten aiemmin kaavailtiin.

Projektijohtaja Olli-Pekka Aalto Helsingin kaupungilta kertoo, että suunnittelijat totesivat suoran rampin toimivammaksi ja turvallisemmaksi.

– Kierrerampin toiminnallisuudessa oli alun alkaen paljon epävarmuutta. Kun mennään spiraalia pitkin, näkyvyys on heikompi.

Mallia toteutukseen käytiin hakemassa Espoosta.

– Kävimme Espoossa katsomassa ratkaisua, jossa on sekä kierreramppi että suora ramppi ja pyöräilimme sitä edestakaisin. Päädyimme siihen, että suora ramppi on parempi pyöräillä. Siinä näkee mihin menee, ja näkee myös vastaantulijat.

Noin 23 miljoonaa euroa maksavan alikulkutunnelin luonnokset tulevat nähtäville ja kommentoitaviksi parin viikon päästä.

Päärautatieaseman alittavan tunnelin rakentaminen käynnistynee projektinjohtaja Aallon arvion mukaan vajaan vuoden päästä.

Lue lisää:

Helsingin valtuusto hyväksyi rautatieaseman ali kulkevan tunnelin – yhdistää itä- ja länsipuolen pyöräliikenteen

Rautatieaseman alle tulossa fillaritunneli – tunneli päihittämässä siltavaihtoehdon Kaisaniemen ja Kansalaistorin välisen kevyen liikenteen väyläksi

Pyöräilysilta Kaisaniemestä Kansalaistorille tulisi 16 miljoonaa euroa halvemmaksi kuin tunneli – päättäjät saavat eteensä uuden siltaehdotuksen